Macri no se pronunció sobre el debate y en JxC criticaron a Milei por su desempeño frente a Massa: cautela por el balotaje

Argentina presidential candidates Sergio Massa of Union por la Patria party and Javier Milei of La Libertad Avanza party interact during the presidential debate ahead of the November 19 runoff election, at the University of Buenos Aires' Law School, in Buenos Aires Argentina November 12, 2023. Luis Robayo/Pool via REUTERS

“Entró en el juego de Massa”, fustigó un referente del PRO que apoya a Javier Milei de cara al balotaje del domingo que viene. El dirigente se agarró la cabeza frente al televisor del living de su casa cuando vio que Sergio Massa, candidato a Presidente de Unión por la Patria (UxP), dominaba el debate presidencial contra el contendiente de La Libertad Avanza. “Massa es el que tiene que contestar el desastre de la inflación y el dólar, no le tiene que responder nada Milei”, volvió a despotricar. El clima entre los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) fue dispar, aunque hubo coincidencias en que el economista padeció el choque televisivo con el líder del Frente Renovador. Mauricio Macri lo vio desde Chile, en donde está desde el miércoles, y decidió no pronunciarse públicamente. ¿Cautela o decepción? Excepto Patricia Bullrich, que decidió respaldar al libertario, la coalición opositora hizo silencio a la espera de un balotaje que definirá el destino político del espacio.

Después del 22 de octubre, los dirigentes de JxC comenzaron un proceso de recomposición y reconfiguración política. El pacto entre Macri y Mieli fracturó la coalición y dividió aguas rumbo a la segunda vuelta. El resultado del balotaje del 19 de noviembre definirá si el frente opositor se fragmenta o si se reconstituye con otra fachada. Como paso previo, los referentes del espacio siguieron con atención el debate de esta noche. Todos tomaron nota y apretaron las manos según las preferencias que cada quien siente por un candidato u otro. Sin embargo, hubo un dato inapelable: primó el silencio y ningún referente de JxC se hizo presente en la Facultad de Derecho de la UBA, sede del debate.

El ala halcón de JxC que es más dura con el Gobierno y el kirchnerismo se limitó a poner en duda la credibilidad de Massa. “Es un mentiroso y un cínico, es todo chamuyo lo que dice y la gente no le cree nada”, disparó contra el ministro de Economía un operador político del macrismo. De todos modos, no hubo elogios a la performance de Milei durante el debate. “Un debate pobre en general, con un político profesional zafando por la inexperiencia del adversario”, analizó un armador liberal de JxC que tiene simpatía política con el líder de La Libertad Avanza.

Javier Milei, candidato a Presidente de La Libertad Avanza (FABIAN MARELLI_POOL)

Massa logró imponer su lógica desde el minuto cero del debate con una estrategia clara, que consistió en someterlo a preguntas a Milei para producirle incomodidad, por un lado, quitarle tiempo, por otro, y lo más importante: evitar que el libertario tome la iniciativa sobre el tema más crítico para el candidato oficialista, que es la economía. “No se habló de inflación”, observó un diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y ponderó: “Siendo ministro de este Gobierno, con perder por poco estaba hecho y fue un paseo para Massa”.

Bullrich fue la única dirigente de peso en JxC que salió a respaldar al libertario públicamente tras el debate. “Ministro Massa: las palabras no tapan la realidad. Este es su país y la decadencia argentina el resultado de las múltiples gestiones de su partido. Mentir es lo único que hace bien. El 19 no votes verseros, votá a Javier Milei sin miedo”, escribió la ex ministra de Seguridad desde su cuenta de X. Pese al respaldo, no resaltó al libertario sin que cuestionó a Massa. “Era lo que tenía que hacer Milei, pegarle a Massa, no se puede creer esto”, renegó un reconocido senador del PRO.

Algo que llamó la atención en la oposición fue la ausencia de dirigentes que manifestaron su apoyo a Milei entre los invitados al debate, a la zona de La Libertad Avanza. Esa situación hizo aflorar las diferencias de criterios entre los armadores del macrismo y el bullrichismo con los libertarios para coordinar el proceso de fiscalización en el balotaje. Es algo que produjo tensión durante los últimos días y que a seis días de la elección no se logró amalgamar. El equipo de campaña de Milei buscó marcar la cancha, solicitar la ayuda necesaria y conservar el control de operativo de fiscales.

Sergio Massa tomó la iniciativa del debate y desplegó una estrategia que buscó incomodar a Javier Milei (FABIAN MARELLI_POOL)

Un integrante de la mesa de campaña de Milei le explicó a Infobae que “había pocos lugares” en la lista de invitados que concedía la Cámara Nacional Electoral, a cargo del debate, y que entonces priorizaron a los dirigentes de La Libertad Avanza. “Macri y parte del PRO nos apoyan pero no son de nuestro partido”, buscaron aclarar para argumentar la ausencia de referentes de JxC en la Facultad de Derecho. Lo que no tiene respuesta aún es la falta de respaldo, al menos en redes sociales, de la coalición opositora a Milei. “La verdad que hoy hay que salir a bancar y pegarle a Massa”, se sinceró un armador libertario que estuvo presente en el debate.

La última aparición pública de Macri fue el sábado por la noche, cuando sorprendió con un duro -y sorpresivo- cruce con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. “País raro este. Parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”, lanzó el ex Jefe de Estado. La respuesta del titular del radicalismo incluso más ofensiva: “Tenés que estar muy enfermo Mauricio Macri para que saques un tweet así a esta hora. Creo que tu enfermedad es la ambición de poder por eso querés a un loco que puedas manejar”.

Desde el país trasandino, donde viajó a un encuentro con el ex Presidente Sebastián Piñera y por motivos personales, Macri mantuvo contacto telefónico con Milei. Días antes, le había dado una arenga y consejos para el debate con Massa. Le sugirió que mantenga la templanza y le apuntó que el ministro de Economía “miente”. Eso último lo aludió textual durante cruce dialéctico con el ministro de Economía. “Mentís, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso”, lo aguijoneó Milei y Massa, rápido de reflejos, le respondió con sonrisa socarrona: “Te escribió el discurso Macri”.

Mauricio Macri, principal ideólogo del pacto con La Libertad Avanza, evitó respaldar a Javier Milei en el debate contra Sergio Massa (Maximiliano Luna)

“Desde que acordó con Macri, a Milei lo veo sin energías”, evaluó un legislador de JxC que sigue con atención el proceso electoral y mantiene distancia del Pacto de Acassuso. El candidato libertario buscó su eje luego del 22 de octubre, cuando no imaginaba quedar 6% debajo de Massa. El acuerdo con parte del PRO lo revitalizó aunque, en simultáneo, lo obligó a reorientar su eje para explicar la decisión de aliarse con la dirigente que había fulminado hasta hace pocos días, como hizo con Bullrich.

JxC quedó huérfano de liderazgo y el silencio de sus dirigentes durante el debate fue una evidencia de ese dilema político. “Triste, desolador y trágico”, catalogó el diputado nacional Maximiliano Ferraro, cercano a Elisa Carrió. “La vergüenza ajena que genera el nivel de debate de los dos candidatos a presidir el destino de todos nosotros nos obliga a pedir perdón a quienes confiaron en Juntos por el Cambio”, sentenció el referente de la Coalición Cívica. “Fue una disputa entre un cínico, mentiroso y conocedor del Estado versus un loco improvisado sin conocimiento del Estado”, se sumó Facundo Del Gaiso, legislador del mismo espacio.

Los teóricos de la opinión pública coinciden en que los debates no convencen indecisos, sino que refuerza la decisión de quienes ya están convencidos. No obstante, se trata de un escenario de balotaje abierto, mano a mano, a una semana de una elección en la que los sondeos arrojan que aún hay cerca de un 10% de electores que aún no definieron su voto. ¿Cuánta incidencia puede tener el debate de anoche en esa porción? Se trata del público que será decisivo para el resultado.

Patricia Bullrich respaldó anoche desde su cuenta de X a Javier Milei por el debate contra Sergio Massa

Para quienes también era decisivo el debate es para un grupo de dirigentes de JxC que pensaban mirar la contienda televisiva para salir luego a apoyar a Milei o Massa. Especialmente al libertario. “El 19 voto Milei y el 20 de Noviembre a mejorar y fortalecer el Pro para no volver a mirar una cosa así ni tener que vivir una situación como en la que estamos”, expresó Martín Yeza, intendente saliente de Pinamar y diputado nacional electo del PRO.

Quienes analizaban sumarse a la lista de dirigentes opositores que darán un guiño favorable a Milei son Jorge Macri y Diego Santilli. ¿Sostendrán esa idea luego de haber visto el debate de anoche? Por su parte, otros referentes como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal se mantienen en silencio, aunque ya rechazaron votar a los dos candidatos y no se pronunciaron sobre el debate.

Lo propio sucedió ayer con la plana mayor del radicalismo, que decidió no emitir sonido en relación con el cruce Massa-Milei. Idéntica postura adoptaron los gobernadores electos de JxC y los intendentes de peso. ¿Cautela política, decepción por el desempeño del libertario?

Sergio Massa y Javier Milei en el tercer y último debate presidencial antes del balotaje del domingo que viene (FABIAN MARELLI_POOL)

Si bien Massa desequilibró la discusión dialéctica en la Facultad de Derecho, es impredecible si el electorado indeciso le creerá y, efectivamente, le dará su apoyo. O, bien, si los votantes decantan por Milei, como imagen de “lo nuevo”. En esa dicotomía deambula en Juntos por el Cambio, un espacio político cuya subsistencia o fragmentación depende del resultado electoral del domingo que viene.

Si Milei se impone, la ruptura opositora está garantizada. Con Massa electo Presidente, JxC tendrá, acaso, una última oportunidad para evitar las cenizas y dar paso hacia un proceso de reconstrucción política.