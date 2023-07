Carrió salió de su descanso y volvió a la interna para defender a Juan Manuel López, el diputado que comparó un eventual gobierno de Patricia Bullrich con la Alianza del 2001

Elisa Carrió defendió al diputado Juan Manuel López

La interna en Juntos por el Cambio no se detiene sino que va cambiando de forma. Los sectores alineados con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no pierden oportunidad de enfrentarse. Ni siquiera cuando dicen buscar que no haya enfrentamiento.

Hace unos días Infobae publicó una columna de opinión del jefe del bloque de la Coalición Cívica Ari en diputados, Juan Manuel López, en la que el legislador hacía referencia al slogan de campaña de Bullrich que dice “si no es todo, es nada” como eso, solo un slogan. Pero no solo eso, sino que en la previa a la publicación, en una entrevista radial, comparó un posible gobierno de Bullrich con el de la Alianza en 2001 y su posible final.

Esto suscitó una carta de parte de candidatos y legisladores de La Fuerza del Cambio, el sector que lidera la ex ministra de Seguridad, para exigir que el legislador se retracte: “No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector El cambio de nuestras vidas que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO”. Y finaliza: “En un artículo posterior, López no se retracta”.

La pelea no pasó inadvertida en la Coalición Cívica. Es por eso que, luego de hacerse unos chequeos debido a su estado de salud, Elisa Lilita Carrió salió de su descanso obligado para subirse a la discusión en defensa del diputado y también lo hizo a través de las redes sociales. Así fue que la líder de la CC-Ari no sólo que no bajó el tono sino que lo avaló: con una frase contundente “No te arrepientas nunca de decir la verdad, porque la verdad es el camino”.

Pero no solo eso, sino que fue un poco más allá en el tiempo y no se quedó en el gobierno de la Alianza del que Patricia Bullrich fue miembro, sino que de una manera elíptica llegó hasta la década del 70: “No proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación“. Y completó: “Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices, y los héroes eran los violentos”, para luego sentenciar que “no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva”, dijo la ex diputada quien en varias ocasiones afirmó que un gobierno como el que plantea Bullrich sólo se podría hacer con “represión” en las calles.

López respondió en un hilo de twitter en donde sostiene su postura al asegurar que “contrario a lo que dice esa carta -la de los miembros del bullrichismo- mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático”. Y agregó: “No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva”. Luego le agradeció a Carrió su apoyo.

Juan Manuel López no es cualquier diputado, es una de las espadas de la CC-Ari en la Cámara Baja y un hombre de estrecha confianza de Carrió, moldeado en su rol de legislador en el ejemplo de la pre candidata al Parlasur. Desde ese lugar en el que preside el bloque de la CC-Ari en Diputados, bloqueó, por ejemplo, la llegada de Cristian Ritondo -hoy candidato de Bullrich en la provincia de Buenos Aires- a la presidencia del interbloque de Juntos por el Cambio.

López, junto a Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la CC-Ari, son los que llevan la voz cantante en la coalición opositora y, en el caso del primero, es el encargado entre otras cosas de marcar posiciones en la estratégica comisión de Juicio Político en donde se discute el accionar de la Corte Suprema de Justicia.

Con esto también Carrió muestra que, aunque no participará de actos públicos ni de recorridas, se mantiene alerta respecto de la interna que, a 25 días de que se realicen las PASO, no deja de aquejar a Juntos por el Cambio.

