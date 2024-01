Martín Tetaz: “Con este nivel de inflación, en marzo o abril el Gobierno va a tener que hacer una nueva devaluación”

Martín Tetaz advirtió por la inflación y dijo que el Gobierno deberá devaluar nuevamente.

El diputado nacional del bloque UCR-Evolución Martín Tetaz aseguró hoy que el Gobierno tendrá que hacer una nueva devaluacion entre marzo y abril ya que, por el nivel de inflación, el dólar a $ 800 ya quedó atrasado. Además, advirtió que no hay un plan de estabilización de la economía sino un “plan de ajuste clásico”.

Tetaz, quien en el inicio del Gobierno de Javier Milei dijo que sería opositor, también anticipó que el Gobierno tendrá dificultades para aprobar “una tercera parte” de la ley ómnibus, que ayer obtuvo dictamen en comisión y que la semana próxima será tratada en el recinto.

“Lo que no hay es un plan de estabilización. El gobierno corrigió precios relativos, hizo un plan de ajuste y tiene en marcha una parte del plan de ajuste y quiere con esta ley profundizar ese plan de ajuste. Este plan es un plan de ajuste clásico, no hay ninguna novedad, es el plan de ajuste que históricamente se buscó hacer en la Argentina que es la combinación de bajar el gasto público y subir impuestos”, analizó Tetaz.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el economista dijo que el presidente Milei dejó su discurso “cuando entró a la Casa Rosada y se agarró de un discurso clásico”. Y anticipó que, tras la fuerte devaluación que aplicó en el incio mismo de la gestión, en los próximos meses tendrá que implementar otra debido a la alta inflación.

“La estamos discutiendo que la inflación ya se está comiendo la devaluación oficial del dólar de 800. Con este nivel de inflación, muy probablemente en marzo o abril el Gobierno va a tener que hacer una nueva devaluación para reconocer que el dólar ya no vale más 800 tampoco. De hecho, la brecha de incrementó y los paralelos están más cerca de 1300 que de 800. Lo que muestra esto es que no hay ningún plan de estabilización”, aseveró.

Al continuar con su análisis sobre la situación económica, Tetaz planteó un panorama muy complicado si es que el Gobierno no logra controlar la inflación, y dijo que, si los aumentos de precios se mantienen en el nivel del 25%, cualquier discusión sobre iniciativas oficiales no tendrá sentido.

¿Y si la inflación sube para siempre? El menor de los problemas va a ser la fórmula de ajuste (de las jubilaciones). El país va a volar por los aires, volará el presidente también. Es una tragedia. Espero que no, espero que el presidente tenga éxito en controlar la inflación y que todos los supuestos que hacemos tienen que ver con que la inflación empiece a normalizarse en Argentina.

El diputado hizo estas afirmaciones cuando hablaba del cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones que el Gobierno busca aprobar dentro de la ley ómnibus, iniciativa que anticipó que rechazará. Incluso, afirmó que la fórmula anterior, que se aplicó durante el Gobierno de Alberto Fernández, es mejor que la que propone el actual oficialismo.

“Si el Gobierno no baja la inflación, esto va a ser una tragedia. Es insostenible un nivel de 25% de inflación por mes, es una híper. La fórmula actual lo que hace es, cuando la inflación va subiendo, te mata. Pero cuando va bajando, te mejora, te beneficia. Si el Gobierno evidentemente cumple con la promesa de empezar a bajar la inflación en la Argentina, las jubilaciones se van a empezar a recuperar. La fórmula actual es mejor (que la que propone el Gobierno)”, explicó.

La votación de la ley ómnibus en el recinto y el impuesto a las Ganancias

Tetaz también analizó el debate sobre el proyecto de ley ómnibus que ayer consiguió dictamen de mayoría en comisión, aunque con varias disidencias. En ese marco, afirmó que una tercera parte del poryecto no pasará en la votación en particular.

“El Gobierno va a afrontar en muchos artículos en particular, diría que una tercera parte no pasen en la votación en particular. El corazón del ajuste fiscal que quiere hacer el Gobierno, por más que lo niegue el ministro, claramente intentaba pasar por los jubilados, y esa es una bandera que nosotros de ninguna manera vamos a aceptar”, afirmó.

“Nosotros no ponemos palos en la rueda, queremos darle gobernabilidad al nuevo presidente, pero al mismo tiempo queremos marcar que no estamos de acuerdo con el ajuste a los jubilados, que no estamos de acuerdo con la suba de impuestos a los sectores productivos, que no estamos de acuerdo con que el presidente pueda privatizar por decreto cualquier cantidad de empresas, incluidas YPF y el Banco Nación, que no estamos de acuerdo con que desaparezca el Fondo de Garantías y Sustentabilidad. Me parece que quedó bien marcado ese mensaje. Es una tercera parte de la ley que está en disidencia, es decir, hay apoyo, pero con limitaciones”, añadió Tetaz.

El diputado anticipó que el debate en el recinto, que está previsto comience el próximo martes, durará “varios días” por la cantidad de artícular que hay que discutir.

Por otro lado, Tetaz también anticipó que no acompañarán la reversión del impuesto a las Ganancias que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, aunque admitió que el proyecto es mejor que la ley que se derogó el año pasado.

“Fue una estafa. Vos le dijiste a la gente que antes de subir un impuesto te cortabas los brazos con fines puramente electorales y votaste junto con Massa y eliminaste el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Obviamente, dar buenas noticias siempre es lindo. Eso se llama demagogia y populismo cuando en el medio de un proceso electoral hacés algo que sabés que no podés sostener en el tiempo y que quiebra a la Argentina”, dijo.

Si bien dijo que “el impuesto a las Ganancias que manda Milei es mucho mejor que el que había” porque “el mínimo no imponible es bastante más alto y las alícuotas crecen de manera más pareja”, adelantó que no lo votará en la Cámara baja.

“Esta reforma busca hacerse en el marco de una estafa, entonces le pido al señor presidente a buscar los votos con Massa como hizo en septiembre para hacer la demagogia. De nuestro lado no lo va a conseguir”, sostuvo.