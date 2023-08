Florencio Randazzo: “El gobierno no hizo nada bien, todas las políticas han sido desacertadas”

Fórmula Florencio Randazo - Juan Schiaretti

De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales del 13 de agosto, se refuerzan las campañas y diferencias entre los candidatos. Así lo demostró el diputado Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, quien aseguró que el oficialismo ha ejecutado “políticas desacertadas”.

En este sentido declaró que dicha gestión agudizó los problemas de raíz que el país ya tenía a partir de la presidencia de Mauricio Macri en el 2015, en referencia al aumento de inflación, el tipo de cambio, las restricciones para importar, el incremento de la pobreza, entre otras.

A su vez, Randazzo aseguró que lo “decepcionó el partido. Creo que Cristina se fue naturalizando” y consideró que la actual vicepresidenta en su momento eligió “un delegado para seguir manteniendo el poder”, en referencia a Alberto Fernández.

De manera contundente, sostuvo que “el gobierno no hizo nada bien, todas las políticas han sido desacertadas”, además “no reconocen los errores y ponen la culpa en otro”, cuestionó.

Te puede interesar: A días de las PASO, una encuesta dio empate técnico entre Martín Lousteau y Jorge Macri en la interna porteña

Según dijo en diálogo con A24, la confianza que transmite un presidente es fundamental para que la sociedad le crea y el país funcione. Inclusive destacó este punto como uno a tener en cuenta a la hora de tomar las riendas del país.

“Alberto qué confianza puede inspirar si tuvo encerrado a millones de argentinos sufriendo, y él festejando un cumpleaños en Olivos”, sentenció y sostuvo: “Alberto traicionó al pueblo, la historia lo va a recordar muy mal”.

A su vez, Randazzo recordó que formó parte del gobierno de Cristina Kirchner “y no me siento responsable, yo puedo dar respuesta por lo que hice. Yo me fui sin ninguna causa y puedo contar todo lo que hice. Y en cada lugar que voy soy reconocido por eso, por el documento, por el pasaporte, por los trenes, por la sube”, detalló.

Randazzo y Cristina Kirchner 2018 (NA)

En este marco y según la coyuntura del país, ha calificado a la política actual como “un negocio de los políticos, alejado de las convicciones”. Por tal motivo, aseguró: “yo creo en otra cosa. Yo estoy convencido que tenemos que transitar otro camino. Creo que Schiaretti es un buen gobernador que mostró éxito en todas su políticas públicas” y agregó que la grieta hay que cambiarla.

A su criterio son cuatro los pilares que debe respetar quien asuma la presidencia el 10 de diciembre del 2023: la credibilidad, la previsibilidad, el respeto a las instituciones y a la división de poderes y la libertad de prensa.

A su vez, detalló que entre las medidas principales se encuentra el bajar la inflación, “después tenemos que generar dólares” y “promocionar la exportación y quitar todo tipo de restricciones a la exportación”.

Te puede interesar: Elecciones 2023: ¿Puedo votar en las generales si no voté en las PASO?

Por otra parte, fue contundente con su postura al sostener que “una de las cosas qué hay que hacer es subsidiar el empleo no el desempleo, hay que terminar con los planes. Someten a millones de argentinos a la indignidad”. Para ello, propuso dar prioridad a la educación, salud, seguridad y justicia, sumado a “un plan de obra pública que se complemente con el sector privado para darle competitividad a la producción. Y todas las acciones tienen que generar trabajo”, remarcó.

La pobreza en el país va en aumento (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Finalmente, el precandidato consideró que “la muerte de Néstor generó la descomposición política del kirchnerismo.. la muerte de Néstor que era el líder del espacio le produjo un vacío al espacio político”. De hecho, planteó que “antes era una fuerza más amplia que abarcaba otros sectores”.

Seguir leyendo: