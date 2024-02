El Gobierno no descartó llamar a un plebiscito o recurrir a decretos por la Ley Ómnibus: “Son herramientas constitucionales que están siendo evaluadas”

Manuel Adorni: "En algún momento la ley va a transformarse en una realidad"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el Gobierno no descarta convocar a un plebiscito o recurrir a decretos presidenciales por el freno a la Ley Ómnibus, que finalmente volvió a comisión luego de que el oficialismo no consiguiera los votos para aprobarla en la discusión en particular. Además, en el marco de su habitual conferencia de prensa, defendió la publicación de un listado con los diputados que votaron a favor y en contra ayer.

“Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas y se tomará la decisión de ir por el camino que creamos más correcto y que revista mayor celeridad”, dijo Adorni en la Casa Rosada al ser consultado sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei recurran a esas herramientas.

“Lo estamos evaluando. No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro”, insistió.

Ayer, luego de que el oficialismo no recibiera el respaldo de los bloques para aprobar artículos que consideran clave, se decidió por mayoría levantar la sesión y regresar la iniciativa a comisión legislativa. La decisión del Gobierno fue acompañada, posteriormente, con duras críticas a los diputados de la llamada “oposición dialoguista” que, pese a su apoyo durante la votación en general, no aprobaron algunos de los artículos en particular considerados clave por la Cassa Rosada.

Según dijo Adorni hoy, ese desenlace no fue una sorpresa en el Gobierno, ya que eran conscientes de que podía ocurrir. “El presidente está tranquilo”, afirmó el vocero. De todas formas, le dio continuidad a las críticas para los legisladores que votaron en contra.

“Nos llamó la atención los aplausos cuando esto ocurrió, no entendíamos si aplaudían que 6 de cada 10 chicos sean pobres en Argentina, si les causó gracia que un empleador no pueda contratar empleados en Argentina. No entendimos bien de qué se reían. Aparentemente se reían de querer quedar en el pasado, en una Argentina estancada y decadente”, dijo Adorni.

Además de ratificar los dichos del ministro Luis Caputo sobre que lo ocurrido con la Ley Ómnibus no afectaba el plan económico del Gobierno, Adorni defendió la publicación que se hizo desde la cuenta de la red social X de la Oficina de Presidencia con un listado de cómo votó cada diputado, apuntando a quienes no acompañaron.

“Hubo algún malestar con respecto a la mención de los diputados que votaron en contra. Me gustaría aclarar que la información que se brindó es información pública, pueden fijarse en la web de la Cámara de Diputados. Y el presidente siempre dijo que iba a exponer las mentiras, que su compromiso es con la gente y que siempre iba a defender la verdad y la honestidad moral. No se hizo más que exponer una información pública. Cada uno podrá sacar sus propias conjeturas”, explicó Adorni.

“Todo es necesario y urgente, así que esto de yo voté por tal cosa y no por tal otra… Hay 144 legisladores que votaron a favor la ley en general. Cada uno de los argentinos puede ir a revisar el listado de qué pasó con cada uno de ellos en la votación en particular. Además, muchos de esos legisladores modificaron su intención de cambio fueron legisladores que fueron votados para el cambio hace unos meses atrás”, insistió el vocero.

Más allá del listado publicado anoche, el presidente Javier Milei criticó con dureza en las últimas horas a los diputados. Desde Israel, descargó su enojo con adjetivos como “delincuentes, traidores y enemigos de la Argentina”. Incluso en las redes sociales compartió listas y fotos de cada uno de ellos.

Adorni se refirió a esa situación: “Por supuesto que se rompió un pacto previo a la sesión que había para avanzar con la votación en particular. Revisen el listado de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe o en contra de lo que quiere la gente. Cuando se habla de mala fe, de traición, o de casta, la verdad que nosotros no hablamos por nosotros. Nosotros vinimos a gobernar para todos los argentinos y sentimos que la traición de quienes cambiaron de parecer respecto de lo que los llevó a la banca da la sensación de que nos traicionaron a todos”.

Consultado sobre cómo seguirá la negociación con los gobernadores respecto al tema fiscal, Adorni fue contundente: “Lo que habíamos dicho era que luego de aprobar la ley, íbamos a discutir el capítulo económico. No aprobada la ley, veremos cómo se suscitan los hechos”.