Mauricio Macri se involucra de lleno en la campaña: “Somos el cambio o no somos nada, por eso yo voto a Milei”

Mauricio Macri se mete de lleno en la campaña: “Votar a Massa es votar al horror que ha condenado a Argentina al fracaso, por eso yo voto a Milei” (Maximiliano Luna) (Maximiliano Luna)

Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación, se metió de lleno en la campaña de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que se medirán por la Presidencia de la Nación Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Desde que su pacto con el libertario, el líder del PRO ganó enorme protagonismo y centralidad en el proceso electoral. Este mediodía dio otro paso en ese sentido. En el marco de una charla, el ex Jefe de Estado cuestionó al ministro de Economía y volvió a ratificar su alianza explícita con el liberal. “Votar a Massa es votar al horror que ha condenado a Argentina al fracaso en los últimos 20 años. Somos el cambio o no somos nada, por eso, yo voto a Milei”, sostuvo sin tapujos ante un auditorio de empresarios y políticos que lo escuchaban.

Las declaraciones de Macri fueron este mediodía junto a Mariano Rajoy, ex Presidente de España, en el Foro organizado por la consultora ABECEB, en el que los dirigentes debatieron sobre la “nueva era para la construcción del poder global”, la economía y los desafíos globales del sistema internacional. La charla duró 40 minutos y se centró en un análisis de la situación política a nivel regional y mundial. No obstante, la última pregunta de la moderadora fue orientada a la coyuntura nacional.

“Yo diría que podemos ir a comer”, bromeó Macri cuando le preguntaron sobre el balotaje, como una ironía para intentar eludir la pregunta. Sin embargo, fue a fondo en su respuesta. “En el balotaje votamos en contra del que queremos que no sea Presidente. De un lado, hay una persona que propone un cambio de raíz en Argentina. Milei es lo nuevo, lo distinto y va en la misma dirección de lo que proponíamos con Patricia”, sostuvo el ex Presidente y continuó con cuestionamientos al ministro de Economía. “Del otro lado, Massa, alguien que tiene una enorme trayectoria, que empezó en la UceDé, fue duhaldista, kirchnerista, jefe de Gabinete, director de la Anses, después se fue a Tigre. Por algo en los pagos chicos, donde te conoce, y ya nadie vota a los Massa”, aguijoneó Macri.

Mariano Rajoy y Mauricio Macri disertaron en el Foro ACEBEB (Maximiliano Luna)

Se trató del cuarto panel de la jornada, que comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 18, y estuvo moderado por Mariana Camino, Presidenta de ABECEB. El Foro, que reúne a empresarios, figuras de la industria y dirigentes políticos regionales de la centro derecha, tuvo exposiciones sobre cambio climático, tecnología, política y economía. La charla de Macri y Rajoy fue el panel estelar, al igual que había sucedido el año pasado. El evento se desarrolla en el coqueto un salón del coqueto Faena Art Center, en Puerto Madero.

La charla de Macri y el ex Presidente español estaba programada para las 12 y comenzó en perfecta puntualidad. El fundador del PRO llegó unos minutos antes, acompañado por Gustavo Gómez Repetto, su jefe de Prensa. En el lugar lo acompañaron, como invitados especiales, dirigentes como Cristian Ritondo, Pablo Tonelli, Francisco Cabrera, Dante Sica. En tanto que también estuvieron los bullrichistas Eduardo Amadeo, Silvana Giudici, Martín Siracusa y Alberto Fohrig.

Durante sus palabra, el ex Presidente rememoró que en 2013, el líder del Frente Renovador lo fue a ver para obtener su apoyo político, en las elecciones legislativas de aquel año, en las que el tigrense fue el más votado como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “Me dijo apoyame para terminar con los ñoquis de La Cámpora. Le duró poco, a los 10 minutos ya estaba aliado con ellos y fue aliado de las 14 toneladas de piedras”, cuestionó Macri y remató: “Después volvió con ellos. Votar a Massa es votar al horror que ha condenado a Argentina al fracaso en los últimos 20 años”.

Mauricio Macri volvió a apoyar a Javier Milei y cuestionó a Sergio Massa (Maximiliano Luna)

Además, Macri acusó a Massa de “voltear a (Martín) Guzmán” y sostuvo que “se quedó con el pleno poder de Argentina”. El ex Presidente acaparó el centro de la atención del Foro ABECEB cuando llegó. El clima electoral tornó especialmente atractiva sus declaraciones. Cuando se subió al estrado con Rajoy, tenía sobre su regazo una hoja con apuntes para su discurso. Al principio, hizo un análisis global del “populismo” y señaló su preocupación por lo que diagnosticó como “revolución de las expectativas”.

En ese marco, describió que hay una “demanda de información que hizo billonarios a los ciudadanos en excesos de información y que hizo daño a la democracia. Aparecieron los populismos facilistas que venden espejos de colores, empiezan a regalar todas las reservas”. Además, aseguró que “el populismo se inventó en Argentina”.

Tras 40 minutos de plática, la cuestión electoral se tornó inevitable. Fue ahí cuando la moderadora le consultó por la actualidad y Macri desplegó sin dudar su speech de apoyo a Milei. “No podemos dejarnos correr por el miedo, ellos siempre vuelven con la campaña del miedo. Este es el momento, es aquí, es ahora y, como decía Patricia, tiene que ser para siempre”, finalizó.