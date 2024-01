Denunciaron a Pepe Albistur por su vaticinio sobre la caída del gobierno de Milei

Pepe Albistur “No sabemos si cae en marzo o en abril”

En medio de la polémica que generó su frase sobre una eventual caída del Gobierno que preside Javier Milei en los próximos meses, el ex secretario de Medios del kirchnerismo, Enrique “Pepe” Albistur”, fue denunciado penalmente por averiguación de ilícito.

El doctor Jorge Monastersky, abogado especializado en derecho penal, formuló la denuncia contra “Pepe” Albistur horas antes del mediodía, luego de visualizar el video en el que el empresario vaticina un futuro adverso para el Gobierno nacional. “Como les dije compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, pronosticó Albistur sentado de espaldas al mar en una playa de la localidad de Cariló.

Si bien Albistur en ningún momento mencionó al destinatario de sus declaraciones, el Dr. Monastersky analizó en detalle la frase en cuestión y concluyó que “es claro que hace referencia al Sr. Presidente de la nación Javier Milei”, por lo cual sugiere que la Justicia determine “si hay delito” en su accionar.

“Lo que sí solicito formalmente es que se lo llame en carácter de testigo para que aporte pruebas de sus dichos, de información sobre quién estaría organizando la caída del gobierno elegido democráticamente”, dice la presentación del letrado.

Tras el sorteo de rigor realizado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la ciudad de Buenos Aires, la denuncia del abogado penalista recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Consultado hoy a la mañana por el mensaje de Albistur, el propio presidente Milei lamentó sus dichos y lanzó una fuerte crítica contra el ex funcionario del kirchnerismo. “Parece que hay gente que cuando pierde sus privilegios no está dispuesta a respetar la voluntad de las urnas, me parece un comentario desafortunado”, dijo el mandatario durante una entrevista para Rock & Pop.

Respuesta de Javier Milei a Pepe Albistur

Unas horas más tarde, y en el marco de su ya tradicional conferencia de prensa que brinda desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se expresó en la misma línea que el presidente Milei y no tuvo reparos al opinar sobre “Pepe” Albistur. “Este tipo de manifestaciones nos retratan la Argentina de los privilegios, que se terminó. Los mismos que nos vendían la democracia y los derechos humanos ahora parece que no están dispuestos a aceptar la decisión de la mayoría. Consideramos que las declaraciones del video nos indican que estamos en el camino correcto”, señaló ante los periodistas presentes en la sala de prensa de la Casa de Gobierno.

“Entendemos que hay sectores que están perdiendo el poder que siempre tuvieron, y que pensaron jamás perderlo, pero la verdad es que esta especie de ‘golpistas de reposera’, desde los mejores lugares y la mejor posición, hablando de cómo frenar el desarrollo de la Argentina… Ellos están ahí, nosotros estamos aquí trabajando por tener una Argentina mejor”, destacó Adorni durante su discurso.

Para cerrar su postura sobre los dichos del ex funcionario kirchnerista, pidió: “Sigan comiendo los pochoclos pero dejénnos a nosotros sacar esta Argentina adelante y salir de esta decadencia que, muchos de los que hoy hablan, fueron responsables del desastre en el que estamos inmersos”.

Dura respuesta de Manuel Adorni a la frase de Pepe Albistur sobre el futuro del Gobierno

José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad, también se mostró en desacuerdo con el mensaje de Albistur y deseó que su vaticinio sobre el futuro del Gobierno “no se cumpla”.

“Probablemente para usted, que está en una situación muy cómoda, ya tiene probablemente todos los problemas resueltos usted y varias generaciones con los negocios que ha hecho, bien o mal pero está bien… pero hay mucha gente que la está pasando muy mal Albistur”, advirtió Espert este lunes, poco antes de finalizar un reportaje para LN+.

“Yo no conozco casos en Argentina donde a los gobiernos le vaya mal y a los argentinos les vaya bien. Lo que usted está deseando en algún lugar es que a los argentinos, que el kirchnerismo que usted defiende los ha dejado en la lona, sigan más en la lona para que a este Gobierno le vaya mal”, consideró el dirigente libertario.

Y para finalizar su posición, concluyó: “Ojalá que no se cumpla lo que usted desea, más allá de que me parece de mala persona estar deseando que le vaya mal a un Gobierno, porque seguro que le va a ir mal a la gente”.