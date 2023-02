Quién es Natalia Zaracho, la primera diputada cartonera del Congreso de la Nación

El día de la jura de Natalia Zaracho

“Yo soy diputada, acostúmbrate que cada vez vas a ver más pobres en el Congreso”, le dijo la diputada nacional por el Frente de Todos Natalia Zaracho a los policías de Lanús que, haciendo caso omiso a su condición de legisladora nacional, la detuvieron ayer cuando intentó defender a un menor detenido.

Zaracho asumió el jueves 16 de diciembre de 2021 en lugar de Daniela Vilar que pasó a ser ministra de Ambiente bonaerense. Lo hizo minutos antes de que se debatiera el Presupuesto 2022 que luego no fue aprobado. De profesión cartonera y oriunda de Villa Fiorito, llegó al Congreso ese caluroso diciembre acompañada por unas 500 personas que realizaron una caravana desde su casa al Palacio Legislativo para presenciar un momento histórico: una cartonera asumía como diputada.

“Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí juro”, dijo frente al micrófono de la Cámara Baja. Lo hizo vestida con su uniforme de trabajo, como suele asistir desde ese día al recinto.

Integra el Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois. En 2001, con 12 años, tuvo que abandonar la escuela para ayudar económicamente a su mamá que había perdido su trabajo en casas particulares.

Según explicó ella misma, salían del barrio que vio nacer a Diego Armando Maradona en busca de un futuro que les resultaba esquivo. En una nota a Infobae, la diputada señalaba que lo que hizo la crisis de 2001 “fue desorganizarnos como familia. No había manera de planificar nada. Llegábamos a la una de la mañana a casa, descargábamos los bolsones, nos bañábamos, comíamos. Al otro día amanecíamos a las 11 y tenías que empezar a separar los bolsones para salir a trabajar. Así quedé libre por faltas en la escuela. Intenté en varias oportunidades pero no pude seguir”. En 2019, finalmente, Zaracho terminó la primaria con el plan FINES.

Conoció a Grabois cartoneando. El dirigente recorría las calles con comida y conversaba con esas personas que se dedicaban a juntar y vender lo que los demás tiran. Los consejos sobre cómo organizarse forjaron la relación. Y Zaracho escuchó, reflexionó y lo llevó a la práctica. Años más tarde había organizado una cooperativa cartonera, Amanecer, que hoy tiene más de 4000 afiliados y la catapultó a un referente de la economía popular a la que tanto hace referencia el Gobierno nacional.

Ya militante barrial, le ofrecieron formar parte de una lista electoral. Primero dijo que no, luego la entusiasmaron y recaló en el puesto 26 de la nómina que encabezó Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires.

Los diputados Natalia Zaracho, Federico Fagioli y Itai Hagman

Su presencia en el recinto no pasa desapercibida. Suele tomar la palabra en todos los temas sociales. Su primera intervención en el recinto fue en marzo de 2022. Diputados discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “Buenas noches; hoy es mi primera intervención en el recinto. Y la verdad que me genera mucha bronca, quiero ser sincera, con todo respeto. Me genera mucha bronca que sea mi primera intervención y estar discutiendo la deuda con el Fondo. Porque sé qué implica para los sectores populares” dijo, enfundada en su uniforme de cartonera y bajo la atenta mirada de sus colegas de traje y corbata. “Yo quiero ser muy clara y quiero dejar mi posición: no voy a acompañar este acuerdo que implica el sufrimiento de nuestro pueblo y la extorsión de nuestra patria. Yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri”.

También defendió el impuesto a la riqueza, la ley de reciclaje y la norma para urbanizar barrios populares. Mientras mostraba el título de propiedad de su vivienda, aseguró que la ley sancionada en el 2018 “nos permitió tener un certificado de vivienda” y remarcó que “implica que podamos tener un DNI, que el correo llegue a una dirección, que las compañeras que sufran violencia de género puedan pedir un patrullero, que podamos hacer que entre la ambulancia”.

Con mandato hasta el 9 de diciembre de 2023; 34 años y madre de dos niños; continúa discutiendo la implementación de la renta básica universal y, cada vez que puede, repite lo que les dijo a los policías que la detuvieron: “Acostúmbrense porque cada vez van a ver más pobres en el Congreso”.

