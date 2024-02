Victoria Villarruel designó a Nicolás Kasanzew como titular de la Dirección Gesta de Malvinas en el Senado

Victoria Villarruel y Nicolás Kasanzew

La vicepresidente Victoria Villarruel designó como titular de la Dirección de la Gesta de Malvinas en el Senado al corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew, el único periodista argentino que cubrió todo el conflicto bélico en 1982 desde las Islas del Atlántico Sur.

“Damos la bienvenida en el Senado de la Nación a Kasanzew como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. Estamos muy orgullosos de que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperemos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes”, escribió Villarruel en su cuenta de X al oficializar el nombramiento.

En ese sentido, el periodista expresó “el gran honor” que significa asumir esta responsabilidad. “La Vicepresidente de la Nación, hija de un héroe de Malvinas, me brinda la oportunidad de ocupar otra trinchera - nada menos que en el Senado - para luchar por la verdad histórica”, reflexionó y agregó: “Cuento con la ayuda de mis hermanos veteranos”.

El mensaje de Kasanzew

Kasanzew fue el único periodista argentino que cubrió la guerra de Malvinas hasta el final. De hecho, conoció cómo salían sus reportes para televisión y las notas que enviaba a Siete Días una vez que regresó. Así, se convirtió en “la cara de la televisión en la guerra”, pero al regresar tuvo que irse del país para ejercer su profesión.

En 1986 recibió una distinción del Congreso de la Nación, bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, junto a otros civiles por su participación en la guerra. En una entrevista que concedió a Infobae tiempo atrás, el escritor recordó: “Una ley del Congreso de la Nación equiparó los civiles a los soldados conscriptos, y por supuesto eso fue muy honorífico para mí. Después, en el año 1995, el Ejército me condecoró con la Orden a los Servicios Distinguidos por mi desempeño en Malvinas”.

Sobre su cobertura de la guerra, Kasanzew explicó por qué fue el único corresponsal argentino que cubrió toda la guerra. De esta manera, recordó que el 2 de abril de 1982 Comodoro Rivadavia “estaba lleno de periodistas”, pero no los habían dejado cruzar. “Al otro día cruzamos unos 40 periodistas, pero nos tuvieron allí dos horas y nos hicieron volver. El 4 de abril ya no dejaron entrar a nadie, así que Daniel Mendoza, aquel famoso periodista con su seducción tan particular, consiguió subirse a un avión y me hizo subir a mí”, relató.

Victoria Villarruel anunció el nombramiento a través de su cuenta de X

Así, volvió sobre ese momento y agregó: “En abril yo iba y venía, porque como no se podían hacer transmisiones desde Malvinas, yo iba a Comodoro a transmitir. Hasta que el 23 decidí no salir más de Malvinas porque se cerró el bloqueo y me iba a perder la cobertura de la guerra. Pasó algo extraño. Durante abril llegaban periodistas a hacer su nota, y se iban. Yo soy testigo de que el general Menéndez les ofrecía quedarse en las Islas y nadie quiso quedarse. Ese es el motivo por el cual yo fui el único periodista argentino que cubrió toda la guerra”. Pero no estuvo solo, ya que sus salidas fueron posibles gracias al camarógrafo de ATC Alfredo Lamela.

Durante esa entrevista, Kasanzew comentó: “Era un trabajo muy difícil, porque me habían asignado un censor, un capitán de Ejército que cuando me acompañaba decía ‘esto se puede filmar, esto no’, y cuando no nos acompañaba, miraba en el viewfinder de la cámara y las cosas que no le gustaban me obligaba a borrarlas. Yo le rogaba que no las borrara, que las guardara él, eran imágenes para la historia, pero fue implacable”. Gran parte del material que pasó los filtros de ese capitán terminó por perderse en los “distintos escalones de censura” que debía atravesar en el canal.

Con respecto a su compromiso con la guerra de Malvinas, él expresó que “un corresponsal participa del esfuerzo bélico de su país y, en este caso, se trató de una causa noble, de una guerra limpia”. “Yo era periodista pero, básicamente, era argentino. Al punto tal que cuando llegamos con mi camarógrafo nosotros les pedimos que nos preparen para la defensa, y se murieron de risa”, sumó.