Alberto Fernández cruzó al Gobierno por el anuncio del acuerdo con el FMI: “Mentir en un comunicado es demasiado”

Alberto Fernández criticó un comunicado oficial del gobierno de Javier Milei sobre el acuerdo con el FMI

El ex presidente Alberto Fernández expresó hoy su malestar por la forma en que el Gobierno comunicó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que en un comunicado oficial de la gestión de Javier Milei responsabilizó al mandatario saliente del Frente de Todos por la deuda contraída con el organismo multilateral.

Te puede interesar: Finalmente la reunión de Caputo con el FMI será el lunes: la agenda del Gobierno para conseguir dólares del organismo

El cruce se desencadenó por el anuncio que emitió la Oficina del Presidente, a poco de confirmarse el resultado de la negociación. “El Gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández”, señaló el texto compartido desde la cuenta de la red social X.

El mensaje provocó la respuesta hoy de la ex vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que calificó el comunicado como una “fake news” difundida por el Poder Ejecutivo. “La deuda que se está renegociando con el @FMInoticias fue tomada por Mauricio Macri y el actual ministro de economía Luis Caputo. Es una deuda denunciada ante la justicia por el gobierno anterior y la @AuditoriaAGN. Mentir en un comunicado oficial es demasiado”, aclara el comentario de Cerruti que fue compartido en sus redes sociales por Alberto Fernández.

Te puede interesar: Javier Milei tomó distancia de Xi Jinping y Mondino se reunirá con el embajador chino sólo para cumplir con los ritos diplomáticos

“Fake”, cierra el mensaje de la periodista y ex portavoz del gobierno anterior.

Durante toda la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández cuestionó la legitimidad de la deuda rubricada con el FMI por la gestión de Cambiemos, tras acusarlos por los delitos de defraudación y malversación de caudales públicos al ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno, como Nicolás Dujovne (ex ministro de Hacienda), Federico Sturzenegger y Guido Sandleris (ex presidentes del Banco Central), y el empresario Nicolás Caputo.

Te puede interesar: Qué pasó en las sesiones extraordinarias desde 2015 y cuántos proyectos logró aprobar el Gobierno de turno

Sin embargo, en 2021, el acuerdo con el FMI fue renegociado por el Frente de Todos con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que cosechó críticas internas del kirchnerismo. Ayer, se volvieron a redefinir los términos de este último convenio.

En los últimos días, Alberto Fernández también estuvo activo en las redes sociales siguiendo el debate en comisiones de la Ley Ómnibus. En su último mensaje propio, expresó: “La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo”.

El mensaje de Gabriela Cerruti que compartió Alberto Fernández en su cuenta de X

El controversial comunicado de la Presidencia de Javier Milei también señalaba que “el restablecimiento del acuerdo caído con el FMI por los incumplimientos del gobierno anterior es un paso más en la dirección correcta para combatir la grave situación heredada”. E insistieron en que es “imperativo” que las Cámaras de Senadores y de Diputados den luz verde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y al proyecto de Ley Ómnibus, “reformas enviadas al Congreso, indispensables para enfrentar una de las mayores crisis económicas de nuestra historia”.

Sobre ese telón de fondo, el FMI anunció anoche el staff level agreement con el Gobierno. El entendimiento ahora deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Directorio Ejecutivo del organismo. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, detalló en conferencia de prensa que lo convenido “no es un acuerdo nuevo, se reflotó el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas”.

En concreto, Caputo informó que se trata de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas que tiene el país, que implica un desembolso de 4.700 millones de dólares se destinará “para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril”. A su turno, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, explicó que las nuevas metas acordadas con los técnicos del FMI prevén para este año “acumular reservas por US$ 10.000 millones y reducir el déficit fiscal al 0,9% del PBI”.

”El Fondo está cómodo con las medidas que hemos tomado”, completó Bausili.

En su comunicado, los directivos del FMI elogiaron las políticas económicas del gobierno de Milei, ya que buscan restaurar la estabilidad macroeconómica y por demostrar “total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto”.