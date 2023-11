Margarita Barrientos dijo que va a votar a Javier Milei: “La gente tiene que tener un cambio”

Margarita Barrientos dijo que votará a Milei

La dirigente social y fundadora del comedor “Los Piletones”, Margarita Barrientos, expresó este lunes su respaldo a la candidatura presidencial de Javier Milei. “Lo voy a votar. La gente tiene que tener un cambio”, dijo, aunque remarcó algunas diferencias con las ideas que plantean desde el partido de La Libertad Avanza, como el sistema de vouchers. “Creo que ya tenemos demasiadas trabas como para que nos pongan otra”, sostuvo. Además, analizó el panorama económico y social que atraviesa el país y aseguró que se está atravesando “una situación muy difícil”.

Las declaraciones de Barrientos fueron en el programa “Gente de a pie” en Radio Nacional (AM870). Durante la entrevista de casi veinte minutos, hizo un repaso por los gobiernos de los últimos 40 años de democracia y aseguró que con Raúl Alfonsín “las cosas aumentaban a cada rato”, pero en ese momento “no había ni la tristeza, ni la falta de confianza hacia los políticos que hay hoy”.

“Los gobiernos que venían trabajaban para todos por igual. Yo en estos cuatro años he sufrido mucho. En Los Piletones le doy de comer a 3000 personas diariamente. En Santiago del Estero tuve que cerrar el comedor donde comían 6000 personas por día porque no lo podía mantener. Me cansé de pedirle al gobierno. La mercadería que nos mandaban estaba vencida, con gorgojos, con gusanitos”, dijo.

Y siguió: “El futuro no es vivir de los planes. El futuro es el trabajo. La educación es el trabajo. Hoy tenemos gente mal educada, chicos maleducados, maestros que no respetan y padres que no respetan al maestro. Hay un combo de cosas. La inseguridad que se vive... todo es muy triste. Yo veo a la gente que va al comedor con desesperanza, sienten que no tienen un futuro”.

Margarita Barrientos dijo que ni Javier Milei ni Victoria Villaruel visitaron Los Piletones. “No vinieron, pero me gustaría", aseguró (Foto/EFE/Senado Argentina)

De cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, Barrientos anticipó su voto sin vueltas: “Voy a votar a (Javier) Milei porque ya tenemos algo que nos está haciendo sufrir terriblemente. Ya estamos, ya vivimos. Y yo creo que la gente tiene que, como dije una vez cuando estaba Mauricio (Macri) para postularse para Presidente. (La gente) tiene que tener un cambio. En este caso, conocerlo a Milei va a ser otra experiencia porque le vaya bien o le vaya mal, dentro de cuatro años no lo vamos a votar. Pero queremos conocer algo nuevo. Y yo a (Sergio) Massa yo lo conozco y conozco toda su comitiva desgraciadamente, ¿no? Pero yo no necesito ayuda para mí. Yo necesito para la gente, que la gente tenga para comer todos los días. No estar cambiándole de menú porque la carne aumentó y no puedo comprar esa carne que quería que la gente comiera”, sostuvo.

Tras su contundente afirmación, sin embargo, marcó algunas diferencias con las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, entre ellos, el sistema de vouchers. “No estoy de acuerdo con tener un voucher para mandar a mis hijos a la escuela o para atenderme en el hospital público. Creo que ya tenemos demasiadas trabas como para que nos pongan otra. Tiene que pensar en otra estrategia, pero estoy segura de que eso no va a suceder”, dijo.

Más adelante, consultada por la periodista Victoria De Masi, la dirigente social sostuvo que ni Javier Milei ni Victoria Villarruel visitaron Los Piletones. “No vinieron, pero me gustaría. Porque aquí hay que hacer valer nuestro derecho y la forma de pensar. No porque te den un plan te van a llevar narices a votar. (La gente) tiene que aprender a pagarse el colectivo para poner su voto y no esperar que estos sinvergüenzas te den un coche, te lleven y te digan: ‘Votame’”.

"Mauricio Macri es una persona que quiero mucho y que respeto un montón", dijo Barrientos (Foto/Presidencia)

Hacia el final opinó sobre su relación con Mauricio Macri. “Yo siempre fui del PRO. Como ustedes saben, yo apoyé a Mauricio (Macri) desde el instante en que dijo que iba a ser político. Es una persona que quiero mucho y que respeto un montón. Tenemos una muy buena relación. Es bueno tener opiniones distintas y no que te lleven de las orejas”.

Vale destacar que para las elecciones del pasado 22 de octubre, Margarita Barrientos había manifestado su apoyo a la candidata Patricia Bullrich, quien finalmente quedó fuera del balotaje. “Con Patricia se trabajaría porque conoce lo que es el trabajo, no solamente social, sino la seguridad. Conoce lo que es la villa porque ha trabajado adentro de ellas y creo que sería una muy buena presidenta, apoyo y apunto mucho a eso”, había dicho Barrientos en diálogo con el programa Actualidad Política TV por Canal Metro.