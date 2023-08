Axel Kicillof: “Los candidatos de la derecha tienen claridad en sus propuestas: es ajuste, pasado y palo”

"Hay que ser muy claro con las propuestas y lo que está en riesgo", dice Axel Kicillof (Fotos: AG La Plata)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, irá por su reelección en la provincia de Buenos Aires. Desde hace días que casi toda su agenda -que incluye recorridas, actos políticos o entrevistas- está puesta al servicio de las PASO del próximo 13 de agosto. Reconoce que “está siendo una elección difícil para todas las fuerzas políticas” y que se percibe una “insatisfacción democrática”. Desliza que Unión por la Patria tiene que “ser claro” en las propuestas electorales y en dar cuenta de “lo que está en riesgo”, si gana Juntos.

El mandatario recibe a Infobae en su despacho de la gobernación bonaerense en la ciudad de La Plata. Desde allí, cuenta qué le faltó al Frente de Todos y dice que con Massa ya habló algunos temas centrales en caso de una victoria de UP, como la discusión de la coparticipación, recursos federales para la Provincia y su visión sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Habla sobre el rol de CFK en la campaña y no deja de cuestionar lo que fue el gobierno de su antecesora María Eugenia Vidal.

-¿Cuál es el objetivo de esta campaña a diferencia del 2019?

-En el 2019 andábamos con un autito recorriendo cada uno de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires y no era el resultado de una asesoría de marketing, sino que lo hicimos sistemáticamente con los medios que teníamos en aquel entonces. Fueron tres años de recorridas y había una distorsión, una discrepancia, entre lo que uno observaba en la Provincia, con infinidad de problemas no resueltos y las promesas incumplidas de parte del gobierno de Vidal y lo que decían las encuestas. Fue un gobierno que incumplió desde el primer día. Ahora tenemos la responsabilidad del gobierno de la Provincia y podríamos mostrar la gestión y listo, pero tenemos una dificultad, un obstáculo, para comunicar los resultados de esa gestión que tiene que ver con algo similar a lo que ocurría en el macrismo pero al revés. A Vidal la acompañaba un sistema mediático diciendo que la Provincia estaba muy bien y que todo era un paraíso y en la realidad se veía otra cosa. Tuvimos que hacer un esfuerzo no solo para hacer sino para comunicar lo que hacíamos con carácter general. Hay una inclinación a mostrar las cosas que andan mal, no andan o todavía no están resueltas en la Provincia, que es tan fuerte, y tan poderosa como la inclinación por no mostrar lo que sí se hace y lo que funciona mejor.

-¿Trabajan sobre alternativas para balancear esto que enuncia?

-Si. Uno de los puntos centrales y que también es una semejanza con la campaña del 2019, es la recorrida, la presencia. Estamos terminando ahora la tercera vuelta completa a los 135 municipios.

-¿Desde que asumió?

-Sí. Completa a los 135. Si uno dice Mar del Plata fuimos varias veces más. Lo mismo las grandes ciudades, las localidades del conurbano, pero digo también contando los municipios más distantes, más pequeños… sí, tercera vuelta.

-¿Qué está viendo de esta elección?

-Es una elección muy difícil para todas las fuerzas políticas. Para oposición y para oficialismo no está siendo una elección sencilla. Tiene bastantes particularidades. El hecho de que Macri renunciara a su candidatura, que lo hizo porque no tenía votos, y el hecho de que Cristina esté proscripta y perseguida judicialmente son dos cuestiones centrales para comprender lo extraña y particular que es la elección.

-¿Y qué lectura hace de las candidaturas que terminaron cerrándose en Unión por la Patria?

-Tuvimos que construir una propuesta electoral donde muchos decían ‘ahora se va a romper el frente por las discusiones y diferencias que tienen’; sin embargo llegamos unificado, con una propuesta consensuada y con una campaña que además es propositiva y colaborativa aún en los lugares donde tenemos interna.

-¿Esto no lo ve en la oposición?

Cuando uno observa a los dos candidatos presidenciales y muchos de sus candidatos provinciales y locales que generan situaciones como acusarse de narcotraficantes y cuestiones por este estilo, de fracasos recíprocos, de quién estuvo en 2001, de que el otro no sabe nada. A Larreta lo han acusado de ser un fracaso en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. A Bullrich de no entender nada de economía y querer instaurar un blindaje.

Cristina Kirchner, poco presente en la campaña

-¿La vicepresidenta debería estar más presente en la campaña como en su momento pidió Máximo Kirchner ?

-Se ha demostrado que Cristina sabe muy bien lo que hace, en términos de estrategia, de apariciones, de su participación. Estuvo en varios momentos importantísimos que unieron un acto político con algún hecho relevante de gestión y muy asociado a nuestras propuestas y a nuestra historia. Que haya estado en Aeroparque cuando se restituye uno de los aviones de los vuelos de la muerte; que haya estado para la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, son hechos tremendamente relevantes. Cristina tiene una presencia casi permanente en la discusión política argentina, más allá de cuándo hacer una aparición directa.

-En la campaña se lo ve seguido con Sergio Massa, pero el otro día compartió un acto con Juan Grabois, ¿qué lectura hace de la interna de UP?

-El propio Juan dijo claramente que apoyaría apoyaría a Massa si gana la interna, y creo que nadie oculta ni pretende ocultar que hay matices distintos, que hay posiciones a veces distintas en el marco de un frente en donde por un lado tenemos propósitos, prioridades, objetivos iguales: somos una fuerza en el campo popular que quiere el desarrollo nacional, con la inclusión social, la ampliación de derechos que hace eje como factor de integración social y de administración social, al trabajo y la producción argentina que defiende la soberanía nacional. No hay prácticamente un átomo de diferencia en cuanto a esos objetivos que son bandera política y un modelo para el país y para la Provincia.

-¿Cuáles serían para usted las consecuencias de un gobierno no peronista en la provincia que hoy gobierna?

-Un modelo contrario, de restricción de derechos, de poco apego y cuidado por el trabajo y la producción nacional no le sirve a la Provincia. Somos una Provincia netamente caracterizada como motor productivo de la Argentina. Tenemos cerca del 40% de la población, el 52% de la industria nacional se despliega en el territorio bonaerense. O sea que los modelos financieros, que apuestan a la primarización dejan a la Provincia en una situación de mucha indefensión.

-La oposición le cuestiona la cantidad de empleados públicos que tiene la Provincia

-Cuando dicen de echar y reducir la cantidad de empleados públicos, sepan que la Provincia de Buenos Aires es una de las que menor proporción tiene de empleados públicos contra habitante, menos que la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué son los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires?; son maestros, auxiliares, policías, médicos, médicas, enfermeras. Uno va a cualquiera de los 135 municipios y te piden necesitamos más escuelas, más jardines de infantes, salas de salud, necesitamos arreglar las rutas, entonces ¿cómo es lo de obra pública cero? que quede claro, en esas opciones todo lo que se viene haciendo está en riesgo, en peligro. No es que quiero agitar un fantasma, sino que lo dicen abiertamente. Cuando uno abre un nuevo edificio escolar después tenes que tener maestros y maestras, entonces ¿cómo sería?

-Viene contando que todavía faltan cosas en la Provincia y para eso se precisan recursos. En este marco, ¿está hablado el tema de la coparticipación con el candidato presidencial de UP en caso de que sean gobierno a partir de diciembre?

-Recuperamos parte del famosos fondo del conurbano.

-¿Pero está hablado?

-Sí, está hablado con Sergio Massa. No solo eso, sino que como ministro de Economía ya instrumenta políticas para reforzar a la provincia de Buenos Aires que lo necesita y todo el mundo lo sabe. La provincia de Buenos Aires entera es un factor central para cualquier mejora sustancial que haga al país en su conjunto. No puede haber un país mejor si no hay una Provincia que cubra lo que tiene de atraso en vivienda, en infraestructura, en agua y saneamiento, en rutas, en asfaltos, en luminarias, en seguridad, en salud, en educación. No vinimos acá a ocultar los problemas que tiene la Provincia, las dificultades, los déficit. De hecho creo que la gobernadora anterior cometió ese error, tal vez por el marketin y eso te hace muy vulnerable porque los y las bonaerenses sí conocen lo que falta por más que la tele diga otra cosa o los carteles digan que están luchando contra el delito y el narcotráfico.

Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria (Mario Sar)

-Días atrás en un acto en el municipio de Escobar planteó que había que asegurar la elección en las PASO

-Sí, sería no dejes para octubre lo que tenes que hacer en agosto.

-¿Tiene que ver con el ausentismo electoral que viene dándose en distintas elecciones provinciales?

-En todas. En Córdoba, en Chubut, la participación fue baja. Y en otros países de la región y en otros países del mundo. Yo no sé si es fácilmente extrapolable una situación a la otra pero es bastante llamativo que tal vez por hechos más generales, más allá de la coyuntura local que suceda. Cristina lo llamaba la insatisfacción democrática como que el sistema político y el sistema institucional no lograba dar todos los resultados que la sociedad demandaba.

-¿Y eso lo están viendo de cara a las PASO?

-Estamos trabajando. Estamos haciendo un esfuerzo que tiene que ver con esto de la agenda bonaerense, pero también de la agenda nacional, de que las discusiones que se dan en el marco de la campaña sean relevantes, o que la sociedad las sienta relevantes para lo que va a pasar con su destino. Que quiera participar y expresar su posición. Si vos no vas a votar otro elige por vos, no es que nadie elige, no me importa y queda ahí. Alguien elige por vos y los diferentes candidatos de la derecha tienen una claridad mucho más meridiana con respecto a sus propuestas de 2015: es ajuste, pasado y palo probablemente el combo. Está muy claro lo que está para elegir…si sigue las computadoras de Conectar Igualdad bonaerense o no tener más computadora; si se construyen más escuelas o no hay más escuelas, si se arreglan las rutas o no se arreglan las rutas. En términos de salud no había insumos, teníamos huelga de hambre en el servicio penitenciario. Yo asumí con 16 mil internos con huelga de hambre porque no les pagaban los remedios y la comida. Son cosas muy palpables, no es solo es la derecha o los derechos. Si faltan escuelas por ejemplo ¿las vamos a construir nosotros? Sí. Otros candidatos tendrán voucher para ofrecer. No sé cual es la idea que tienen en educación.

- Garantizar 180 días de clases

-Bueno, pero ese es otro problema, ayer me apareció un tuit de Vidal, que decía “¿cómo puede ser que a Kicillof le hicieron cero días de paro y a mi 65?”.¿Cuál fue mi respuesta? Probá con no bajarle los sueldos 20% a todos los estatales. Los sueldos de los docentes cuando asume Vidal, no eran de un gerente de Apple o de Microsoft, eran sueldos modestos, entonces si les vas a bajar el sueldo sistemáticamente… sobre todo cuando se trata de un gobierno que tomó deuda a lo pavote. Los recursos estaban, pero se usaban para otras cosas.

-¿Se arrepiente de no haber desdoblado las elecciones provinciales de las nacionales?

-Era un tema que teníamos que discutir en el marco de una estrategia electoral, en el marco de una búsqueda de una propuesta de unidad, es decir de candidaturas presidenciales, provinciales, municipales. De ninguna manera me arrepiento. Fuimos en Unión por la Patria en una unidad muy fuerte que además expresa diferentes sectores de una coalición. Es una elección en un momento complicado del mundo, del país y hay que ser muy claro con las propuestas y lo que está en riesgo.

-¿Es posible contener las dificultades económicas que traza gobernando una provincia?

-Nosotros tenemos programas que no son tan conocidos como el Servicio Alimentario Escolar, el programa MESA que es un refuerzo alimentario de más de dos millones de familias en las escuelas de la provincia. Tenemos los reintegros con cuenta DNI. Estamos abriendo 18 frigoríficos municipales en municipios del interior como Olavarría, Rauch. Pueblos granaderos que no tienen la capacidad de procesar la carne. Puedo decir con mucha tranquilidad que nos deslomamos laburando. Estuvimos un momento muy dificultoso. En la provincia de Buenos Aires se crearon 120 mil puestos de trabajo formales; el desempleo bajó de casi 12 puntos a 8. Obviamente hay cuestiones pendientes y urgentes que tienen que ver con la distribución del ingreso.

"De ninguna manera me arrepiento de no desdoblar las elecciones", afirmó el gobernador bonaerense

-¿Le faltó al Frente de Todos pisar el acelerador en este tema?

-Dimos posiciones públicas como suma fija sí, suma fija no. Hubo bastante discusiones sobre cuáles eran los instrumentos, las medidas, pero quiero poner un elemento más general más allá de esto y las personas y las inclinaciones y decisiones en cada paso. Durante el gobierno de Macri y Vidal se perdieron en el Estado 20 puntos de salario real y aumentó mucho el desempleo. Nuestro desafío era recuperar los puestos de trabajo y recuperar los niveles salariales. Eso ha sido muy heterogéneo y hay sectores que no han podido ganarle a la inflación o recuperar lo perdido durante el gobierno de Macri. Hay dos factores: uno es el FMI.

-Y cuál es su visión respecto a la relación con FMI

-Estamos bajo un programa que no contribuye a la recuperación salarial. Ni el Estado, ni el privado porque incluso algunos elementos de política económica que están contenidos en el programa como por ejemplo obligar a que la tasa de devaluación supere siempre el movimiento de los precios y que la tasa de interés esté por encima siempre de la inflación. Son dos medidas que siempre recomienda el Fondo y son inflacionarias. Es un círculo vicioso. Cuando fui ministro de Economía me tocó discutir estas cosas con el FMI. Tienen un librito de recetas que tratan de aplicar en todos los países como si fueran lo mismo y no es así. Siempre se equivocan pero para el mismo lado. Eran muy pesimistas cuando gobernaba el kirchnerismo y cuando gobernaba Macri siempre la economía crecía menos que lo que el fondo pronosticaba. Me parece que hay recetas del fondo que no son útiles para la Argentina. Es relevante porque condicionan los desembolsos. Hay incoherencias graves. El máximo de incoherencia es que después de la sequía más grande que se tenga memoria no modificaban las metas. No sé qué esperaban.

-En el marco de las últimas negociaciones ¿habló con Massa?

-Sí lo vengo hablando y agrego algo más: el fondo es un condicionante para mejorar parámetros distributivos. El plan del fondo es muy mal plan y por otro lado considero que para determinados vínculos de sectores concentrados de la economía, porque hay que marcar que la economía Argentina está tremendamente concentrada, en los sectores de consumo masivo. ¿Cuál es la dificultad con esto? no tener poder político, representación. Nosotros en la elección del 2021 no nos fue bien, perdimos. Me parece que eso también debilita. Por eso es importante marcar qué es lo que queremos defender y que quede claro que la boleta de Unión por la Patria dice más y mejor salud, más y mejor educación, más y mejor trabajo respetando derechos.

-Hay varios funcionarios de su gabinete que son candidatos, como el ministro de Seguridad Sergio Berni o el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde…si usted llegara a ser reelecto, habrá cambios en el gabinete

-Son varios sí. Todavía no tenemos definido. Falta y hoy estamos trabajando a destajo; porque hacen su función y alguna función de campaña, sobre todo en la época que estaban permitidas las inauguraciones y actos de gobierno porque se la pasaron recorriendo la provincia inaugurando escuelas, alcaídias. Lo veremos más adelante.

Seguir leyendo: