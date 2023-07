Sergio Berni: “Conozco a Emerenciano Sena, lo combatí toda la vida”

Sergio Berni y Emerenciano Sena

Sergio Berni habló esta mañana en Radio Mitre y recordó cuando hace 20 años asumió al mando del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y tuvo vínculo con Emerenciano Sena, el líder piquetero detenido en Chaco, cuyo hijo, se encuentra comprometido por el femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowski.

El ministro recordó la primera función que tuvo cuando asumió al frente de Desarrollo. “Fue ordenar todo ese sistema perverso de los planes sociales, producto de una gran crisis. Trabajé 10 años desarticulando cada una de esas organizaciones, transformándolas en trabajo, dejamos unos 350 mil planes y conocí a todos los actores de la Argentina, ¡a todos! al famoso Perro Santillán en Jujuy a Emerenciano en el Chaco que después se fueron trasformando en actores políticos”, sostuvo.

“¿Tiene una lectura definida de lo que pasó en el Chaco y lo que habría que hacer?”, le preguntó el periodista Daniel Mollo -que reemplaza a Marcelo Bonelli al frente de Sábado Tempranísimo-. “A esta altura nadie puede especular, hubo un femicidio y en esa dirección está la investigación, compartir una lista con Emerenciano Sena no convierte al gobernador del Chaco en un homicida, pero ojo, que no se malinterprete que lo estoy defendiendo”, advirtió Berni. Y reveló sobre Sena: “Es un personaje que conozco y lo combatí toda la vida, cuando estaba en Desarrollo Social cortaba todos los días el puente de Chaco”.

Berni sostuvo que su mirada “es distinta” hacia los referentes sociales y reconoce que por ello “no está con Grabois” ni comparte miradas ni metodologías con algunas organizaciones. “Es una cuestión política”, afirmó.

Además agregó que su mujer, Agustina Propato, [diputada nacional de Unión por la Patria] es candidata a intendenta en Zárate y, según él, una de las cosas que la motivó a participar en estas elecciones políticas es el grado de exclusión y marginalidad que hay en la periferia de Zárate.

“No se puede ser funcionario si no se es militante, eso se traslada a la gestión”, arremetió sobre el frenesí de las últimas tres semanas rumbo a las PASO del 13 de agosto. Y agregó respecto de la gestión de Sergio Massa en su doble rol de precandidato presidencial y ministro de Economía: “Fue una de las mejores decisiones del presidente de la Nación haberlo convocado, creo que Massa tuvo un gesto de nobleza muy alto en momentos tremendamente difíciles de la Nación y la economía argentina: ordenar un ministerio que estaba desordenado, parecía un avión que caía en picada y que no tenía destino”, describió.

“Cuando uno se hace cargo de un gobierno no lo hace con beneficio inventario” aseveró, a la vez que reconoció que “el problema de seguridad del Conurbano no está resuelto” y que “la resignación no es una opción, lo nuestro es acción”.

