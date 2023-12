Quién es quién: los funcionarios y asesores que acompañaron a Javier Milei en el anuncio del DNU de desregulación de la economía

El presidente Javier Milei, junto a parte del gabinete en su primera cadena nacional

A poco de iniciar su mandato, el presidente Javier Milei utilizó ayer por primera vez la cadena nacional para presentar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que establece una profunda desregulación de la economía, propone un “plan de estabilización de shock”, deroga múltiples leyes y normativas, apunta a avanzar con la privatización de empresas públicas y promueve una amplia reforma laboral.

El mandatario hizo el anuncio oficial con una fuerte señal política y evitó dar el mensaje en soledad, como suele ser habitual en las cadenas nacionales, sino acompañado de la mayoría de sus ministros y funcionarios clave de su gestión que arrancó hace 11 días.

La presencia más llamativa de la grabación que se realizó en la Casa Rosada fue la de Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central que no tiene un cargo oficial en el Gobierno. En cambio, hubo dos ausencias importantes en el acto: su principal mano derecha, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quien no pudo asistir ya que se encuentra en Francia para reunirse con funcionario del gobierno de Emmanuel Macron y empresarios.

A continuación, quienes son los funcionarios que acompañaron a Milei en la cadena nacional.

1. Luis “Toto” Caputo

El ministro de Economía estuvo presente en la postal en la que se anunciaron, principalmente, una restructuración del andamiaje jurídico-económico de múltiples actividades.

2. Luis Petri

Es el ministro de Defensa de la Nación y fue el compañero de fórmula de Patricia Bullrich durante la campaña electoral de 2023. Está a cargo de la planificación del Instrumento Militar.

3. Sandra Pettovello

Es la titular a cargo del nuevo ministerio de Capital Humano, que aglutina las áreas de Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Cultura. Tiene una relación estrecha de amistad con Javier Milei. Bajo su órbita quedaron también las funciones que tenía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En esta semana, Pettovello tuvo protagonismo con el anuncio de quita de los beneficios del programa “Potenciar Trabajo” a quienes corten calles para participar de protestas.

4. Guillermo Ferraro

Es el ministro de Infraestructura de la Nación. Su rol concentra las áreas de definición de las políticas de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones. Según dijo en declaraciones públicas, el objetivo está puesto en estimular la inversión privada y la “racionalización del Estado”. Dirigió durante 13 años la sede argentina de KPMG, una multinacional que ofrece asesoramiento financiero en 156 países. Entre 2002 y 2003, y anteriormente entre 1988 y 1991, fue subsecretario de Información y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires.

5. Federico Sturzenegger

Ubicado en una postal central de la foto, a la izquierda del Presidente, el economista y ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no tiene un cargo formal en el Gobierno de La Libertad Avanza. Oficialmente fue mencionado como “Asesor de Presidencia de la Nación” y se le adjudica ser el cerebro detrás de la desregulación.

Una de las primeras reuniones de gabinete de Javier Milei

6. Eduardo Chirillo

Es el secretario de Energía de la Nación. Es un abogado experto en privatizaciones, radicado hace más de 20 años en España. Está a cargo del plan energético y de revisar aspectos clave como las tarifas y subsidios.

7. Javier Herrera Bravo

Está a cargo de la Secretaría Legal y Técnica. Es un rol dentro del gabinete que se encarga de controlar y revisar los fundamentos legales y técnicos de los decretos que firma el Presidente.

8. Nicolás Posse

A la misma altura que Sturzenegger está el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien ha mantenido un perfil bajo tanto durante la campaña como en las primeras semanas de gestión.

9. Mariano Cúneo Libarona

Situado en la segunda fila, aparece el abogado que es ministro de Justicia de la Nación. Es el funcionario encargado de llevar el vínculo institucional con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura. Además, tiene la misión de actualizar la legislación nacional en materia judicial.

10. Patricia Bullrich

La presidenta del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio está a cargo del Ministerio de Seguridad. En la foto, está ubicada en la primera línea de funcionarios sobre el margen derecho.

11. Mario Russo

Es el Ministro de Salud de la gestión de Javier Milei, que hasta ahora no se le conocieron medidas ni anuncios destacados para el área, si bien el DNU contempla cambios importantes para el régimen de obras sociales y el marco normativo de las prepagas.

12. Guillermo Francos

A cargo del ministerio del Interior, Francos es el encargado de llevar las relaciones políticas con los gobernadores, intendentes y la oposición en general.