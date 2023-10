Desde la Dirección Nacional Electoral adelantaron que habrá escasas diferencias entre el escrutinio provisional y el definitivo

El 22 de octubre pasado tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Mientras procesan el escrutinio definitivo de las elecciones generales del domingo pasado, desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) informaron que la diferencia con el conteo provisorio es escasa en comparación con comicios anteriores, y desestimaron las insinuaciones de fraude que circulan por redes sociales, de parte de usuarios que aseguran que hubo mesas donde los resultados publicados en el sistema de consulta digital no coinciden con los telegramas cargados en la misma plataforma.

De todas formas, esas denuncias públicas por redes no tienen validez. Como informó la Cámara Nacional Electoral el mismo domingo, por ley, todas las denuncias al respecto deben presentarse ante la Justicia electoral, con nombre y apellido, y no de modo anónimo. Hasta ahora no hubo presentaciones formales.

“El recuento definitivo siempre muestra pequeñas diferencias con el provisorio. Pero con la tecnología de hoy, ya no existen las cargas caprichosas. Y todos los partidos tienen acceso para verificar qué telegramas entran y cómo se cargan. La fiscalización está asegurada”, sostuvieron desde la DINE. Según el calendario electoral, el plazo para realizar el escrutinio definitivo (en la categoría presidencial y vicepresidencial) y comunicar los resultados del Senado de la Nación vence el 1 de noviembre, es decir, el próximo miércoles.

El organismo funciona bajo la conducción de Marcos Schiavi bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Julio Vitobello. Antes de las elecciones, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la había traspasado a la esfera de Alberto Fernández, para evitar suspicacias luego de definir que sería candidato a senador nacional. En esa área dijeron que siempre pueden existir pequeña discrepancias entre el recuento definitivo y el provisorio, por “errores naturales” en la confección del telegrama que luego se subsanan.

Massa y Milei llegaron al ballotaje, y Patricia Bullrich quedó fuera con el 22 por ciento de los votos

“Todo el mundo tiene acceso a la fiscalización. Si hay un error, es de una persona entre miles que trabajan en la elección, y está dentro del margen de error. Al final del camino, el planteo general debería ser ver los resultados definitivos y provisionales, donde se observa que no hay mayores diferencias”, agregaron.

Según se adelantó, no están encontrando distancias significativas entre los resultados definitivos y los provisorios. Hasta ahora tienen avanzados los conteos finales en 15 distritos. Y adelantaron que en principio es Massa quien obtiene un poco más de diferencia, aunque esto se confirmará oficialmente la semana próxima.

Mencionaron en particular el caso de San Juan, donde tuvieron incidencias en el conteo provisional, y donde finalmente Milei no podría ingresar al Senado con dos legisladores, sino sólo con uno. “Si hay errores se detectan gracias al uso de las herramientas de fiscalización que proporcionamos. Igual son casos contados y aislados. Más allá de eso, teniendo en cuenta que se han escrutado 15 a 16 provincias, los números se muestran correctos. Nos enorgullece que las herramientas que se utilizan para identificar estos casos sean las que proporcionamos nosotros”, sostuvieron desde el organismo.

Uno de los miembros de jerarquía de La Libertad Avanza, que se autocalificó como “el responsable tecnológico” del espacio, Fernando Cerimedo, destacó en una entrevista con Radio con Vos que no encontraba motivos para denunciar fraude. “Es muy poco probable que pueda haber fraude. Puede ser que nos roben boletas, y eso se tiene que resolver con fiscalización”, sostuvo. “Si van a hacer fraude, que lo dudo, tenemos todas las herramientas para detectarlo antes y estuvimos haciendo el seguimiento. Hice un pedido a la DINE y no me pusieron ningún ‘pero’. Somos justos, queríamos prevenir y nos dieron toda la información. No sé cómo podrían hacer fraude. No estamos ni pensándolo. Estamos trabajando en la fiscalización. Tenemos toda la cuestión tecnológica resuelta. Sería impensado”, dijo.

Los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones 2023 dejaron a Sergio Massa como el candidato a presidente más votado, con el 36,6% de los votos. En tanto, Javier Milei de La Libertad Avanza, obtuvo el 29,9% de los votos. En tercer lugar se ubicó Patricia Bullrich con el 23,8% y en cuarto lugar se ubicó Juan Schiaretti con el 6,7%.

El candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía se recuperó, de esta manera, desde las elecciones PASO. Sergio Massa logró obtener 3 millones de votos más que los que obtuvo la coalición oficialista el 13 de agosto. Sin embargo, no fue suficiente para resultar ganador en primera vuelta. Según el Código Nacional Electoral para resultar electo como presidente es necesario obtener al menos el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos del segundo candidato.

Por lo tanto, el ministro de Economía y el diputado nacional de La Libertad Avanza se medirán el próximo 19 de noviembre en las urnas. La pelea está abierta y ambos tienen chances. Pero tanto el Gobierno como los libertarios coinciden en avalar el sistema de conteo de votos.