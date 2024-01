“No sabemos si cae en marzo o en abril”: Pepe Albistur pronunció una polémica frase sobre el futuro del Gobierno

Pepe Albistur “No sabemos si cae en marzo o en abril”

El gobierno de Javier Milei fue blanco de un provocador mensaje que en las últimas horas pronunció Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de los Kirchner y marido de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Sentado en una reposera y comiendo pochoclos en una playa de Cariló, el empresario pronosticó un futuro adverso para el actual Gobierno. “No sabemos si cae en marzo o en abril”, dijo ante la cámara de un teléfono celular.

“Como les dije compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, vaticinó Albistur sentado de espaldas al mar en una playa de la citada ciudad balnearia.

De estrecho vínculo con el ex presidente Alberto Fernández, aunque no hizo mención directa a la administración actual, es evidente que Albistur jugó al filo con un mensaje que pronostica un final anticipado de. la presidencia de Javier Milei, quien por estas horas se enfoca en llegar a un acuerdo con los distintos bloques en el Congreso para poder sancionar el paquete de proyectos enviado al Congreso.

Consultado este lunes a la mañana por el mensaje de Albistur, el propio presidente Milei se refirió al provocador mensaje del ex funcionario del kirchnerismo y lamentó sus dichos. “Parece que hay gente que cuando pierde sus privilegios no está dispuesta a respetar la voluntad de las urnas, me parece un comentario desafortunado”, dijo el mandatario durante una entrevista para Rock & Pop.

Respuesta de Javier Milei a Pepe Albistur

Unas horas más tarde, y en el marco de su ya tradicional conferencia de prensa que brinda desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se expresó en la misma línea que el presidente Milei y lanzó fuertes críticas contra “Pepe” Albistur. “Este tipo de manifestaciones nos retratan la Argentina de los privilegios, que se terminó. Los mismos que nos vendían la democracia y los derechos humanos ahora parece que no están dispuestos a aceptar la decisión de la mayoría. Consideramos que las declaraciones del video nos indican que estamos en el camino correcto”, señaló ante los periodistas presentes en la sala de prensa de la Casa de Gobierno.

“Entendemos que hay sectores que están perdiendo el poder que siempre tuvieron, y que pensaron jamás perderlo, pero la verdad es que esta especie de ‘golpistas de reposera’, desde los mejores lugares y la mejor posición, hablando de cómo frenar el desarrollo de la Argentina… Ellos están ahí, nosotros estamos aquí trabajando por tener una Argentina mejor”, destacó Adorni durante su discurso.

El vocero presidencial Manuel Adorni se hizo eco de la polémica frase de Enrique °Pepe" Albistur sobre el futuro del gobierno de Milei, y lo tildó de "golpista de reposera". (Presidencia de la Nación)

Para cerrar su postura sobre los dichos del ex funcionario kirchnerista, pidió: “Sigan comiendo los pochoclos pero dejénnos a nosotros sacar esta Argentina adelante y salir de esta decadencia que, muchos de los que hoy hablan, fueron responsables del desastre en el que estamos inmersos”.

Por supuesto, también hubo réplicas desde el círculo más cercano al presidente: Javier Lanari, subsecretario de Medios del gobierno, fue quien recogió el guante en primera instancia y tildó al mensaje de Albistur como una “amenaza al sistema democrático”.

“Lo de Pepe Albistur comiendo pochoclo en la playa está lejos de ser una broma. Es una amenaza al sistema democrático. Está llamando a que caiga un Gobierno. Debería ser denunciado por golpista...”, subrayó Lanari ayer por la noche en su cuenta de Twitter.

Crítica de Javier Lanari a Pepe Albistur tras su pronóstico adverso para el gobierno de Javier Milei.

Por su parte, Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, también expresó su indignación por los dichos de Albistur, a quien calificó en la citada red social “un empresario kirchnerista multimillonario por ser contratista del estado”.

A pesar de ser oposición, el diputado por Unión por la Patria, Leandro Santoro, también habló hoy a la mañana sobre las declaraciones de Pepe Albistur en la playa y reconoció que el empresario “se equivocó”.

Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, juntos en la Cámara de Diputados. (Franco Fafasuli)

“Ningún militante político que tenga tradición democrática puede pensar eso. Yo creo que Pepe se confundió. Tengo una buena relación con él y con Victoria (Tolosa Paz), pero creo que se confundió”. opinó Santoro en diálogo con El Observador 107.9.

Y en evidente desacuerdo con la posición que expuso Albistur, agregó: “Este Gobierno como cualquiera tiene que durar la Constitución manda, que son cuatro años. Está fuera de discusión eso. Y cualquier declaración en el sentido contrario, perjudica a todo, perjudica a la política. El rebote que está teniendo es todo negativo. Yo tengo mucho aprecio por él pero no puedo más que decirle a la gente que no coincido”.