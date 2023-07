Matías Kulfas: “La presencia de Massa le permitió retomar al Gobierno esa cohesión que se había perdido internamente”

El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. (Foto: Cristian Gastón Taylor)

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el exministro de Producción, Matías Kulfas, destacó el rol del precandidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa, al caracterizarlo como una persona que logró que el Gobierno retomara aquella “cohesión que se había perdido internamente”.

Kulfas planteó estar de acuerdo con sus ideales de “una Argentina más productiva y exportadora”, e inclusive, consideró que Massa posee “una concepción más moderna del peronismo”, algo que podría mejorar las prácticas e ideologías peronistas que quedaron antiguas, de acuerdo con sus declaraciones.

A un mes de las PASO, el antiguo funcionario aseguró que volverá a apostar al oficialismo y adelantó que apoyará la lista del actual titular del Palacio de Hacienda. “Yo lo voy a votar a Massa”, afirmó.

Sin embargo, fue crítico hacia el partido ya que considera que hubo algunas “cosas de la gestión que no funcionaron” y que además se vieron entorpecidas por la deuda, la pandemia, la sequía y la guerra, algo que hizo que el presidente Alberto Fernández “no pudiera jugársela por un rumbo propio, ni pactando con Cristina. Por lo que en ese híbrido perdió fuerza”.

Matías Kulfas dijo no "tenerle rencor" a Alberto Fernández tras su salida del Gabinete (Foto: Franco Fafasuli)

Aquí es donde según él aparece “la presencia de Massa” que “le permitió” al Gobierno “retomar esa cohesión que se había perdido internamente”, no solo con su llegada al Ministerio de Economía sino también cuando las internas comenzaron a hacerse aún más notorias cerca del cierre de las listas.

Te puede interesar: La vuelta al diálogo entre Alberto Fernández y CFK y una cena hasta la madrugada: cómo se gestó la fórmula Massa-Rossi

A pesar de su desacuerdo con algunos enfoques del kirchnerismo, Kulfas destacó el trato que se le dio a la arista energética enfocada en el gasoducto Néstor Kirchner, inaugurado recientemente por Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Axel Kicillof y Agustín Rossi.

Al respecto, indicó que esta obra era una cuenta pendiente y que la falta de inversión en materia energética siempre fue “el talón de Aquiles de Argentina”. De esta manera, enumeró las dificultades que tuvo Argentina a lo largo de la historia para establecer un modelo energético solo. “Perón arranca con YPF con mucha fuerza, se queda, no le alcanza y hace acuerdo con Standard Oil de California. Luego, Frondizi le recrimina eso, después hace acuerdos con las empresas extranjeras, después se dan de baja en los 60″, mencionó.

“Fue todo una historia de dificultades para tener un modelo energético que se logró hoy. Parecería que hay un interés común por primera vez en décadas”, aseguró en diálogo con TN y resaltó la necesidad de “desarrollar” Vaca Muerta y los hidrocarburos, además de alentar el modelo mixto que tiene hoy YPF. “Nos va a permitir autoabastecernos, empezar a exportar petróleo y también gas, y terminar con esta década con un excedente de dólares muy importante”, planteó.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner (Foto: REUTERS)

Con respecto a las diferencias dentro del partido, Kulfas expresó que, a pesar de tener sus raíces peronistas, es muy consciente de que hay determinados sectores que entorpecen ciertas prácticas al decir: “Dentro del peronismo hay sectores que tienen un prejuicio antiempresario. Piensan que los empresarios sólo quieren ganar dinero”. Por el contrario, aseguró que es necesario proponer una “estrategia de desarrollo productivo” para el correcto desarrollo del país.

“Desde el ministerio que me tocó conducir presentamos un proyecto de ley de electromovilidad porque el mundo avanza en esa dirección, pero el Congreso no lo discutió. Que Argentina no esté discutiendo algo que en el mundo está pasando es un problema. La agenda productiva tiene que estar en el centro”, pidió el ex titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

Seguir leyendo: