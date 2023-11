Bullrich compartió un acto con el espacio de Milei y pidió “ponerse el cuchillo entre los dientes” para cuidar el voto

Patricia Bullrich encabezó un acto por la fiscalización electoral junto con referentes del PRO y de La Libertad Avanza

Patricia Bullrich encabezó esta tarde un encuentro con fiscales de todo el país que se convirtió en el primer acto de campaña compartido por el PRO y La Libertad Avanza: participaron dos de los principales operadores de Javier Milei como Guillermo Ferraro y Sebastián Pareja, integrados con referentes del bullrichismo en la organización del operativo para controlar los votos en el balotaje.

La rara mezcla de unos y otros quedó reflejada en la escena final: tras el discurso de Bullrich, los libertarios y los bullrichistas compartieron el escenario, pero Pareja arengó a militantes de su sector para que cantaran el estribillo que hasta hace no tanto tiempo, paradójicamente, usaban para hostigar a la dirigencia del PRO y de Juntos por el Cambio: “Tiene miedo, la casta tiene miedo”.

Participaron del acto Luis Petri, compañero de fórmula de Bullrich, y dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Juan Pablo Arenaza, Damián Arabia, Laura Alonso, Silvana Giúdici, Martín Yeza, Sebastián García de Luca, Cristian Larsen, Guillermo Sánchez Sterli y Silvina Martínez, entre otros.

Dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza compartieron el escenario al final del acto en Belgrano

Un encuentro similar liderado por Bullrich tendrá lugar este jueves en San Isidro, organizado por el intendente electo, Ramón Lanús, de JxC y alineado con la ex candidata presidencial y con Mauricio Macri. Será la única actividad de campaña conjunta prevista hasta que comience la veda, el viernes a las 8, aunque la titular del PRO contempla pedir el voto a Milei en varias entrevistas periodísticas.

En el acto de esta tarde, en un predio ubicado en Conesa al 1.100, en el barrio de Belgrano, donde cerró su campaña porteña para las PASO, Bullrich habló de la “decisión estratégica” de apoyar a Milei, como parte de “un proceso en el que logramos ganar unas elecciones internas que tenían una premisa fundamental: había que lograr un cambio profundo, no un cambio tibio, no un cambio a medias, no un cambio que dejase la estructura corrupta y mafiosa en pie en la Argentina, sino que la derrumbara”.

La ex postulante presidencial admitió que “quien representó mejor que nosotros ese cambio fue Javier Milei y por eso decidimos apoyarlo sin condicionamientos, sin pedir nada a cambio, sin hacer un acuerdo o un pacto, sino desde la decisión de principios y valores que representamos”.

Patricia Bullrich advirtió que los dirigentes de JxC que no respaldaron a Javier Milei que “van a ser dirigentes sin gente"

“Les quiero decir a los 6.400.000 argentinos que nos votaron, que nos votaron con mi cara y la de Luis Petri en la boleta, que ahora necesitamos este domingo poner toda la fuerza”, dijo Bullrich, quien enseguida criticó en duros términos al candidato oficialista: “El otro día, en el debate, Sergio Massa demostró lo que es capaz de hacer, es capaz de tener una mirada total y absolutamente autoritaria, de querer dominar la escena y parecía Cristina Fernández de Kirchner sin el pelo largo, era exactamente la misma imagen, esa imagen de dominio, de construcción autoritaria”.

Al justificar su apoyo a Milei, la jefa del PRO consideró que “la opción era clara” porque “de un lado está el perfeccionamiento del sistema populista, corrupto, del sistema mafioso, del sistema que ha empobrecido la Argentina en una de las personas que más expresan esa falta total y absoluta de valores, que más expresan a la política del poder por el poder sin ningún tipo de idea, sin proyecto, sin programa, que es el candidato del oficialismo Sergio Massa”.

Sostuvo que “frente a ese candidato y a ese intento de perfeccionar el modelo kirchnerista populista, que puede significar que la Argentina en cuatro años más esté más deteriorada, con más pobres, con menos empresas, con menos trabajo, nosotros tomamos una decisión inmediata que significaba plantear qué es lo que quiere la gente que nos votó, qué representamos nosotros, por qué ganamos las PASO”. Y de inmediato se preguntó: “¿Ganamos las PASO para ser parte del sistema que hay que derrumbar en la Argentina o ganamos las PASO para cambiar la Argentina? Ganamos las PASO para cambiar la Argentina, aunque no nos alcanzó para llegar a la segunda vuelta”.

Javier Milei y Patricia Bullrich posan en un estudio de TV (Foto EFE)

En esa misma línea, Bullrich consideró que “todos los miembros de Juntos por el Cambio han decidido mayoritariamente seguir esta línea” y advirtió a quienes no respaldaron a Milei que “van a ser dirigentes sin gente porque de los 6.400.000 ciudadanos que nos votaron estoy total y absolutamente convencida de la enorme mayoría que va a ayudar a la victoria del Cambio en la Argentina”.

La ex candidata presidencial alertó a los fiscales presentes que al oficialismo “le queda un recurso que sabe utilizar muy bien y es convertir a la elección en una elección en la que cada dos minutos te roban una boleta, en la que cada dos minutos entrás al cuarto oscuro y no tenés boleta porque se las guardan, se las llevan, las tiran, las rompen”. Por eso consideró que “la fiscalización, que siempre es una herramienta importante en una elección, ahora es un recurso estratégico que debemos utilizar con toda la fuerza acompañando a los fiscales y a quienes dirigen desde La Libertad Avanza porque ellos son los que han ganado la elección y nosotros los vamos a acompañar”.

“Todo fiscal que vaya con la decisión y la voluntad de cuidar los votos se tiene que poner el cuchillo entre los dientes para lograr defender todos y cada uno de los votos”, insistió, tras lo cual pidió que “nadie se distraiga, que nadie abandone una mesa, que nadie se conforme sin mirar 5, 6, 10 veces el acta que hay que mirar, todo el mundo atento y sabiendo que estamos luchando contra un aparato que sabe que el domingo pierde sus privilegios y los va a defender a como dé lugar y nosotros tenemos que defender la democracia y el cambio a como dé lugar”.