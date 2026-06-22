Estados Unidos

Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la “última instancia democrática” en Venezuela

El pronunciamiento de la embajada estadounidense en Caracas se dio tras un encuentro entre el encargado de negocios John Barrett y la dirigente opositora Dinorah Figuera

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Dos personas sentadas en sillones de un salón. Hay una mesa de madera redonda, dos lámparas, un mueble consola y parte de una bandera de Estados Unidos
Reunión entre el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y la dirigente opositora Dinorah Figuera

Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 como la “última instancia democrática reconocida” por Washington en el país suramericano, en medio de los esfuerzos diplomáticos que impulsa para favorecer un proceso de negociación política en Venezuela.

El mensaje fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de sus redes sociales en el que se informó sobre una reunión entre el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y la dirigente opositora Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de 2015. En ese marco, la representación diplomática destacó la continuidad del apoyo a los esfuerzos orientados a una salida política a la crisis venezolana.

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En su publicación, Barrett afirmó que la administración de Donald Trump mantendrá su respaldo a iniciativas vinculadas a la reconciliación política.

Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”, señaló el diplomático.

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El mensaje fue acompañado por imágenes del encuentro. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la agenda discutida entre las partes.

Dentro del enfoque estadounidense, la Asamblea Nacional electa en 2015 continúa siendo un actor político de referencia, a pesar de que el chavismo controla el Parlamento desde las elecciones legislativas de 2020. Para Washington, esa estructura opositora mantiene un papel central en cualquier eventual proceso de transición institucional.

Captura de pantalla de un tuit. El perfil de la Embajada de Estados Unidos en Caracas tiene una bandera estadounidense. Contiene un mensaje de texto en español
Un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Caracas expresa el apoyo a la reconciliación política en Venezuela tras una reunión con Dinorah Figuera

Dinorah Figuera, quien encabeza ese órgano parlamentario, ha defendido la continuidad de la institución surgida de las elecciones de 2015. Tras regresar recientemente a Venezuela luego de años en el exilio por la persecución del régimen chavista, la dirigente ha sostenido encuentros vinculados a la agenda de negociación promovida por Estados Unidos.

Entre los objetivos planteados por Figuera figura la posibilidad de avanzar hacia la conformación de un Consejo Nacional Electoral con mayor credibilidad y capacidad técnica, considerado un elemento clave para futuras instancias electorales en el país.

En declaraciones previas, la parlamentaria ha reconocido que el proceso en curso enfrenta obstáculos importantes, aunque ha valorado el acompañamiento de actores internacionales en las conversaciones.

En paralelo, sectores de la oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática han planteado la necesidad de una negociación estructurada que permita abrir paso a condiciones políticas más competitivas. Entre sus propuestas figura la realización de una elección presidencial con garantías de transparencia y supervisión internacional.

Desde la cúpula chavista, en tanto, se ha cuestionado la existencia de una negociación formal con la oposición mayoritaria. Voceros del régimen han sostenido que no está planteado un diálogo con esos sectores, y han rechazado la legitimidad de liderazgos opositores.

Tres personas, dos hombres y una mujer, de pie, en atuendo formal. Barandilla de metal oxidado. Fondo de paisaje con árboles, edificios y cielo nublado
Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la “última instancia democrática” en Venezuela

Delcy Rodríguez y la relación con Estados Unidos

En este contexto, la jefa del régimen chavista Delcy Rodríguez afirmó que la relación entre Caracas y Washington atraviesa una etapa de redefinición tras los recientes acontecimientos políticos. Según su visión, los últimos meses han abierto un escenario distinto en la dinámica bilateral.

Rodríguez señaló que el país se encuentra en una fase de reorganización institucional tras lo que describió como un punto de inflexión en la política nacional. También sostuvo que el gobierno ha optado por la vía diplomática para gestionar las diferencias con Estados Unidos.

Han transcurrido ya casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto, dirimir las controversias, dirimir las diferencias”, afirmó durante un acto oficial en Caracas.

La funcionaria agregó que se están “desanudando” tensiones acumuladas en la relación bilateral, que se mantuvo marcada por el conflicto político y las sanciones durante varios años.

El escenario actual mantiene abiertos distintos canales de interlocución entre actores venezolanos y Estados Unidos, en paralelo a una estructura institucional dividida y a la ausencia de un calendario claro de negociación formal.

La jefa del régimen chavista Delcy Rodríguez afirmó que la relación entre Caracas y Washington atraviesa una etapa de redefinición
La jefa del régimen chavista Delcy Rodríguez afirmó que la relación entre Caracas y Washington atraviesa una etapa de redefinición

Por ahora, las conversaciones continúan en desarrollo sin definiciones públicas sobre su alcance o resultados concretos.

(Con información de EFE y AFP)

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