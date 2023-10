Los halcones del PRO en Diputados apuestan a un triunfo de Milei para apartar a los moderados y radicales

Diputados del PRO (Télam)

“Esto va a ordenar de plano lo que antes la política no pudo ordenar”. Un diputado del PRO -que rápidamente se alineó detrás de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en favor de Javier Milei- asegura que todavía es demasiado pronto para saber qué pasará con Juntos por el Cambio. Sin embargo, al igual que otros referentes del sector “halcón”, no ve con preocupación una eventual fractura de Juntos por el Cambio, incluso un quiebre de su propio partido.

El pronunciamiento de Cristian Ritondo agitó el interbloque en la Cámara de Diputados. El PRO, la UCR y la Coalición Cívica no pudieron replicar la “foto de unidad” que difundieron sus compañeros del Senado. “Ellos son poquitos, además nuestro interbloque lleva dos años sin reuniones, sería una foto falsa”, señalaban desde las filas radicales. Durante los últimos dos años las diferencias internas quedaron plasmadas en muchas votaciones divididas y en la imposibilidad de nombrar a un presidente del interbloque.

Atrás de Ritondo, una decena de legisladores se manifestó rápidamente a través de las redes sociales en el mismo sentido. De hecho, se barajó la idea de emitir un comunicado formal con las firmas de los diputados que respaldarán al candidato de La Libertad Avanza en el balotaje.

Es la mayor parte del bloque amarillo. Pero no son todos. Por eso la idea quedó en stand by. “No hay una postura homogénea, no corresponde sacar algo oficial del bloque, por más que se aclare quiénes son los que firman”, explicaron cerca de Ritondo, jefe de la bancada. Tampoco querían presionar innecesariamente a quienes todavía no asumieron una postura, como Diego Santilli, que adelantó a Infobae que se decidirá la semana que viene tras una serie de reuniones con dirigentes, intendentes, diputados y senadores bonaerenses. El “Colo” dejó trascender su malestar con la forma en que Bullrich y Macri acordaron con Milei, pero todavía no descartan que sume su apoyo.

Los “neutrales” del PRO están alineados a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que “las dos opciones para el balotaje son muy malas”. “No voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa”, sintetizó María Eugenia Vidal. Según pudo saber Infobae, Silvia Lospennato, Álvaro González, Nicolás Massot, Gabriela Besana, Héctor Baldassi, Martín Maquieyra, Sofía Brambilla, Álvaro Martínez y Aníbal Tortoriello tampoco estaban dispuestos a firmar el comunicado en respaldo a Milei. Todos defienden la unidad de Juntos por el Cambio.

Los “halcones” explican que dentro de Juntos por el Cambio, e incluso dentro del PRO, existen diferencias profundas sobre el modelo de país. Pero estas quedaron contenidas durante los últimos años debido a que el peronismo estaba en el poder y JxC cumplía un rol netamente opositor. La posibilidad concreta de participar de un gobierno libertario simplemente sacó las disputas no resueltas a la luz.

“El PRO que fundó Mauricio era liberal y después algunos fueron girando”, sintetizó un diputado que no renovó su banca y volverá a trabajar en su campo. Y agregó: “Yo también estoy cansado de los ‘progres’ de mi espacio”.

No obstante, aclaran que todo dependerá de lo que ocurra el 19 de noviembre y en las semanas subsiguientes. “Hay que ver la actitud de Milei si gana. Argentina no tiene un sistema preparado para gobierno de coalición. En los parlamentarismos europeos si se rompe una coalición se cae el gobierno, acá define todo el presidente”, detallaron a Infobae.

Si la coalición opositora se rompe, la Cámara de Diputados podría quedar dividida en tercios, con un bloque mayoritario de 107 legisladores de Unión por la Patria, uno de cerca de 80 de libertarios y “halcones” del PRO, y otro de 80 con radicales, “lilitos” y “palomas”del PRO.

No es sólo un tema de etiquetas partidarias. La división de JxC podría perjudicarlo a la hora de alcanzar el quórum y también en el reparto de comisiones y lugares institucionales clave, como la presidencia de la Cámara.