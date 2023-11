Resultados en Chaco del balotaje 2023 entre Javier Milei y Sergio Massa: ¿quién ganó?

En Chaco, hubo 1.001.813 ciudadanos habilitados para votar en el balotaje 2023 (Franco Fafasuli)

Este domingo 19 de noviembre se desarrolló el balotaje 2023 a nivel nacional para elegir al próximo presidente de Argentina. Los candidatos fueron Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria. Se impuso el líder libertario por más de 10 puntos ante el ministro de Economía, y será el próximo presidente de Argentina.

En las elecciones generales del 22 de octubre, Sergio Massa había sido el candidato a presidente más votado, con el 36,7% de los votos, y Javier Milei había quedado en segundo lugar, con el 29,9%.

En total, hubo 35.394.425 personas habilitadas para participar de la segunda vuelta electoral este 19 de noviembre. Chaco representó el 2,8% del total, con 1.001.813 electores.

A las 21h terminó la veda electoral, 3 horas después de cierre de los comicios, según lo establecido por ley, con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidentes con las personas que aún se encontraban en los centros de votación, después de las 18, cuando cerraron las puertas.

¿Cuál fue el resultado en Chaco del balotaje 2023?

En Chaco, con el 98% de las mesas escrutadas, Javier Milei obtuvo el 50% de los votos, mientras que Sergio Massa alcanzó el 49,9%. A continuación, vas a poder ver en el mapa de la provincia cuántos votos obtuvo cada uno.

¿Cuál había sido el resultado de las elecciones generales 2023 en Chaco?

En Chaco, el candidato a presidente más votado fue Sergio Massa (43,6%), y en segundo lugar se ubicó Javier Milei (27,7%). En tercer lugar quedó Patricia Bullrich (24,1%), y en el cuarto Juan Schiaretti. Cabe señalar que, debido a la diferencia porcentual entre el candidato de Unión por la Patria y la Libertad Avanza, habrá balotaje o segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.

Cabe mencionar que la provincia fue una de las que decidió desdoblar sus comicios provinciales de los nacionales, y los electores asistieron a las urnas para elegir cargos locales el 18 de junio (cuando hubo PASO) y el 17 de septiembre, cuando se desarrollaron las elecciones provinciales. En esa ocasión, se definieron el gobernador y vicegobernador, y quien se impuso desde el primer momento que inició el recuento de votos, fue Leandro Zdero, candidato de Juntos por el Cambio, con su compañera de fórmula, Silvana Schneider, con quien obtuvo el 46,13% de los sufragios.

¿Qué pasa si no voté en el balotaje 2023?

La participación en los comicios nacionales es obligatoria para todas las personas que figuren en el padrón que tengan entre 18 y 70 años. Quienes no hayan asistido a las urnas deberán justificar la ausencia ante la Justicia Electoral. Para ello, deberán concurrir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren el 22 de octubre. Una vez allí, se debe solicitar una certificación escrita que justifique su imposibilidad de sufragar.

Luego, para no formar parte del Registro de Infractores, hay que justificar la ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones. Si no lo justifica, le corresponderá una multa y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

¿De cuánto es la multa por no votar en el balotaje 2023?

La multa para quienes no hayan concurrido a las urnas el 19 de noviembre en el balotaje varía de acuerdo a la cantidad de infracciones con las que se cuentan. Los montos son los siguientes:

Votante sin infracciones previas: $50.

Votante con una 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Votante con 2 infracciones previas sin regularizar: $200.

Votante con 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Votante con 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500

¿Cuándo asume el nuevo presidente de Argentina?

Luego del balotaje del 19 de noviembre, el próximo presidente de la Nación asumirá su cargo el 10 de diciembre. Ese día, se cumplirán 40 años ininterrumpidos de democracia, desde que Raúl Alfonsín asumió el cargo en el Poder Ejecutivo.