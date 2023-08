El apoyo de Vidal a Larreta, un golpe de efecto que causó conmoción en el búnker de Bullrich

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en el cierre de campaña porteño de las elecciones de 2021

María Eugenia Vidal se definió por Horacio Rodríguez Larreta y dejó en estado de conmoción a los fieles de Patricia Bullrich. En la superficie, el voto cantado de la ex gobernadora no altera la estrategia electoral del bullrichismo: “Ellos juntan dirigentes, nosotros apuntamos a estar cerca de la gente”, explicó a Infobae uno de sus referentes. Pero es evidente que el anuncio impactó de lleno en el ánimo del equipo de la ex ministra de Seguridad. Estaban seguros de que Vidal iba a mantener su neutralidad en la pelea de Juntos por el Cambio y que la presencia de Cristian Ritondo, su máxima figura bonaerense, en sus listas era una señal de apoyo a Bullrich.

Lo cierto es que el anuncio de Vidal, a sólo 24 horas de una definición similar del radical Facundo Manes, inquietó a los dirigentes bullrichistas: la ex mandataria bonaerense tiene predicamento en la interna del PRO y peso propio en la dirigencia de JxC, mientras que el neurocientífico era considerado un aliado desde que posó en marzo pasado con Bullrich en la Fiesta de la Vendimia junto con otros radicales no larretistas como Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Rodolfo Suárez y Luis Naidenoff.

Pero la decisión de la ex gobernadora también originó una fisura con Ritondo, uno de sus dirigentes más cercanos: “Me decepciona la decisión que tomó María Eugenia Vidal y se lo dije en privado. Me sorprendió porque había prometido que se iba a mantener neutral… la persona con el carácter para liderar la Argentina que viene”, dijo esta mañana el precandidato a diputado por CNN Radio.

Patricia Bullrich con María Eugenia Vidal tras el renunciamiento de la ex gobernadora a la candidatura presidencial

En el larretismo, exultantes tras del anuncio, aseguran que Vidal se sumará a la campaña del jefe de Gobierno en distintos distritos del interior (esta mañana estuvieron juntos en Santa Cruz), pero que no recorrerá la provincia de Buenos Aires para no interferir en la actividad proselitista de Ritondo.

Los bullrichistas insisten mucho en las últimas horas acerca de la promesa de Vidal de que iba a mantener su neutralidad en la pelea Larreta-Bullrich, que explicitó luego de bajarse de su candidatura presidencial y ante el acercamiento de Ritondo a la ex ministra de Seguridad, que llegó a analizar su nombre como uno de sus posibles candidatos a gobernador bonaerense, puesto que finalmente recayó en Néstor Grindetti. El bullrichismo le cuestionaba al jefe del bloque de diputados del PRO que no era uno de “la primera hora” sino que llegó tarde al sector tras haberle hecho guiños a Larreta.

La evidencia de cómo le cuesta al entorno de Bullrich digerir el anuncio de Vidal fueron los dos tuits de su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, publicados esta mañana. En el primero, con una foto de la figurita de Lionel Messi, dice: “Seguramente con plata podes tener muchas figuritas, el problema es que la de Messi nunca la vas a poder tener y la gente sigue a Messi. Sigan comprando figuritas, encima ya están gastadas”. Casi inmediatamente, escribió un misil contra Vidal: “La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final, de nuevo, la empleada del mes. Sin comentarios”.

Uno de los tuis de Juan Pablo Arenaza contra María Eugenia Vidal

En diálogo con Infobae, Arenaza recordó que Vidal “se había comprometido con la sociedad a ser neutral porque ella entendía que eso ayudaba a la unidad del PRO, así que ahora le tiene que explicar a la gente por qué rompió esa neutralidad”. ¿A qué atribuye ese cambio? “No sé -contestó-, habrá cerrado un acuerdo para tener algún ministerio en caso de que Horacio gane las elecciones”.

Cerca de Vidal resaltan que ella asumió el compromiso de neutralidad para no afectar la unidad del PRO, pero que interpreta que luego de los resultados electorales en Santa Fe, Córdoba y Chubut “esa unidad está garantizada”, por lo que le pareció natural definirse por el presidenciable que más la convence. Es lo que les explicó a los integrantes de su mesa chica cuando les anticipó que se definiría por Larreta: “Cuando me bajé de la candidatura, pedí que cada uno eligiera libremente, y así Cristian (Ritondo) y Alex (Campbell) se fueron con Patricia, mientras que Fede (Salvai) y Fede (Suárez) optaron por trabajar con Horacio. Es la misma libertad que quiero tener yo ahora”, les dijo en una reunión.

Ritondo criticó a Vidal en declaraciones radiales, pero en Twitter sólo publicó una foto de él junto con Bullrich y un mensaje moderado: “Con fuerza, con equipo, y por sobre todo, con liderazgo”.

La publicación de Cristian Ritondo en Twitter luego del anuncio de María Eugenia Vidal

Uno de los promotores del acercamiento de Vidal a Larreta fue Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura porteña, el dirigente larretista más cercano a la ex gobernadora, o viceversa. “Emma” es un nexo permanente entre ambos y en los últimos tiempos ayudó a limar algunas asperezas que habían quedado en su relación luego de que Vidal se encolumnó detrás de Mauricio Macri.

En Twitter, Ferrario celebró la decisión de su amiga: “Horacio y María Eugenia son dos referentes muy importantes para mí -publicó-. Los conozco de cerca, los admiro y sé por experiencia que son personas que cuando trabajan juntos son imparables. Y los argentinos necesitamos eso, necesitamos ver a los mejores trabajando juntos. Estoy convencido de que Horacio es el presidente que este país necesita. Un trabajador incansable que tiene la convicción y la capacidad de trabajo para llevar adelante las transformaciones en cada rincón del país y que, sumando a María Eugenia, su experiencia, su coraje y valentía para dar todas las peleas que hay que dar, el cambio es posible”.

En ese mundo paralelo en que se desarrolla la pelea política, también festejó el anuncio de Vidal un funcionario porteño como Waldo Wolff, un referente de “los halcones” que estuvo cerca de Bullrich: “Sos una gran luchadora, una de las grandes arquitectas del PRO. Es un privilegio y una alegría enorme compartir este espacio juntos. Se vienen tiempos titánicos donde tenemos que hacer cambios muy profundos, de una vez y para siempre. Contar con vos es muy importante @mariuvidal. Vamos!!”.

María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, en una recorrida de campaña

El diputado nacional Fernando Iglesias, identificado con el ala dura del PRO, opinó sobre Vidal sin la contundencia de Arenaza, pero de manera clara: “Es David contra Goliath (spoiler: ganó David)”.

Desde la Coalición Cívica, una voz distinta fue la de su titular, Maximiliano Ferraro: “Que María Eugenia anuncie que votará a Horacio y eso sea noticia habla de la libertad dentro del espacio político que conformamos -dijo en las redes-. Donde no hay mandatos, donde no hay obligaciones, donde cada voto, también puertas adentro, se conquista con propuestas y con la idea de país que cada uno propone. ¡Gracias @mariuvidal! Juntos y en equipo vamos a cambiar la Argentina”.

Ya comenzó la cuenta regresiva de las PASO y la definición de Vidal en favor de Larreta causó reacciones tan negativas entre los bullrichistas como si hubiera anunciado su preferencia por Sergio Massa o Juan Grabois. ¿En este clima será posible seguir pensando en compartir el búnker el 13 de agosto para dar una imagen de unidad en JxC? Anticipar a quién se respalda, por lo visto, es interpretado como un acto de traición. Siempre que el apoyo no vaya dirigido al candidato de uno.

