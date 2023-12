Kicillof presentó el operativo de Sol a Sol en Mar del Plata: “Esta temporada va a ser dura”

Axel Kicillof presentó el operativo de Sol a Sol en Mar del Plata y pronosticó una temporada con dificultades

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estimó que la temporada de verano 2024 será “dura” como consecuencia del ajuste que impulsa el gobierno nacional y aseguró que el Estado bonaerense buscará contrarrestar ese impacto. Lo hizo durante el lanzamiento del operativo Sol a Sol, que involucra a las fuerzas de Seguridad y las áreas de Salud y Turismo con el objetivo de asistir a la gente que veranea en la costa atlántica.

“Es un año muy especial. Observamos ya el efecto de las medidas económicas, de decisiones que están generando consecuencias en todas las esferas, en la vida social de nuestra provincia, pero ya se están expresando en el Turismo”, auguró el gobernador.

“Por eso vinimos con todo para sostener una temporada que va a ser dura”, agregó. Kicillof participó del lanzamiento del operativo, que se realizará por quinto año consecutivo en Mar del Plata y alrededores. Estuvo acompañado por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, la ex titular de ANSES, Fernanda Raverta, y miembros del gabinete bonaerense.

“En el operativo Sol a Sol garantizamos salud, seguridad, seguridad vial, la provincia tiene muchos destinos y todo tipo de turismo, sierras, lagunas, lagos, río, además de la costa. Una oferta que hemos venido desarrollando. Pero se necesita complementar las maravillas de la naturaleza con la acción del hombre, con comunidad organizada”, aseguró Kicillof.

El gobernador reiteró que no comparte los anuncios que realizó en sus primeras semanas de gobierno el presidente Javier Milei junto a su equipo, y adelantó que los efectos del aumento de los precios luego de la devaluación, y, en consecuencia, la merma en el poder adquisito de los ciudadanos, se verá reflejado en la temporada de verano.

“Por eso la angustia, la incertidumbre que genera la situación actual. Los riesgos son enormes. Nuestra provincia y todas las provincias, lo van a atravesar. No compartimos las decisiones”, reiteró uno de los principales referentes del peronismo, de los pocos que logró retener su mandato como gobernador en las elecciones de 2023.

En efecto, como líder opositor, Kicillof le contestó a los referentes del oficialismo nacional quienes lo cuestionaron por no adoptar medidas de ajuste concretas, en línea con la política del Poder Ejecutivo Nacional. “Escuchaba hablar a las máximas autoridades que las provincias que no hagan tal cosa no van a recibir recursos. No es el método ni la forma. Creen que castigan a un gobierno provincial o a quienes tenemos la representación, pero si cortan recursos lo sufre el pueblo”, expresó el mandatario bonaerense. Luego reiteró: “Vengo a decir que nos espera un verano con complicaciones”.

El turismo sufrirá los efectos de las medidas económicas, según el gobernador Kicillof

El gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha replicado, como lo hicieron otros distritos, los recortes que impulsa el Ejecutivo nacional a fin de ordenar las cuentas públicas. Por el contrario, el gobernador Kicillof ha reiterado que ese objetivo debe lograrse por la vía de los ingresos. En ese sentido, en las últimas horas envió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley Impositiva para el año 2024, que apunta a recomponer la recaudación.

El proyecto apunta a incrementar el impuesto inmobiliario, elevando los tributos desde un 140% hasta un 300%, en función del valor de las propiedades. Aún así, en los fundamentos de la iniciativa el gobierno de la provincia advierte que tal incremento sólo serviría para equiparar los niveles de inflación, que los últimos meses se ha acelerado.

“Este gobierno no va a retroceder ni darse vuelta, va a acompañar al pueblo que necesita ingresos, salud, educación, y también disfrutar y descansar en sus vacaciones. Cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, cerró el gobernador.