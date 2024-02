Luis Caputo dijo que la no aprobación de la Ley Ómnibus “no afecta en lo más mínimo nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”

El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters) REUTERS

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto que tendrá la vuelta a foja cero de la Ley Ómnibus porque argumentó que los objetivos fiscales de su gestión no dependían de ella. El funcionario sostuvo que la versión original del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” implicaba entre 0,7 y 0,8 puntos del PBI en materia de ajuste fiscal, de un total de 5 puntos que recortará este año. Y remarcó que, de todas formas, el paquete fiscal ya había sido eliminado para permitir una mejor negociación en el Congreso.

“La no aprobación en particular de la ley ayer no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”, dijo en declaraciones a LN+.

“De hecho yo había retirado el paquete fiscal de la ley. Pero en el armado de ese paquete, la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales estaban por fuera de la Ley. El 75% de lo que habíamos planificado no estaba incluido en el proyecto”, comentó.

“Como ministro no me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestros números fiscales”

“Fue lo que yo dije en la conferencia respecto al FMI. Yo dije ‘me interesa mucho más como argentino que como ministro. Como ministro no me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestros números fiscales’. También me preguntaron que si la ley no pasaba implicaba un mayor ajuste, y también dije que sí, lo cual es una obviedad”, insistió.

“Ya hemos reemplazado parte de lo que habíamos puesto originalmente en la ley. No te olvides que ya se actualizó el Impuesto a los Combustibles, que reemplaza la parte de las retenciones. Hay un 0,2 menos de déficit sólo por eso”, abundó el funcionario.

“Entonces lo que estamos de diferencia respecto a lo que fue a la Ley en un inicio es un 0,7 o 0,8 [del PIB]”, minimizó Caputo.

Esta mañana las dudas sobre la capacidad del gobierno de Javier Milei de obtener consenso para su agenda en el Congreso tienen un notorio impacto en el mercado con acciones y bonos argentinos que caen con fuerza. En ese contexto, Caputo fue muy enfático respecto a que el rumbo no se altera.

Sin el consenso suficiente, la Ley Ómnibus regresó a comisión (Gustavo Gavotti)

“No seremos políticos pero tampoco somos tontos. Sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores, la casta, que no quieren un cambio en la Argentina. Sabíamos que existía la posibilidad de que esto pasara”, dijo.

De hecho, el funcionario afirmó que ya están alcanzando números fiscales mejores a lo esperado.

“Enero, que es un mes financieramente más sensible por el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero. Sin ley. No somos improvisados, por eso es que yo retiré el paquete fiscal de la Ley”, comentó.

“La ley es otra cosa. No es para nosotros, es para los argentinos. Es para desregular, sacarle el pie del Estado de la cabeza a la gente, para eliminar kioscos. Que haya pasado ayer o en un mes o dos, no es un gran problema”, dijo.

Inflación de enero

Caputo también se hizo lugar para anticipar en alguna medida el número de inflación de enero, que se publicará oficialmente el próximo 14 de febrero.

“La inflación ya está bajando, la mayoría de los economistas pronosticaban diciembre 30%, enero 30% y febrero 20 por ciento. Bueno, vino diciembre 25%, enero 20% y febrero por debajo de 20 por ciento”, afirmó el Ministro de Economía.

“Está viniendo significativamente por debajo de lo que se esperaba, altísimo pero por debajo. Lo más importante de rescatar es la señal de que está funcionando el ancla fiscal. Ya está dando sus frutos. Eso es muy importante para nosotros porque compuerba de que estamos yendo por el camino correcto y nos hace ser más optimistas de que probablemente vamos a tener un segundo semestre mucho más calmo. No hay que perder el rumbo, hay que entender que estamos en rehabilitación, somos un paciente adicto al déficit pero estamos en recuperación. Ya está funcionando, y eso es una tranquilidad”, argumentó.