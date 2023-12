El gobernador electo de Chaco ya recibe amenazas de piqueteros ligados a Emerenciano Sena

Leandro Zdero, electo gobernador de Chaco

Si bien Leonardo Zdero, gobernador electo de la provincia de Chaco luego de 16 años de mandato del peronismo, asumirá recién el próximo 10 de diciembre, ya recibió una amenaza de un líder piquetero ligado al oficialismo, quien le puso plazo para recibirlo en una reunión.

Ramón “Tito” López, dirigente del movimiento 17 de Julio, no esperó más de dos días de la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales para enviarle un mensaje al flamante ganador. “El 10 de diciembre ya será tarde, tiene 30 días para hablar con nosotros para ver cómo pasamos Navidad”, aseguró en el programa Alerta Urbana. Además anticipó que estará en la calle protestando contra el nuevo mandatario.

López es un referente sindical cercano al gobernador saliente, Jorge Capitanich, y a Emerenciano Sena, imputado como coautor del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Desde la izquierda: Ramón "Tito" López, Osmar "Quintín" Gómez y Emerenciano Sena (HDP Noticias)

Estas declaraciones del líder piquetero, sumado a la marcha del pasado lunes frente a la Casa de Gobierno chaqueña para pedir que “no asuma el gobernador que ganó” fueron denunciadas como amenazas a la figura del nuevo mandatario provincial. Legisladores del bloque radical realizaron una presentación contra López, en la Fiscalía Penal, donde manifestaron: “No vamos a permitir el avasallamiento a nuestro sistema democrático de gobierno ni a la sociedad. Personajes como López deberán comenzar a respetar los canales de diálogo como cualquier ciudadano de nuestra provincia”.

Ante esto, en nuevas declaraciones, “Tito” López anticipó que va a haber conflicto en las calles. “Yo no lo amenacé, si Zdero dice que no va a haber nada para nadie, entonces tiene que decir que no va a haber nada para nadie, que no va a pagar la pauta publicitaria ni a los proveedores del Estado”, le dijo el piquetero a Diario Chaco. “No tenemos ninguna expectativa; sabemos que no viene a gobernar para nosotros. Sabemos que va a haber conflicto”, aseguró López.

Ramón "Tito" López, dirigente piquetero del movimiento 17 de Julio

La respuesta de Zdero a las amenazas

El electo gobernador de Chacho, Leandro Zdero, salió al cruce de las fuertes declaraciones de López, y apuntó a las modificaciones que realizará una vez que asuma el cargo.

El dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que desde el 10 de diciembre en el Chaco “se terminan los privilegios de atenciones a algunos que tenían coronita, acá va a ser para todos de igual manera, menos si hay extorsión”.

“No vengo a refundar el Chaco, queremos reparar los problemas que tenemos”, agregó en diálogo con LT7 de Chaco. “En Chaco se naturalizó la violencia y el apriete, eso no lo podemos permitir”, aseveró y garantizó que volverán a la normalidad.

Leandro Zdero cortó con 16 años de gobernación de Jorge Capitanich

Asimismo, Zdero expresó: “No voy a tolerar esta situación, no estoy por ceder a extorsiones de ninguna manera, yo soy un hombre del diálogo”.

De hecho, aseguró que estos hechos se evidenciaron en el caso de Cecilia Strzyzowski. “El Caso de Cecilia dejo ver a los estados paralelos o microestados, hay que resolver los problemas de vulnerabilidad pero no a través de los estados paralelos”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Cambio fue electo en la provincia de Chaco tras 16 años de gobernación de Jorge Capitanich. Zdero, quien pertenece a la coalición que lidera Patricia Bullrich, le ganó las elecciones al actual gobernador obteniendo el 46,15% de los votos, sobre el 41,71% de Capitanich, en una elección catalogada como histórica.

* El Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros