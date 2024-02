María Eugenia Vidal: “Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar”

En medio de la reconfiguración interna que hay dentro del PRO tras perder las elecciones presidenciales y la designación de Patricia Bullrich –ex presidenta del partido- como ministra de Seguridad, la diputada nacional María Eugenia Vidal le lanzó un contundente mensaje al gobierno. “Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar”, afirmó.

Las declaraciones de Vidal, realizadas a FM Milenium, se produjeron dos días después de que Bullrich anticipara que “se viene un nuevo rediseño político”, al ser consultada sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei avance en la integración de una coalición entre el PRO y LLA.

Si bien Vidal admitió que desde su espacio político ayudaron “muchísimo” para que saliera en el ámbito legislativo la Ley Ómnibus, dijo que no lo hicieron por Milei sino “por los argentinos”. En ese contexto, aseguró: “Un cogobierno es algo muy distinto. Esa discusión debe darse primero dentro del PRO”.

Ante los rumores que surgieron esta última semana sobre una posible designación de la diputada al frente de la ANSES –luego de que Milei echara al titular del organismo, Osvaldo Giordano, por el fracaso de la Ley Ómnibus-, la diputada negó esa posibilidad.

“Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo”, señaló Vidal, quien argumentó que “no es momento para discutir cargos sino el rumbo al que llevamos a la Argentina”.

Aunque aseguró que está de acuerdo en muchas cuestiones con el gobierno, dijo que “antes hay que discutir qué hacer con los jubilados y la reforma previsional”. Y añadió: “Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el gobierno. Me parece prematura hablar de cargos”.

El nombre Vidal no es el único que suena en el círculo íntimo de Milei para desembarcar en el Ejecutivo. El ex ministro de Energía, Javier Iguacel; el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el diputado Diego Santilli también están en la mira del gobierno.

Al respecto, Vidal aclaró: “Si el PRO, como partido, envía a personas al Ejecutivo y eso además tiene un reflejo parlamentario, claramente pasaríamos a ser de una oposición constructiva o ser parte del gobierno. Hay una segunda instancia que hay que discutir y no se ha discutido”

Para Vidal, “antes que discutir cargos, hay que discutir qué hacer por la gente”. Por eso, pidió primero ponerse de acuerdo con el rumbo económico y las políticas públicas a implementar. “La discusión de cargos debe ser la última. Hoy lo más urgente es inflación e inseguridad”, sentenció.

Insistió que pensar en cargos en este momento “es un discusión equivocada” y que “lo más importante es que lo vamos a hacer para resolverle los problemas a la gente”; caso contrario sería “poner el carro delante del caballo”.

Mientras Vidal plantea una planificación a largo plazo, todas las expectativas están puestas a la vuelta de Milei desde Roma ya que trascendió que el martes daría a conocer la noticia de llegada de Vidal a la ANSES. “El gobierno no tiene que tomar decisiones apresuradas”, advirtió ella.

La cautela de Vidal se dan luego de las afirmaciones de Bullrich, quien destacó que “la idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas” y aseguró que el PRO y el gobierno están “caminando juntos”.

La ministra de Seguridad anticipó que “se viene” una coalición política entre el PRO y La Libertad Avanza. La definición ocurrió en simultáneo a las rumores crecientes de reemplazos de funcionarios que responden a gobernadores aliados que votaron en contra ese proyecto clave impulsado por el presidente.

“Yo empujo para ese lado, sin duda, para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó. Y resaltó que el Gobierno “tiene que alinearse políticamente, todos tienen que defender una causa y jugarse por la causa”.