En el último tramo de la campaña, Rodríguez Larreta sumó el apoyo de seis dirigentes que aspiraban a llegar a la Presidencia

Referentes de Juntos por el Cambio

Con el anuncio del apoyo de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta logró una lista de seis dirigentes opositores que - en su momento- se expresaron como precandidatos a presidente y hoy se sumaron a la pelea por ganar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El próximo 13 de agosto, Juntos definirá el aspirante a la Casa Rosada, entre el jefe de Gobierno porteño y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso”, aseguró Vidal en una carta publicada en sus redes sociales.

Macri y Vidal en las nuevas oficinas de la diputada nacional en Retiro

La ex gobernadora bonaerense era una de las aspirantes a la Presidencia y, de hecho, Mauricio Macri estuvo en la inauguración de su búnker en el barrio porteño de Retiro. También recorrió el país en modo campaña y hasta se mostró con candidatos locales de Juntos por el Cambio en distintas provincias. En los días previos al cierre de listas, Vidal sonó como una alternativa en la ciudad de Buenos Aires para lograr la unidad, pero ese intento fracasó. “‘No se peleen’”, “‘Estén unidos’”, me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”, expresó en sus redes sociales cuando desistió de su proyecto nacional.

Este martes Rodríguez Larreta también sumó a Facundo Manes. Desde las elecciones legislativas del 2021, el neurólogo encabezó una campaña presidencial que finalizó al filo del cierre de listas, luego de fracasar en el apoyo unánime de la UCR. “Apoyo el proyecto de Horacio a presidente y (Diego) Santilli gobernador”, dijo el referente de la neurociencia durante una actividad de campaña en Tandil.

Facundo Manes participó de una actividad electoral con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires

Manes disputaba el apoyo de la UCR con Gerardo Morales, actual presidente del partido centenario. El gobernador jujeño selló una alianza nacional con el jefe de Gobierno porteño durante un acto de Costa Salguero. Finalmente desistió con su candidatura y aceptó el cargo de precandidato a vicepresidente, como representante del ala moderada de la coalición opositora.

Además de los presidenciables del radicalismo, Rodríguez Larreta logró acordar con la Coalición Cívica, Avanza Libertad y Encuentro Republicano Federal. Tanto Elisa Carrió, como José Luis Espert y Miguel Ángel Pichetto tenían un proyecto para llegar a la Casa Rosada.

La ex diputada y socia fundadora de Cambiemos aceptó el ofrecimiento para el Parlamento del Mercosur que tiene su sede en Montevideo, Uruguay. El lugar en la boleta es estratégico. En el formato establecido de la boleta sábana, comienza con los nombres y las fotos del Presidente y Vice pero el “paño” siguiente es el que está dedicado a los candidatos para el Parlasur, por lo que ahí aparecerá el nombre y apellido de la líder de la Coalición Cívica. Espert, por su parte, encabeza la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires y Pichetto la de Diputados.

El caso de Córdoba y Mendoza

Rodrigo de Loredo recibió el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en su búnker en las elecciones a intendente de Córdoba

Luego de las elecciones en Córdoba, Rodrigo de Loredo anunció que el bloque de diputados nacionales Evolución que preside en la Cámara Baja apoyará la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta para las PASO 2023.

Según De Loredo, el proyecto del alcalde porteño “es la alternativa que combina experiencia de gestión, representación federal y un proyecto cuyo objetivo es llevar adelante una agenda de cambios estructurales que recuperen la estabilidad económica del país”, señaló. Y agregó que la plataforma electoral larretista colabora para desplegar “fuerzas productivas” como así también “poner a la educación en la prioridad de las políticas públicas”.

Desde la ciudad de Mendoza también hubo expresiones a favor del ala moderada. El actual intendente, Ulpiano Suarez, lanzó durante un acto: “Horacio Rodríguez Larreta tiene el liderazgo para sacar a Argentina de la crisis. Se necesita un programa de Gobierno, y Horacio y Gerardo Morales lo tienen, no he encontrado a ningún otro candidato o candidata contar a los argentinos cuál es su programa de gobierno”.

