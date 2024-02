El Gobierno prepara una convocatoria a los gobernadores para buscar acuerdos

Imagen de la reunión de Guillermo Francos con gobernadores y legisladores

Se analizó en la reunión de Gabinete de esta mañana en Casa Rosada y ya hubo contactos con algunos mandatarios provinciales por vía telefónica. La idea del Gobierno de Javier Milei es convocar a los gobernadores más cercanos, los que se mostraron dispuestos a colaborar, a Buenos Aires para buscar acuerdos. Intentarán destrabar la Ley Ómnibus en el Congreso y buscarán reforzar de este modo el apoyo al paquete de leyes oficial después de que se reanude el debate después de este mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados.

Todavía no se confirmó cuándo se realizará la reunión ni quiénes participarán. Si se avanza en la votación en general de la que el Gobierno denomina Ley Bases, creen fundamental que no haya demasiados obstáculos en la discusión en particular, donde se podrían presentar objeciones en varios artículos de los legisladores que responden a los intereses afectados en sus provincias.

Esta nueva convocatoria sería la continuación del diálogo que encabezó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el lunes de esta semana. Allí hubo un grupo de gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kirchnerista quienes forman parte de la oposición dialoguista. De ese encuentro en el CFI participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Sobre la hora el lunes llegaron también Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), representante del peronismo no kirchnerista que presiona por algunos cambios. A ellos se sumaron el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, enviado por Raúl Jalil (de viaje por temas relacionados con el litio), y un representante de Osvaldo Jaldo (Tucumán). Se trata de dos gobernadores que articulan con un grupo de mandatarios del peronismo no kirchnerista que se aliaron con colegas del PRO y de espacios provinciales.

Según dejaron trascender, desde el lado de los gobernadores se conversó sobre el tema fiscal y la posibilidad de coparticipar el Impuesto País, aunque unas horas más tarde desde el Gobierno desmintieron esa promesa. Ese capítulo quedará para más adelante, aseguraron funcionarios gubernamentales.

“Cuando se generó esta discusión sobre el tema tributario y se resuelve sacar el capítulo fiscal dijimos que una vez aprobada esta parte de la Ley Bases nos vamos a sentar con los gobernadores para analizar de qué manera recomponemos los ingresos provinciales. Buscaremos un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables“, aseguró, por ejemplo, Francos en declaraciones a radio Mitre esta mañana.

La sesión sobre la Ley Ómnibus en la Cámara Baja comenzó este miércoles por la mañana con el anuncio de una nueva tanda de recortes en el texto, como la exclusión de los artículos que cambiaban el Régimen Federal de Pesca (muy festejada por los gobernadores del sur), la eliminación de los artículos referidos al impuesto PAIS, a la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y al régimen de Zonas Frías.

El diputado Miguel Angel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal, había anticipado esta mañana que el Gobierno estaba gestionando el encuentro con los gobernadores. “Va a haber un hecho importante del Poder Ejecutivo, que lo van a anunciar a las 11 de la mañana, con una posible convocatoria a los gobernadores”, expresó el rionegrino en radio Rivadavia.

Pichetto sostuvo también que “el Presidente (Javier Milei) tiene que afianzar un vinculo razonable con el Congreso y con los gobernadores. Debe tener un diálogo con las provincias que sea razonable”.

Y agregó que “ayer hablaba con uno de los hombres del gobierno de tener una mirada más amplias, no limitarse al título de las privatizaciones que nos hacen acordar a los 90. Hay empresas que pueden ser mixtas, con participación del Estado y privada, y el eje debe ser la eficiencia”.