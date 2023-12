Santa Fe: en su primer decreto como gobernador, Maximiliano Pullaro puso fin a la no repitencia en las escuelas secundarias

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

Tras asumir como gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro firmó el primer decreto de su gestión, el cual pone fin a la no repitencia en las escuelas secundarias de la provincia.

Te puede interesar: Pullaro y Frigerio llamaron a mantener la unidad de JxC y a pelear por los recursos para sus provincias

La medida fue oficializada luego de su discurso ante las Cámaras Legislativas santafesinas. “Es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo”, anunció poniéndole fin al programa Secundaria de Avance Continuo que se aplicó durante este año en 145 escuelas que se adhirieron de forma voluntaria. La iniciativa consistía en que los estudiantes pudieran pasar de grado, mientras recuperaban las materias desaprobadas que adeudaban del ciclo anterior.

“Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo”, expresó Pullaro en declaraciones a Agencia Télam.

Te puede interesar: ¿Hasta cuándo llueve en AMBA? El pronóstico del tiempo y las provincias que están bajo alerta meteorológica

El flamante gobernador cuestionó que con la anterior medida “daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”. “La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber”, agregó.

Sobre su decreto, señaló: “Esto significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”.

Te puede interesar: Le robaron 165 millones de pesos a la Policía de Villa Constitución en un ataque cibernético

“Vamos a esforzarnos para tener un seguimiento de cada uno de los alumnos, día a día”, destacó. “Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia”, se mostró confiado y concluyó: “Significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno”.

La iniciativa había sido adelantada por el propio Pullaro durante su discurso de asunción. Allí dijo que iba a derogar “el avance continuo” porque “no se trata de pasar sin saber con el único fin de disfrazar de manera ficticia las tasas de egresos”. Además, bregó por que haya 190 días de clases y confirmó que el inicio del ciclo lectivo será el 26 de febrero.

En el decreto publicado en el Boletín Oficial de la provincia, la administración santafesina precisó que la medida “comenzará a regir a partir del inicio del ciclo lectivo 2024″. Y estableció que el Ministerio de Educación adoptará en cada caso las medidas de transición técnicas, de organización y administrativas necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento”.

En este marco, el Gobierno de Santa Fe anunció que se está elaborando un Plan Provincial de Alfabetización. En palabras del ministro de Educación, José Goity, lo que se busca es tener un registro propio del desempeño de los alumnos en la provincia.

“Todas las pruebas, tanto internacionales, nacionales y propias dan muestra de ese déficit. Nosotros queremos empezar a tener nuestras propias pruebas para ver el desempeño de nuestros alumnos. Ya sabemos, y la sociedad lo sabe, que hay un problema en la adquisición del lenguaje y de la lectura”, expresó el funcionario.

“Tenemos una confianza muy grande en nuestro sistema, nuestros docentes y alumnos, pero también creemos que tenemos que hacer nuestra parte y, parte de eso, es que tenemos que ordenar, fijar pautas claras y mucho acompañamiento sobre cada uno de los miembros del sistema”, planteó Goity.

Frente a este panorama, concuyó: “Le vamos a poner mucha energía, mucho empeño y mucho trabajo para que todos los chicos de nuestra provincia terminen tercer grado perfectamente alfabetizados. Es un deber ineludible del Estado y de la política”.