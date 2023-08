Crimen de Morena: el menor detenido que había sido defendido por una diputada de Grabois involucró a los principales sospechosos

Natalia Zaracho, la diputada del Frente de Todos que había defendido a un ladrón en Lanús

El adolescente de 14 años que fue detenido en Lanús por el crimen de Morena Domínguez -la menor asesinada por motochorros cuando ingresaba a la escuela esta mañana- es el mismo delincuente que a principios de este año había sido defendido por la diputada del Frente de Todos, Natalia Zaracho. La legisladora intervino para evitar que arrestaran al joven en el marco de un procedimiento por otro delito.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae, quienes aseguraron que M.A, como fue identificado el sospechoso, es el mismo ladrón que la legisladora que responde a Juan Grabois intentó proteger en el mes de febrero, cuando protagonizó un enfrentamiento con un grupo de agentes que intentaba detenerlo.

El joven fue detenido este miércoles luego de que hallaran en su casa la moto utilizada para realizar el ataque a la niña que murió en el hospital Evita producto de un golpe mortal. Su captura fue a fin de que este revelara quiénes fueron los autores materiales del ilícito.

En una primera instancia, el joven se autoinvolucró. Sin embargo, más tarde se desdijo y dio los nombres de dos mayores, que a esta hora son los principales apuntados por el homicidio.

M.A, el joven de 14 años por el asesinato de Morena en Lanús

El episodio en el que Zaracho lo había defendido a principios del 2023 tomó trascendencia dado que la dirigente cartonera quedó detenida por pelear contra la Policía. Los disturbios habían comenzado cuando ella trató de resguardar al delincuente de los oficiales de la fuerza que trataban de reducirlo luego de que este robara una moto. Lo acusaban de haber sustraído el vehículo en el cual se movilizaba. Según el relato de la legisladora, estos ejercían violencia contra él.

En ese entonces, la diputada oficialista enfrentó a los uniformados junto a una acompañante. Lo hizo entre gritos, empujones y forcejeos con el personal de la fuerza a fin de interrumpir en el procedimiento.

La justificación de Zaracho a su accionar fue que se trataba de un menor de edad que conducía bajo los efectos de estupefacientes y que, consideró, los agentes estaban violentándolo. El sospechoso -ahora detenido en el marco del homicidio- había sido capturado por la policía de Lanús por movilizarse en un vehículo aparentemente robado en la zona de Pompeya (CABA).

Por el enfrentamiento generado en ese contexto, el personal policial que intervenía en el hecho solicitó apoyo y el personal de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) de Lanús las trasladó a la dependencia de la zona. Fueron liberadas horas más tarde.

Tras los disturbios en la calle, Zaracho habló sobre lo sucedido. “Vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso, el pibe estaba re drogado, era un menor de edad. Ya lo tenían apresado y viene un grandote y le da una patada en la cara, y yo me bajé y me identifiqué, le dije ‘no le hagas eso’. Pero me empujó, me tiró y caí en el piso. Me re calenté y yo quería sacar al pibe, el pibe me decía que no lo deje”, explicó quien asumió su banca en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2021, en el lugar que dejó Daniela Vilar.

Detuvieron a una diputada del Frente de Todos tras una pelea con la policía bonaerense

En este sentido, tras darse a conocer que el joven fue uno de los involucrados en el homicidio de Morena Domínguez en Lanús, la diputada escribió en sus redes sociales. “Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca. Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado”, dijo.

Y explicó: “Si hace falta aclararlo, en el hecho que intentan relacionar insólitamente con este, yo no intervine nunca en el trabajo de la policía ni en ninguna detención, solo me interpuse ante el abuso policial de pegarle entre cuatro a alguien que ya había sido detenido”.

Uno por uno, los antecedentes del joven detenido

M.A tiene un frondoso prontuario, con al menos 21 antecedentes penales por delitos de robo y tentativa de robo registrados entre 2021 y 2023, según supo Infobae.

El primero de ellos data de octubre de 2021, cuando fue imputado por el delito de encubrimiento. El siguiente en la lista es por un robo ocurrido a principios de abril de 2022. Fue detenido y luego liberado, pero días después del hecho, volvió a ser arrestado por intentar cometer otro ilícito de las mismas características.

Apenas poco más de una semana después de aquel suceso, lo capturaron una vez más: fue a fin de ese mes y por tentativa de robo automotor en la vía pública. Se trató del último que quedó constatado hasta fines de mayo del mismo año, cuando nuevamente fue capturado por la policía acusado de robar. Una situación que se repitió el 11 de junio de 2022.

El 6 de agosto de 2022 fue imputado nuevamente por un delito similar y el 10 de ese mismo mes, menos de cinco días después, lo arrestaron por tentativa de robo otra vez. Volvió a salir. E ingresó nuevamente a la división de la comisaría vecinal 6B el día 31/8/2022 por robar.

De aquella vez hasta fin de año no se registraron nuevos arrestos a M.A. Pero el 22 de diciembre el menor volvió a ingresar a la comisaría tras ser imputado por la sustracción de pertenencias ajenas.

A principios de este año, el adolescente de 14 años fue detenido otra vez. El 13 de enero lo arrestaron por robo y el 2, 8 y 17 de febrero también fue imputado por lo mismo.

En marzo sus antecedentes continuaron y el 9 de ese mes volvió a ser capturado por robo. El 31/5 es la siguiente fecha registrada, cuando ingresó otra vez a una dependencia policial por cometer nuevamente ese delito. El 3 de junio de este año ocurrió nuevamente.

El 26 de junio lo imputaron por tentativa de robo y robo. El 29/6 también por este último. La lista llega a su fin en el mes pasado mes de julio. Registró dos antecedentes: uno el día 21, también por robar, y otro el 28, por averiguación de robo.

