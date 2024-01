“Golpista de reposera”: dura respuesta de Adorni a Pepe Albistur por su provocadora frase sobre la caída del Gobierno

Dura respuesta de Manuel Adorni a la frase de Pepe Albistur sobre el futuro del Gobierno

El Gobierno le respondió con dureza a Pepe Albistur, luego de que el histórico publicista del PJ vaticinara un final adelantado de la administración que encabeza Javier Milei: “Como les dije compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, ironizó el ex secretario de Medios del kirchnerismo, sentado de espaldas al mar en una playa de Cariló.

En ese contexto, esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni salió a contestarle sin contemplaciones: “En el video hace referencia a la Semana Santa y uno puede suponer que habla de que este Gobierno va a caer entre marzo o abril. Este tipo de manifestaciones a nosotros simplemente nos retratan la Argentina de los privilegios que se terminó”.

“Entendemos que hay sectores que están perdiendo el poder que siempre tuvieron, y que pensaron jamás perderlo, pero la verdad es que esta especie de ‘golpistas de reposeras’, desde los mejores lugares y la mejor posición, hablando de cómo frenar el desarrollo de la Argentina… Ellos están ahí, y nosotros estamos aquí trabajando por tener una Argentina mejor”, destacó Adorni antes de darle lugar a las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Por último, pidió: “Sigan comiendo los pochoclos pero dejénnos a nosotros sacar esta Argentina adelante y salir de esta decadencia que, muchos de los que hoy hablan, fueron responsables del desastre en el que estamos inmersos”.

Pepe Albistur “No sabemos si cae en marzo o en abril”

Las fuertes declaraciones de Adorni van de la mano con la opinión que el propio presidente Milei expresó hoy a la mañana durante una entrevista radial. Al ser consultado por los dichos de Albistur en un video que se viralizó por redes sociales, el mandatario consideró que el comentario del marido de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue “desafortunado”.

“Parece que hay gente que cuando pierde sus privilegios no está dispuesta a respetar la voluntad de las urnas, me parece un comentario desafortunado”, dijo Milei durante una entrevista para Rock & Pop.

Respuesta de Javier Milei a Pepe Albistur

Ayer por la noche, apenas unas horas después de que se conociera el mensaje de Albistur, también hubo réplicas desde el círculo más cercano al Jefe de Estado. Javier Lanari, subsecretario de Medios del gobierno, fue quien recogió el guante en primera instancia y tildó al mensaje de Albistur como una “amenaza al sistema democrático”.

“Lo de Pepe Albistur comiendo pochoclo en la playa está lejos de ser una broma. Es una amenaza al sistema democrático. Está llamando a que caiga un Gobierno. Debería ser denunciado por golpista...”, subrayó Lanari en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, también expresó su indignación por los dichos de Albistur, a quien calificó en la citada red social como “un empresario kirchnerista multimillonario por ser contratista del estado”.

José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad, también lamentó la frase de Albistur y deseó que su vaticinio sobre el futuro del Gobierno “no se cumpla”.

“Probablemente para usted, que está en una situación muy cómoda, ya tiene probablemente todos los problemas resueltos usted y varias generaciones con los negocios que ha hecho, bien o mal pero está bien… pero hay mucha gente que la está pasando muy mal Albistur”, advirtió Espert este lunes, poco antes de finalizar un reportaje para LN+.

El diputado nacional José Luis Espert criticó la polémica frase de "Pepe" Albistur. (NA/MARIANO SANCHEZ)

“Yo no conozco casos en Argentina donde a los gobiernos le vaya mal y a los argentinos les vaya bien. Lo que usted está deseando en algún lugar es que a los argentinos, que el kirchnerismo que usted defiende los ha dejado en la lona, sigan más en la lona para que a este Gobierno le vaya mal”, consideró el dirigente libertario.

Y para finalizar su posición, concluyó: “Ojalá que no se cumpla lo que usted desea, más allá de que me parece de mala persona estar deseando que le vaya mal a un Gobierno, porque seguro que le va a ir mal a la gente”.

A pesar de ser oposición, Leandro Santoro, diputado nacional por Unión por la Patria, también se manifestó en relación a los dichos de Albistur y consideró que el amigo del ex presidente Alberto Fernández “se equivocó”.

“Ningún militante político que tenga tradición democrática puede pensar eso. Yo creo que Pepe se confundió. Tengo una buena relación con él y con Victoria (Tolosa Paz), pero creo que se confundió”. admitió Santoro en diálogo con El Observador 107.9.

Y en evidente desacuerdo con el polémico pronóstico de Albistur, agregó: “Este Gobierno como cualquiera tiene que durar la Constitución manda, que son cuatro años. Está fuera de discusión eso. Y cualquier declaración en el sentido contrario, perjudica a todo, perjudica a la política. El rebote que está teniendo es todo negativo. Yo tengo mucho aprecio por él pero no puedo más que decirle a la gente que no coincido”.