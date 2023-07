María Eugenia Vidal calificó de “fracaso K” al gobierno de Axel Kicillof: “Duele ver tantos logros nuestros pisoteados”

A tono con la campaña electoral, la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, confrontó contra el gobernador Axel Kicillof

La diputada nacional y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró que la gestión de Axel Kicillof durante estos cuatro años fue un “fracaso” en “educación, seguridad y salud” y planteó que “la única solución es decirle BASTA en las urnas”.

En un mensaje por redes sociales, con el título “El fracaso K de Kicillof”, la dirigente de Juntos por el Cambio argumentó su mirada crítica sobre la marcha del gobierno bonaerense: “Duele ver a una provincia con tantas oportunidades y recursos como Buenos Aires tan maltratada por la gestión del gobernador actual. Y duele todavía más ver cómo tantos logros de nuestro gobierno fueron pisoteados por el kirchnerismo durante estos últimos 4 años”.

Según la referente opositora, que en estas elecciones decidió no postularse y competir por el distrito bonaerense, durante su gestión se “mejoró el nivel educativo” y los resultados conseguidos en las pruebas Aprender 2019.

“Hicimos más de 8.500 obras e intervenciones en escuelas, promovimos el presentismo y potenciamos la formación docente continua. En cambio, en las pruebas Aprender 2022 de la provincia de Buenos Aires vemos una caída en todos los indicadores, los docentes no tienen incentivos para capacitarse y mejorar, y tenemos un problema GRAVE de cargos sin cubrir”, expuso la legisladora nacional. Y citó un relevamiento de Sergio Siciliano, secretario académico de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que arrojó que actualmente “hay más de 6.400 cargos vacantes de maestros de nivel inicial y primario”, en base a datos oficiales.

Además, apuntó contra el titular del sindicato docente SUTEBA, Roberto Baradel, por la conflictividad que atravesó su gestión entre 2015 y 2019. “Tuvimos que lidiar todos los días con las extorsiones constantes de Baradel, que en 4 años nos hizo 62 paros. A Kicillof, en cambio, no le hizo ninguno. ¿Saben por qué? Porque los que hoy manejan el ministerio de Educación en la provincia son los propios gremios, con Baradel a la cabeza. Pero lo más grave es que en algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires no hay clases por falta de obras en las escuelas o por “cuestiones climáticas”. Amigos del poder, enemigos de la educación”, fustigó.

Crítica a Sergio Berni por la inseguridad

En el mismo extenso comentario, Vidal defendió su gestión en relación a la inseguridad y sostuvo que junto al entonces ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, “en solo 4 años llevamos adelante más de 140 mil operativos contra el narcotráfico, equipamos a las comisarías y los patrulleros con tecnología, aumentamos el número de policías en las calles y duplicamos la cantidad de cámaras de seguridad y centros de monitoreo”.

María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, durante la gestión del gobierno de Cambiemos

“Además, impulsamos una reforma integral de la policía, que incluyó una profesionalización de las fuerzas, una política de ascensos basada en el mérito, mayor transparencia con DDJJ obligatorias. Además removimos a la cúpula y apartamos a más de 13 mil efectivos por mal desempeño. Todas estas medidas hicieron que los homicidios bajaran un 36% en la provincia y los bonaerenses volvieron a confiar en las fuerzas de seguridad. Cuando hay decisión política de terminar con las mafias, se consiguen estos resultados”, sostuvo.

“¿Qué hizo Kicillof? Eligió a (Sergio) Berni como ministro de Seguridad -continuó-. Berni en su gestión hizo shows mediáticos mientras los delitos y el narcotráfico se adueña de las calles de la provincia. También reincorporó a cientos de efectivos que habíamos apartado de la fuerza por sumarios. Hace 4 años que la provincia de Buenos Aires está en mano de delincuentes. Y en muchos casos, la policía es cómplice”, agregó.

Por otro lado, la ex mandataria indicó que la gestión sanitaria de la provincia “también brilla por su ausencia” y que “los hospitales públicos dejaron de tener obras, los que se inauguraron no funcionan como deberían y los dos hospitales pediátricos más importantes de la PBA en La Matanza y La Plata no tienen pediatras”.

El hilo de Twitter de María Eugenia Vidal en su cuenta personal

“En 2019 dejamos un SAME funcionando para 13 millones de bonaerenses, guardias renovadas al 100% e incorporamos a más de 1.700 profesionales. Esto permitió también que reduzcamos la mortalidad infantil, con la tasa más baja de la historia de la provincia. Eso es hacer por los bonaerenses, no cortar cintas para la foto”, argumentó la referente opositora.

“Los fracasos de Kicillof en educación, seguridad y salud demuestran una vez más que el modelo kirchnerista está agotado y que la única solución es decirle BASTA en las urnas. Este año los bonaerenses tienen la oportunidad de terminar para siempre con el kirchnerismo y retomar todos los cambios que impulsamos durante nuestra gestión. Juntos podemos hacerlo”, concluyó Vidal.

María Eugenia Vidal ganó las elecciones bonaerenses en 2015 con el 39,42% de los votos contra el 35,28% obtenido por su entonces competidor del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández. En 2019, la dirigente del PRO perdió la elección y no pudo renovar su mandato, al alcanzar el 38,28% de los votos contra el 52,4% de los sufragios positivos conseguidos por Axel Kicillof.

Alejada de dicha experiencia bonaerense, la diputada nacional se había anotado como una posible precandidata presidencial por la coalición de Juntos por el Cambio, pero finalmente se bajó de esa postulación y resolvió no anotarse para competir en ningún cargo electivo. En la máxima categoría nacional, en la coalición opositora finalmente quedaron otros dos aspirantes del PRO: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

