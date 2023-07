Una mujer le reprochó a Kicillof porque no se cumplen los 180 días de clase en las escuelas bonaerenses

Una mujer criticó a Axel Kicillof en un acto porque se incumplen los 180 días de clase

El reclamo educativo se metió en medio de la campaña electoral. Durante un acto oficial, Catalina, una mujer que integra el colectivo de Padres Organizados, exigió al gobernador Axel Kicillof por el incumplimiento de los 180 días de clase obligatorios en las escuelas bonaerenses.

“El derecho a los 180 días de clases no se está cumpliendo”, se quejó ayer la madre, en el marco de una actividad de cierre de la cuarta Jornada por el Derecho al Futuro, que se desarrolló en la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), en Junín, mientras el mandatario intervenía con un discurso. “Esperá, después te atendemos”, le contestó Kicillof frente al auditorio.

Pero la mujer siguió: “Los chicos no van a cumplir los 180 días de clases en ninguna escuela de la provincia de Buenos Aires. Soy una madre”. Algunos asistentes mantuvieron un cruce con Catalina, que insistió sobre la veracidad de sus dichos. Otros se solidarizaron con Kicillof por el momento incómodo, que agradeció: “Son cosas de la campaña”.

En declaraciones a Radio Mitre, Catalina reconoció que se “le saltó la cadena un poquito” frente al mandatario bonaerense, pero ratificó su malestar con la situación escolar que se vive cotidianamente en la localidad de Lincoln, donde vive, y a la que regularmente deben retirar a los alumnos de las escuelas por los días de clases caídos.

“Somos las madres las que, todo el tiempo, recibimos los mensajitos de la escuela y nos dicen que los chicos ‘hoy entran a las 10 porque faltó tal profesora o se van a retirar a las 11′, o ‘mañana no hay clases por el paro no docente’. Siempre pasa algo. O hay docentes que no van, o hay una ola de calor o de frío. Lo primero que hacen es suspender las clases”, le contó al periodista Eduardo Feinmann.

La mujer comentó que decidieron asistir a la actividad cuando se enteraron del flyer oficial con actividades sobre el derecho a la educación en la UNNOBA, del que participaron también el jefe de Asesores del gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y otros expositores que hablaron de manera técnica sobre el tema. “Es justo lo que reclamamos. Dijimos: ‘qué interesante que el gobierno esté haciendo esto. Nos anotamos, fuimos y estuvimos ahí sentaditas escuchando”, sostuvo.

Según Catalina, el malestar del grupo de Padres Organizados que fue a las jornadas empezó a aumentar con la intervención de Carlos Bianco, quien expresó que en la provincia de Buenos Aires “no había paros (docentes) y se manejaban bien las cosas”. “Había un matiz de campaña política, no era lo que nosotras queríamos escuchar. Ahí se nos empezó a poner el corazoncito, dijimos ‘no nos mientas’, somos las que retiramos los chicos de la escuela cuando no hay clases”, dijo.

La mujer admitió sus coincidencias con la mirada de varios funcionarios y expositores técnicos que defendieron lo realizado por el gobierno bonaerense, pero remarcaron que los objetivos e indicadores de gestión que expusieron “ellos lo planteaban como una realidad, y nosotros lo veíamos como un ideal”.

Uno de los mensajes del grupo "Padres Organizados" contra el acto de Axel Kicillof

“Coincidimos con todo, lo que ellos plantean es la escuela que queremos que sea, pero lo que no coincidimos es que eso hoy fuera una realidad. Nos dicen que para recuperar los días perdidos por la pandemia ponen una quinta hora de clase, pero si (los docentes) no van las cuatro horas que tienen que dar por día, ¿como van a dar una quinta?”, ejemplificó. “Nos encantaría que nuestros pueblos tengan jornada de doble escolaridad, pero si realmente hay clases”, agregó.

La reacción de Padres Organizados, que no es la primera vez que realiza protestas contra la gestión bonaerense, se produjo al momento del discurso de Kicillof. “Cuando apareció el gobernador, ya no aguantamos tanta mentira. Si solo no aplaudimos, pero no hacemos nada mas, estamos avalando. Ahí nos paramos y dijimos sobre el derecho a los 180 días. Por más de que se cumplan con todos los días de clase en el segundo cuatrimestre, ya sabemos que ninguna escuela en Lincoln va a llegar a los 180 días”, reprochó la mujer.

Catalina contó también que al finalizar el acto una funcionaria del gobierno bonaerense se acercó a su grupo para interiorizarse en el reclamo. “Nos dijo que le interesaba mucho lo que habíamos dicho, que por favor dejaramos un teléfono. Nos prometió que nos iban a llamar de Educación. Dios quiera que nos llamen”, concluyó.

La convocatoria con las jornadas educativas oficiales que se celebraron en Junín

En la actividad oficial, el gobernador Axel Kicillof dio un mensaje político en tono de campaña. “Nos hablaban de helicóptero y acá estamos unidos y competitivos”, dijo sobre las chances electorales de Unión por la Patria. Y descargó nuevas críticas a su predecesora, María Eugenia Vidal, al señalar que en esa anterior gestión eligió como “enemigos” a los docentes, quien le propuso una solución ante el reproche de la ex mandataria por los paros docentes que tuvo durante su mandato: “¿Por qué no prueba, en vez de bajarles los salarios, subirlos?”.

“Venimos de una experiencia que cerro 37 escuelas de baja matrícula porque decían que no les daban los costos, y no invirtieron en infraestructura escolar”, señaló Kicillof, y se refirió a las muertes de “Sandra y Rubén”, los docentes que fallecieron luego de la explotación ocurrida en una escuela de Moreno por falta de mantenimiento durante la gestión de Vidal. Antes, el ministro Alberto Sileoni señaló que el martes próximo se inaugurá el edificio educativo número 171 como parte de las inversiones escolares. “¿Van a dinamitar la escuela de Casa Huerta que acabamos de reinaugurar en Junín que había cerrado el vidalismo?”, disparó. “No hay derechos si no son para todos”, finalizó.

