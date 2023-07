Cuenta regresiva para votar en Santa Fe, la elección clave que puede marcar la interna entre Bullrich y Larreta

De izquierda a derecha: Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Patricia Bullrich Santa Fe

Con la presencia de los dos principales candidatos a presidente de la oposición, las elecciones internas que se harán este domingo en Santa Fe será el foco de la atención del país. Aunque recién definirá quienes serán los candidatos que disputarán la gobernación el 10 de setiembre, para la interna nacional será ganar o perder ahora.

La disputa hacia el interior del frente opositor “Unidos para cambiar Santa Fe” entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro tendrá efectos nacionales. Patricia Bulrrich participó activamente de la campaña en favor de la periodista y, este jueves, se sumó a las actividades de cierre que los candidatos de ese sector programaron en Rosario y Santa Fe.

Al pie del mástil mayor del Monumento a la Bandera, Bullrich, Losada y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que va por su reelección, firmaron un compromiso para la seguridad en la ciudad y sellaron con una foto el deseo de victoria para las PASO. El mismo plan de propuestas suscribirán esta tarde en la capital de la provincia. Cada acción es acompañada por la presencia en medios y entrevistas instando a votar.

Es que los sondeos que dan pareja la disputa dentro de la alianza opositora entre los dos referentes radicales registran también una importante cantidad de indecisos, a quienes enfocaron sus últimos discursos los candidatos y quienes los apoyan.

Con menor presencia en el último tramo, Larreta marcó su preferencia electoral en Santa Fe a favor de Pullaro, y el domingo ya anunció que va a estar en Rosario en el bunker del ex ministro de Seguridad de la provincia, para seguir y celebrar el resultado de las elecciones.

Por la participación activa de ambos precandidatos presidenciales en la PASO de Santa Fe, el resultado del domingo podría ser un spoiler de la tendencia que se vive en la interna nacional de Juntos por el Cambio.

Losada y Pullaro. Este domingo se definirá quién representará a la oposición en las próximas elecciones

Provincializar la campaña

No sólo se lo vio menos en este último tramo de campaña a Larreta porque su perfil es distinto al de Bullrich, sino también porque el candidato a gobernador Pullaro decidió provincializar su campaña. “Me llevo bien con Larreta y con Bullrich, pero ellos van a seguir viviendo en Buenos Aires y el que estará acá será el gobernador que se elija este domingo”, dijo en sus últimas entrevistas.

El ex funcionario realizó un acto por streaming desde la ciudad de Armstrong con un mensaje a la industria y al campo. Usó la misma modalidad con la que inició su campaña, con una imagen impactante desde un escenario montado en el medio del campo.

Por su lado, el candidato a gobernador del peronismo, Marcelo Lewandowski, mostró menos despliegue en estas PASO, tal vez porque a diferencia del otro frente tiene una disputa que parece definida holgadamente a su favor con los otros tres candidatos de su espacio político.

Los números lo dan consiguiendo alrededor del 20%, y sus tres contrincantes juntos le suman otro 10%. En la vereda de enfrente, tanto Losada como Pullaro se disputan números parecidos con escasa ventaja para uno y otro, según quien lo cuente, también alrededor del 20%.

Esa diferencia entre frentes es lo que más le interesa medir a Lewandowski este domingo a la noche, y se muestra confiado en revertir la diferencia si no escala de tamaño (que no sea mayor a diez puntos desea), y enfocará su discurso según quien sea su futuro rival.

Otro encuentro entre Losada y Pullaro

Un acto sin Lewandowski

El senador nacional por Santa Fe se enojó bastante con los medios que presentaron su ausencia en un acto de cierre realizado el martes pasado en la ciudad de Santa Fe y al que asistió el gobernador Omar Perotti. “No pegué ningún faltazo”, respondió.

Lewandowski aclaró que ya había avisado que no podía llegar a ese encuentro porque tenía que estar en Buenos Aires para la sesión finalmente frustrada del Senado en la que se iban a aprobar jueces y fiscales para Santa Fe, y la renovación del pliego de una jueza clave de la causa Hotesur.

Sus actos principales de esta campaña fueron el sábado pasado en Rosario, otro en Santa Fe y un encuentro con 600 cuadros técnicos de toda la provincia en la semana pasada. El último día de campaña se concentró en recorridas, notas en medios y reunión con equipos técnicos.

Fake News y campaña sucia

La previa de estas PASO tuvo de todo: desde denuncias de fake news y de una campaña sucia entre los dos principales candidatos del espacio opositor, resoluciones del Tribunal Electoral para pedir a Google que elimine páginas y contenidos anónimos, una profusa cantidad de cartelería pública, unos 5000 santafesinos que se anotaron para no votar, y una compleja convocatoria de autoridades de mesa, a quienes les pagarán 15 mil pesos por la carga pública de atender los comicios. Hay banco de suplentes voluntarios por las dudas que no asistan los convocados que no confirmaron si van a estar.

Un problema adicional en estas PASO fue determinado por la fecha elegida para las elecciones, ya que al día siguiente comienzan las vacaciones de invierno en la provincia y es por eso que algunos de los convocados pueden no estar en la provincia y, por ende, no participar como autoridades en las mesas en cada escuela. Incluso esa coincidencia de fechas entre las elecciones y el inicio de las vacaciones de medio año puede hacer que se engrose el porcentaje de faltazos habituales que existe en cualquier elección. “Hay gente que se va de vacaciones el viernes”, pronostican.

En el medio de la campaña se confirmó que por primera vez en una elección provincial podrán votar voluntariamente más de 83 mil jóvenes menores de 16 y 17 años, que probablemente no van a poder hacerlo dentro de menos de dos meses en las generales si la Corte falla en contra, y un armado “santafesino” de los padrones, después que se denunciara que iban a pagarse 55 millones si esa tarea de actualización de datos la realizaba la justicia federal.

El costo total de estas elecciones en la provincia de Santa Fe será de $8300 millones, principalmente destinado a la impresión de la boleta única con la que se vota en la provincia y que evita las denuncias de faltante de alguna oferta electoral en el cuarto oscuro, pero que ha incentivado la profusión de figuras mediáticas, que saturan la oferta electoral, principalmente en los concejos municipales de Rosario y Santa Fe, donde se presentan más de 50 listas para renovar 15 bancas.

Para diputados provinciales van a interna 30 nóminas (no podrán pasar más de 11), entre ellas una encabezada por el gobernador Omar Perotti, otra por su vice Alejandra Rodenas y por la oposición una en la que está al frente el ex gobernador socialista Antonio Bonfatti. Los candidatos a gobernador son en total 13, y no podrán quedar más de 7 (tal vez sean 4 ó 5 los que lleguen a la general si superan el piso electoral). También se eligen ahora a los candidatos al Senado santafesino, donde 17 de los 19 van a pelear por una reelección de cuatro años. Algunos van por quintos, sextos, séptimos y hasta por un octavo mandato.

