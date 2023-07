Marcela Acuña se volvió a desligar del femicidio de Cecilia Strzyzowski con una carta y realizó 10 nuevos pedidos

Marcela Acuña (Imagen ilustrativa)

Dos nuevas cartas fueron incorporadas al expediente de la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Ambas fueron escritas hoy desde la Comisaría 6° de Resistencia por Marcela Acuña y nuevamente en ellas insistió en su inocencia y en la de su esposo Emerenciano Sena, ambos imputados como coautores del crimen.

Pese a que las cartas tienen una serie de pedidos al fiscal Jorge Cáceres Olivera y al comisario a cargo de la dependencia donde se encuentra alojada, volvió a apuntar contra César Sena (19) como el autor del femicidio, algo que hizo en el manuscrito del 14 de julio: “Tanto Emerenciano como yo somos inocentes”, dijo. Omitiendo mencionar a su hijo y dejándolo del lado de los culpables del femicidio.

El manuscrito de dos carillas al que accedió Infobae reviste el carácter de “urgente” para la dirigente piquetera, aunque no se diferencia de anteriores cartas: se victimiza, cuestiona a los fiscales que investigan el femicidio, planteando que se toman “medidas del medioevo” en detrimento de sus derechos, y pide ver tanto a Emerenciano como a César Sena. También se quejó de no poder usar un celular “como los otros detenidos”.

Como ya lo solicitó formalmente el abogado defensor Ricardo Osuna, Acuña pidió reunirse con su esposo y su hijo. “Hace más de un mes no he tenido contacto con ellos”, fundamentó. “El derecho a ver a mi marido que se haya enfermo, es un derecho humano universal, como el ver a mi hijo, solo la dictadura genocida militar del 76 ha actuado de esa manera en momentos donde la Constitución Nacional fue sacada y avasallada. Hoy estamos en democracia pero al parecer no llega a la fiscalía 4″, reclamó planteando que tanto ella como él fueron “reducidos a cosas y no a personas”.

“Si bien tanto Emerenciano como yo somos inocentes, a las pruebas me remito, el trato que recibimos es no solo inadecuado, sino que no es acorde a derecho”, insistió y además de desligarse del crímen, también comprometió aún más a su hijo.

A la declaración en el escrito de su madre, a César Sena se le sumó hoy otro elemento que podría comprometerlo: confirmaron que una de las manchas de sangre encontradas en su camioneta es humana. Ahora se aguardarán estudios de laboratorio para determinar si la misma corresponde a Cecilia Strzyzowski.

Marcela Acuña acusó al Equipo Fiscal de “no interesarles” la legislación vinculada a los derechos humanos ya que, consideró, “no les interesa tener inocentes que se están muriendo encerrados y alejados de sus afectos por un capricho de sus partes”. “Toman nuestros cuerpos para aplicación de suplicios al punto de aplicar castigos en lugar de la obtención de la verdad y el sufrimiento que me genera como mujer, madre, persona”, se victimizó.

La carta concluye con una serie de pedidos “en carácter de urgente”. “Ver y acompañar a mi marido Emerenciano Sena en sus momentos duros por su salud, al menos poder verlo”, pidió y manifestó su deseo de poder hablar con familiares para conocer los resultados del estudio médico que le fueron practicados a Emerenciano Sena, a pedido de su defensa, en una clínica privada de Resistencia.

“Ver a mi hijo César Mario Alejandro Sena, el derecho como madre me asiste; el uso de celular como tienen los demás detenidos, solo puedo hacer una llamada al día y nada más, estoy privada del uso del mismo, hasta en casos urgentes; todos los detenidos tienen 2 horas por visita, yo solo tengo una hora los días miércoles, sábados y me agregaron domingos, pero una hora: me corresponden una hora más por día, sería me están negando tres horas”, continúa la lista de demandas.

Otro de los requerimientos de Acuña es que se autorice el ingreso de medios de comunicación a la comisaría donde se encuentra detenida para que puedan entrevistarlas: “Así como ustedes –por los fiscales- no deberían y lo hacen, me asiste el derecho si se solicita de hacer entrevistas, no estoy vedada, pero al parecer sí”.

También pidió material de lectura, como diarios, revistas y libros y poder caminar 20 minutos. “En definitiva los derechos que tienen la mayoría de los detenidos que indudablemente no tengo”, concluyó.

