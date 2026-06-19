Adrián Ravier habló tras ser designado vocero de Milei: “Trataré de aportar para comunicar los logros del Gobierno”

Adrián Ravier y Milei

Adrián Ravier habló por primera vez luego de ser designado como nuevo vocero presidencial. El flamante funcionario le agradeció a Javer Milei y confirmó que asumirá la semana que viene.

“Mi agradecimiento al Presidente por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, escribió en sus redes sociales.

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El diputado, que dejará su banca para que asuma Martín Matzkin, ladero de Patricia Bullrich, citó un tuit de la Vocería Presidencial que anunciaba su llegada y repasaba los logros de la gestión libertaria.

“Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad”, comienza el texto.

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El tuit del nuevo vocero presidencial

Y agrega: “Los principales indicadores económicos comenzarán a reflejar de manera cada vez más contundente esta transformación, dando inicio a un ciclo virtuoso que permitirá recuperar ingresos, generar empleo genuino y multiplicar las oportunidades para millones de argentinos”.

“En este nuevo contexto, la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”, continúa la comunicación.

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Luego, repasa la formación de Ravier: “Economista libertario de amplia trayectoria académica, con Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España; se desempeñó como Diputado Nacional por La Pampa, y fue protagonista de la batalla cultural como Director Académico de la Fundación Faro”.

“Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina”, completa el tuit.

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Manuel Adorni en conferencia de prensa

La designación de Ravier

El presidente Javier Milei decidió este jueves nombrar a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en una jugada que separa la comunicación pública de la Jefatura de Gabinete para quitarle esa función a Manuel Adorni y evitar que la agenda oficial siga condicionada por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio.

La medida implica un recorte concreto de atribuciones para Adorni, que conservará la Jefatura de Gabinete y el peso político de ese cargo, pero dejará de ser la voz oficial del Ejecutivo. Javier Lanari, designado secretario de Comunicación y Prensa en diciembre de 2025 bajo la órbita de esa jefatura, seguirá en su puesto.

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Milei tomó la decisión de manera personal, sin intervenciones ajenas. El rediseño responde a un problema que se había vuelto estructural para la Casa Rosada: el funcionario más expuesto en público era al mismo tiempo el más comprometido por causas judiciales, y cada aparición para defender al Gobierno derivaba en preguntas sobre su situación.