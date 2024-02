Tras el pedido de Javier Milei, Osvaldo Giordano renunció a la Anses

Osvaldo Giordano renunció a la Anses por pedido de Javier Milei

Osvaldo Giordano finalmente este viernes renunció a la titularidad de la Anses por pedido de Javier Milei. En sus redes sociales, el hombre cercano a Juan Schiaretti y Martín Llaryora publicó un mensaje en el que acepta la solicitud, aunque demuestra su inconformidad.

“Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en Anses. Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina”, escribió Giordano en su cuenta de Twitter.

Giordano había quedado apuntado por el Gobierno desde el día en que se cayó la Ley Ómnibus. Su esposa, Alejandra Torres, no acompañó con la votación y fue una de las señaladas como “traidora” desde el ala libertaria.

La misma suerte que Giordano corrió Flavia Royón, secretaria de Minería que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáez. Era de las pocas funcionarias que habían sido parte de la gestión de Alberto Fernández.

“La Oficina del Presidente de la República Argentina comunica que el presidente Javier Milei la solicitado la renuncia del Titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón”, expresó minutos antes, en un comunicado, el Gobierno.

Además, se indicó que “sus respectivos sucesores serán anunciados en los próximos días”.

El texto compartido en redes sociales deja un mensaje que no deja dudas a los motivos por los que decidió remover a los dos funcionarios: “La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

En la batalla que inició el Gobierno tras el fracaso de la Ley Ómnibus, se espera que en los próximos días sigan el camino de Giordano y Royón otros funcionarios que responden a gobernadores que no apoyaron. En esa lista siguen Franco Mogetta (Transporte), Daniel Tillard (Banco Nación) y Luis Giovine (Obras Públicas). En su entorno esperan que Milei regrese al país y ejecute una modificación en el esquema del Gabinete. Una incisión que extirpe a los que no se alinearon 100%.

Llaryora, Sáenz y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son los más apuntados por el gobierno nacional y el Presidente. Esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que “se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno de Milei luego del traspié de la Ley Ómnibus. En esa línea, consideró que el Gobierno “tiene que alinearse políticamente, todos tienen que defender una causa y jugarse por la causa”. Una exclamación de fidelidad en el medio de la tormenta.

La idea de la ex titular del PRO coincide con la del ala más dura del Gobierno. Apostar a un nuevo diseño del Gabinete que contenga al partido de Mauricio Macri como principal aliado. Trasladar la buena sintonía en el Congreso, donde el bloque que conduce Cristian Ritondo acompañó casi en su totalidad la ley, al Poder Ejecutivo. Fusión y fortaleza.