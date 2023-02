Detuvieron a una diputada del Frente de Todos tras una pelea con la policía bonaerense

En medio de empujones, forcejeos y una fuerte pelea en Lanús, una diputada del Frente de Todos fue detenida luego de una discusión con personal de la policía bonaerense. El conflicto inició cuando los efectivos empezaron a reducir a un presunto delincuente, que se trasladaba en una moto con cables cortados y un tambor violentado. Fue entonces cuando la legisladora Natalia Zaracho, y una acompañante agredieron físicamente a los oficiales buscando interrumpir el procedimiento, según informaron fuentes policiales. En su relato, Zaracho resaltó que intervino ya que se trataba de un menor de edad, el cual tenía 14 años y conducía bajo los efectos de estupefacientes, y porque consideró que los efectivos ejercieron violencia contra el joven.

Ante la situación, los agentes solicitaron apoyo y le pidieron a las mujeres que se identificaran, sin embargo estas se negaron a aportar información. De esta manera, el personal de UPPL de Lanús las trasladó a la dependencia de la zona.

Según destaca la información policial, el vehículo no posee pedido de secuestro, pero sí cables cortados y tambor de ignición violentado por hechos espontáneos, según dice el menor. Los efectivos analizan la posibilidad de que fuera robada en la zona de Pompeya (CABA) por lo cual procedieron a recabar información en seccionales de la Ciudad.

Después al llegar al lugar, la legisladora se negó a descender del vehículo hasta que su abogado llegara. Una vez que este arribó procedió a identificarse, tanto a ella como a su acompañante.

En consecuencia, los policías continuaron con el procedimiento, sin embargo, minutos antes de que las mujeres salieran de la seccional, unas 50 personas que se encontraban en la esquina e inmediaciones prendieron fuego en la calle y comenzaron a avanzar contra el personal policial.

En medio de los disturbios la gente arrojó piedras y todo tipo de elementos, por lo cual el personal decidió replegar, debiendo efectuar 4 disparos de estruendo con el objetivo de disuadir a los mismos. A partir de esta situación un policía terminó lesionado con un piedrazo en el ojo izquierdo. Inmediatamente los oficiales, identificados como Alan Bolaños y Samuel Ramírez, fueron trasladados al hospital Evita, ambos con golpes.

En su relato, Zaracho resalta que intervino ya que se trataba de un menor de edad (Twitter)

Tiempo después, una vez que la situación se calmó, la legisladora dialogó en la calle y explicó lo sucedido: “Vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso, el pibe estaba re drogado, era un menor de edad. Ya lo tenían apresado y viene un grandote y le da una patada en la cara, y yo me bajé y me identifiqué, le dije ‘no le hagas eso’. Pero me empujó, me tiró y caí en el piso. Me re calenté y yo quería sacar al pibe, el pibe me decía que no lo deje”.

Rodeada de un grupo de gente que la conocía y apoyaba, la diputada continuó: “Yo soy mamá también y ahí fue que me esposaron y me llevaron y la llevaron a Wanda, nos tuvieron media hora en un coche, que encima los policías le decían ‘subile el vidrio y dejala ahí’. No nos querían dar agua, Wanda estaba descompuesta, pasamos un momento muy malo y acá adentro también”.

La diputada detalló que en ese momento empezaron a “escuchar un ruido, quisimos salir y nos empujaron, nos quisieron pegar”. Pese a la situación vivida, aseguró que volvería a actuar de igual manera al sostener: “cada vez reafirmo más la lucha de nuestra organización que sabe estar donde tiene que estar y que lo haría de vuelta por cualquier pibe del barrio. Algo muy loco, que pasa siempre y se lo dije al comisario cuando yo me identificaba y le decía que era diputada, es que se me cagaban de risa”.

Las consecuencias en redes

La diputada no fue la única que se pronunció al respecto, también se sumó al conflicto el dirigente social, Juan Grabois, quien tuiteó: “La diputada Natalia Zaracho, que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policías y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanús. Si la tocan a Natalia, fíjense”.

Cruce entre Diego Kravetz y Juan Grabois tras la detención de la diputada del FdT

Acto seguido, Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, le respondió: “Te aclaro algo: los fueros no la habilitan a agarrar a trompadas a los agentes que estaban tratando de detener al conductor de una moto robada. Debería tener respeto por la autoridad como cualquier ciudadano. Además, y en lugar de ayudar al delincuente, tendrían que pensar en las familias de Lanús que son víctimas de delitos”.

Pero el conflicto no terminó ahí, sino que Kravetz volvió a pronunciarse mostrando un video de los altercados que generó la organización de la cual la diputada dice formar parte: “¿Van a prender fuego la comisaría, Juan Grabois? ¿No les da vergüenza defender delincuentes? Te invito cuando quieras a reunirte con víctimas de los motochorros que ustedes protegen. Y te aviso: lo que rompan del espacio público de Lanús, lo van a tener que pagar”.

