Néstor Grindetti: “Va a estar todo bien entre Patricia y Horacio después de las PASO”

Políticos en el Recreo - Néstor Grindetti

- Arranquemos con un multiple choice. Cuando escuchaste a Patricia Bullrich proponer un blindaje con el FMI para levantar el cepo, pensaste:

A) “¡Ja, ja, ja, ja! Cualquiera”.

B) “No Pato, sacate para cuidarte”.

C) “Dejá Pato, no ayudes tanto”.

¿A, B, o C?

- (Risas) La verdad que ninguna. Yo entendí lo que quiso decir, pero bueno, qué se yo, vamos con la C: “Deja Pato, no ayudes tanto”.

- Cuando escuchaste a Patricia decir que iba a entrar con cámaras al Banco Central para filmar las reservas, siendo que no hay una bóveda donde estén los dólares. Pensaste:

A) “Ja, ja, ja, ja. No puede ser legal decir eso”.

B) “No bueno, Pato, media pila”.

C) “¿Es joda?”

- (Risas) Ninguna, porque entendí lo que quiso decir. Nos viven criticando porque en el gobierno de Mauricio Macri no aclaramos qué recibimos. Ella dijo: “Vamos a poner blanco sobre negro qué es lo que recibimos”.

- En uno de sus spots, Bullrich dice: “si no es todo, es nada”. ¿Qué pensás de esa afirmación?

- Creo que es muy clara. No es vamos por todo, a los tiros, como muchos quieren interpretar. Todo es que los chicos tengan 190 días de clases, nada es que Baradel maneje la educación. Es todo, que baje la inflación, es nada, que la inflación sea de 120%. Es todo, que la gente puede estar segura en la calle, que no la choreen, es nada andar caminando con miedo y que suelten a los chorros. Estoy seguro que es lo que ella quiso decir.

- En el mismo spot ella dice que hay que hacer cambios estructurales y que para eso necesita gente apoyando en la calle. ¿Esto no puede llevar a una confrontación muy grande?

- Patricia no quiere eso. Lo que está diciendo es: necesitamos el apoyo de ustedes. ¿Qué es lo que te da legitimidad para discutirle a una corporación, por ejemplo, la que representa el sindicalista Roberto Baradel? Nosotros necesitamos el apoyo de la gente. Es decir, “señor Baradel, nosotros tenemos toda esta gente que quiere cambiar, así que hay que cambiar”. Eso no significa que le tiremos un piedrazo a Baradel, aunque puede ser que Baradel nos tire uno a nosotros.

- Hace 10 días, en Chubut, Patricia y Horacio compartieron escenario. Ella tomó el micrófono y dijo: “El 13 vamos a discutir con Larreta quién es el candidato a presidente”. Ya ni Horacio le dice. ¿Tan mal está la cosa entre ellos?

- (Risas) No. Por ahí hay algún chisporroteo ahora, pero no va a haber después del 13.

- ¿Después del 13 va a estar todo bien?

- Hoy lo que se está dirimiendo es un estilo de liderazgo y no cuestiones de valores, cuestiones de fondo, cuestiones estructurales. Entonces, el que gana gobierna, y el que pierde acompaña. Va a estar todo bien.

- En una entrevista en Infobae dijiste: “Yo soy bonaerense en serio. Soy nativo bonaerense. Diego, la verdad, sinceramente no se dónde nació”. Y Santilli te respondió en Políticos en el recreo: “Yo también soy bonaerense”. ¿Sensaciones, Grindetti?

- No lo dije en forma peyorativa, porque no creo que sea determinante donde uno nació. Lo determinante para un cargo ejecutivo es la experiencia. Yo tengo ocho años de intendente y ocho años de ministro.

El intendente de Lanús habló de su relación con Patricia Bullrich

- ¿Vos sos “bonaerense, bonaerense”?

- Soy bonaerense. Lanucense.

- ¿Actualmente dónde vivís?

- Actualmente en Caballito.

- O sea, vos sos “bonaerense, bonaerense”, querés gobernar la provincia de Buenos Aires, pero vivís en Caballito, ¿entendí bien?

- Sí. Hace 12 años que estamos juntos con Karina, mi pareja, y los chicos de ella iban al colegio acá y no los podía llevar a Lanús. Y bueno, estamos acá. Pero mi corazón está en Lanús.

- ¿Cómo hacés para al mismo tiempo ser intendente de Lanús, presidente de Independiente y candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires?

- Trabajo siempre estratégicamente y con programación. Soy un tipo que se programa mucho y eso me permite hacer un seguimiento de las tres cosas. Y además tengo equipo, que no es menor.

- El difícil momento que atraviesa Independiente, ¿no ameritaría alguien que tenga dedicación full time?

- Mirá, la Comisión Directiva toma decisiones estratégicas, políticas y lo que estamos armando es un staff fijo de empleados del club: gerente de marketing, gerente administrativo financiero, que no los tenía. Hoy el funcionamiento del club realmente se está ordenando muy bien. Nos hemos repartido tareas, estamos muy en comunicación. Por ahora lo podemos hacer. Vamos a ver cómo avanza el tema de la campaña.

- ¿Cuáles serían tus tres principales medidas si llegas a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires?

- Uno, 190 días de clase para los chicos. Dos, descentralización: es decir, empoderamiento de los intendentes para ejecutar políticas públicas. Y tres, una eficiente acción del Estado a través de una reducción del gasto y una mejora de la organización para sacarle un pie de la cabeza al sector productivo.

- ¿Cuáles son tus principales propuestas en materia de seguridad?

- El primer asunto es el de la descentralización hacia los municipios de la policía local. La Policía local tiene que depender del intendente. ¿Por qué? Porque el intendente tiene la territorialidad y esa policía local tiene que ser la de cercanía, la que hace prevención, la que está cerca del vecino. Después, algo que se probó en el período del otro gobierno, cuando Patricia era ministra y Cristian Ritondo era ministro de Seguridad en la provincia, que es una muy buena coordinación entre fuerzas federales, fuerzas provinciales y fuerzas municipales, analizando juntos el mapa del delito y tomando decisiones en conjunto. Eso entre municipios y provincia. Después temas más pesados, que llevan más tiempo. Nosotros entendemos que hay que bajar la edad de imputabilidad de los chicos. Pero paralelamente, porque sino no se puede, hay que hacer lugares de detención para un chico de 15 años que delinquió. Es decir, un chico de 15 años que mató debe ir preso, ahora, no al lado de un narcotraficante de cincuenta, porque al chico hay que recuperarlo. Después hay que trabajar en los calabozos de las comisarías. Hoy hay muchos presos en los calabozos. ¿Cómo se resuelve eso? Con alcaidías. Y después está el concepto de reincidencia. Reincidencia es cuando un delincuente comete un delito, va al juicio y lo sueltan, vuelve a cometer el delito, vuelve a entrar y, como el otro juicio no terminó y el actual tampoco, lo vuelven a soltar. Hay gente que tiene diez delitos y está suelta. Entonces va a haber un proyecto de ley que quiere mandar Patricia, donde el concepto es si la persona delinquió, lo sueltan y vuelve a delinquir, aunque no esté terminado el juicio, tiene que esperar juicio adentro. Y después a la policía darle las herramientas que hay que darle. Por ejemplo, nosotros en Lanús somos el primer municipio de Sudamérica que compramos unas pistolas no letales que son parecidas a las TASSER, pero no son electrónicas, disparan un balín que cuando pega en el cuerpo este explota y tira gas pimienta. Entonces hay que darle esas herramientas para que el policía este más seguro. Hay que capacitarlo mejor y hay que pagarle mejor.

Nestor Grindetti opinó de los candidatos a presidente de su partido

- ¿Y en educación, cuáles son tus principales propuestas?

- Primero, 190 días de clase efectiva. Capacitación continua de los maestros, no cualquiera puede enseñar. Hoy tenés miles de maestros que quieren laburar y quieren capacitarse. Entonces hay que darles las herramientas para eso. En los centros de formación docente, tiene que haber un examen de ingreso, no cualquiera puede enseñar. Tiene que haber una evaluación continua de los chicos. Hoy se hacen evaluaciones y se ocultan los resultados. Vamos a mejorar el seguimiento de los chicos que sí tienen problemas, no pasar por pasar. Al contrario. Si un chico no puede pasar, no pasa y después el Estado se focaliza en ayudarlo. La meritocracia: los maestros que laburan tienen que tener una diferencia de los maestros que no laburan. Hay que cambiar la currícula, la currícula está vetusta, está antigua. Hoy prácticamente con tecnología no se trabaja. Meritocracia para los maestros y para los chicos y una buena infraestructura.

- Pasemos ahora a “Peronista o del PRO”: El brunch

- (Risas) No, y el brunch es PRO.

- El skin care.

- Del PRO.

- ¿Jesús?

- No, Jesús es de todos.

- El Eternauta.

- Peronista.

- ¿El guiso?

- El guiso es peronista.

- ¿Y el flat white?

- (Risas) Del PRO.

- ¿El snowboard?

- Es PRO.

- El asado.

- Asado no hay para nadie últimamente en Argentina. El asado en la calle, y el asado con choripanes y eso, es peroncho.

- ¿Los caniches?

- PRO.

- Y por último, ¿la reposera?

- (Risas) Esa viene con maldad. Pero es para la vagancia la reposera. Así que hay de los dos lados, vagos hay en todos lados.

- Vamos a cerrar con “La pregunta emoji”. ¿Cómo definirías a Diego Santilli?

La respuesta de Nestor Grindetti en emoji

- ¿Qué quisiste decir?

- Que es colorado, que es futbolero, como yo, y que habla mucho.

- Salvo que le dijiste bocón, todo el resto bien.

- (Risas) No, no, no, eso lo dijiste vos, eso lo pusiste vos.

Seguir leyendo: