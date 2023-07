El tajante comentario de Roberto García Moritán sobre su relación con Pampita, tras la dedicatoria de Benjamín Vicuña

Roberto García Moritán habló de su relación con Pampita

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos. Y me dio un amor”: las palabras de Benjamín Vicuña resonaron con fuerza en todo el salón del Hermitage. El actor se llevó la estatuilla a mejor actor protagonista de ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe) en la ceremonia de los Martín Fierro organizada por APTRA. Y durante su discurso sorprendió a todo el auditorio y a los televidentes con una frase que fue interpretada como un claro mensaje destinado a Pampita Ardohain, su exmujer, y con quien tuvo a sus hijos Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio.

Tras la ceremonia, llegó el momento de las explicaciones. “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, comenzó diciendo Vicuña en declaraciones a Cortá por Lozano (Telefe). “Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”.

Por su parte, Pampita señaló: “Para nosotros es fundamental llevarnos bien todos, criar a los hijos en calidez. Ellos se sienten cómodos así, hace muchos años que cultivamos esos momentos que son muchos: reuniones de padres, fiestas de fin de año, el futbol de los sábados, los cumpleaños”.

Luego, Marcela Tauro le hizo una referencia puntual a las palabras de Vicuña en el escenario y su reacción desde la mesa. “Que me ponchen era una obviedad. Y yo, cara de póker, porque sabía que el camarógrafo no se lo iba a perder”, admitió Pampita, con oficio. “Aparte era sincero, estaba re orgullosa. Es un premio recontra merecido, un personaje que arrasó con todo en el corazón de la gente. Yo lo tenía como favorito para llevárselo”, agregó elogiando a su ex por su papel en El primero de nosotros.

La palabra que faltaba era la de Roberto García Moritán, quien en ese instante expresó: “Estaba ganando un premio muy importante Benjamín, entonces estábamos muy contentos y atentos. Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero: yo lo conozco mucho a Benjamín, tengo un vínculo de familia. Soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”, sostuvo el legislador.

“Creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y al no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión. Pero la verdad que estando desde adentro, somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, nos apoyamos”, agregó Moritán.

Pero aquel discurso todavía genera eco. En estas horas, en dialogó con el programa de streaming Son todos iguales, García Moritán aclaró: “Lo que soy representa muchas veces el efecto de tener una lupa en tu vida personal y las opiniones de las personas que hacen juicio todo el tiempo con muy poco margen de error”.

También detalló que “si lo hubiera dicho lo mismo cualquier otra persona por ahí no hubiera tenido el rebote que tuvo. Es obvio que la historia de ellos significa mucho y es una pareja que va a estar conectada por el resto de la vida, por algo que yo voy a tener que acompañar y entender”.

“Yo le creo a Benjamín cuando dice ‘yo quise decir algo y me salió otra cosa’, porque lo conozco y sé qué clase de persona es, y porque conozco lo que somos como familia, cómo nos queremos, cómo nos cuidamos cómo nos respetamos, e incluso él quiso hablar conmigo. ‘Está bien, ya está, haya sido lo que haya sido, te creo y te perdono’, y no pasa nada, porque para mí la prioridad son los chicos, es conservar la familia, cuidarlos a ellos. Y mi recuerdo de esa noche es la sonrisa de Bautista, que estaba feliz de que su padre estuviera ganado ese premio”, agregó.

Al finalizar su relato, el empresario se mostró contundente en una definición: “El amor que nos tenemos con Carolina no permite que nada ni nadie se meta jamás, así que no me preocupo para nada, estamos en un gran momento”.

