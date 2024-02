El Gobierno afirmó que buscará un nuevo “pacto fiscal” con los gobernadores tras la discusión de la Ley Ómnibus

Guillermo Francos afirmó que buscarán un nuevo pacto fiscal con los gobernadores

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para retomar el debate de la Ley Ómnibus, luego del cuarto intermedio de anoche tras casi 12 horas de sesión, en el Gobierno confirmó que, una vez culminado el proceso parlamentario del proyecto, buscarán con las provincias un nuevo pacto fiscal para compensar la caída en la recaudación, principalmente, por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias votada por el Congreso el año pasado.

Ayer, Infobae adelantó que el Gobierno había iniciado contactos con las provincias para debatir el ajuste fiscal y separarlo de la Ley Ómnibus. Y hoy, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que una vez que termine el debate del megapreoyecto, buscarán con los gobernadores un nuevo pacto fiscal que permita una mejor distribución de los fondos coparticipables.

Las arcas provinciales vienen sufriendo una merma en la recaudación por dos motivos puntuales: la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la reducción de las transferencias del Tesoro. Por eso, esta semana hubo un pedido de que el Gobierno nacional coparticipe parte del Impuesto País, algo que fue rechazado por el Ejecutivo.

Francos afirmó hoy que “como consecuencia de las medidas que tomó el ministro Massa en la última parte de su Gobierno, en campaña, que eliminó la cuarta categoría del Impuesto a las ganancias, les significó a las provincias una merma muy grande en la recaudación”. El ministro admitió que eso “es algo que ha complicado las cuentas provinciales”, y recordó que, dentro del proyecto original, había “algunos impuestos que iban a ser coparticipables”, además de que habían enviado un proyecto para revertir la eliminación de Ganancias. Ambas cosas fueron quitadas.

En ese marco, Francos dijo que cuando se quitó la parte fiscal de la Ley Ómnibus, el Gobierno se comprometió a buscar un nuevo mecanismo para “recomponer los ingresos provinciales”. “Buscaremos con los gobernadores un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables”, aseguró el funcionario durante una entrevista en Radio Mitre.

Gobernadores y diputados que esta semana se reunieron con Guillermo Francos.

Si bien en el inicio de la sesión de ayer el oficialismo anunció que quitaría del texto los dos artículos sobre el impuesto PAIS, los diputados de diferentes bloques que responden a los gobernadores, especialmente desde Hacemos Coalición Federal, insistían con negociar la coparticipación del 30% de ese tributo para recomponer las arcas provinciales afectadas por la eliminación de Ganancias y la reducción de las transferencias del Tesoro.

Ante la posibilidad de que la oposición sume al peronismo de Unión por la Patria y alcance los votos para imponer una redacción del texto que incluya la coparticipación, el Gobierno se puso en contacto con algunos líderes provinciales y les prometió que toda la cuestión fiscal se discutirá la semana que viene.

A propósito, y luego de versiones cruzadas entre el oficialismo y parte de la oposición “dialoguista”, Francos admitió que en la reunión que mantuvo esta semana con gobernadores y diputados se habló de la posibilidad de coparticipar parte del Impuesto País. Sin embargo, aclaró que fue un pedido y que él no tiene potestad para resolverlo.

“Yo no tengo facultades para poder decidirlo, de ninguna manera yo puedo tomar la decisión de aceptar ese pedido. No digo que no se haya conversado en la reunión, solo dije que no me podía comprometer a algo que deciden el ministro de Economía y el Presidente. Y ellos fueron claros: no hay coparticipación del Impuesto País”, subrayó.

Respecto de la Ley Ómnibus, Francos minimizó lo extenso del debate en el Parlamento porque, dijo, “es una ley que tiene enorme trascendencia, sobre todo después de un cambio de Gobierno que es un cambio significativo, no es menor, es un cambio de visión interna y en el mundo de la Argentina, que va a permitir mayor libertad a los argentinos”. Además, dijo que el debate será aún más largo.

Más allá de la cantidad de artículos que se fueron quitando respecto del proyecto original, e incluso de lo que aún se negocia, Francos aseguró que “la parte central de la ley, que hace un cambio de estructura económica, que permite desregular, que da libertad, que le da al presidente herramientas para poder gestionar esta crisis de una manera más ágil, más rápido, es lo más importante, y eso puede estar en 400 artículos de la misma forma que estaba en 600″.

Por último, en la entrevista Francos volvió a afirmar que, para él, el Congreso “es demasiado grande” y que debería buscarse tener “instituciones más eficientes”. Tras mencionar como ejemplo lo que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien redujo de manera significativa las intendencias y el Parlamento, aclaró que no es una reforma que esté pensando el Gobierno y que sólo era una visión personal.