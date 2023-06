El reclamo de un padre ante los reiterados paros docentes:“Igualdad no es hablar con la X. Igualdad es tener clases todo el año”

Bahía Blanca: reclamo de padres al Consejo Escolar por los constantes paros de ATE

Este jueves, frente a los reiterados paros de auxiliares docentes afiliados a ATE que interrumpen el ciclo escolar de los niños, un grupo de padres autoconvocados se presentó en el Consejo Escolar de Bahía Blanca y reclamó por el cese de las medidas de fuerza. Incluso, muchos de ellos se propusieron a limpiar los establecimientos para que, de esa manera, sus hijos no sigan perdiendo días de clases. Sin embargo, las autoridades de los colegios y del propio sindicato se oponen a estas iniciativas, y el conflicto continúa latente.

Frente a este escenario, ayer padres y madres de 22 escuelas y jardines de infantes, tanto de Bahía Blanca como de Monte Hermoso, se movilizaron al Consejo Escolar y presentaron un petitorio firmado por más de 300 familias en el que exigen que les permitan el ingreso a los establecimientos educativos para realizar tareas de higiene. En la nota, los manifestantes aclararon que no buscan “alterar el derecho a huelga” de ATE, sino “proponer una solución intermedia”.

En medio del encuentro, un padre tomó la palabra en representación de todos y expuso su enojo por la situación que atraviesan sus hijos. “Usted sabe que no necesitaba que vengamos nosotros. Usted sabe que es un problema serio. La raíz de todos los problemas de cualquier país del mundo, es la educación. De Sarmiento para acá lo decía. No puedo creer que tengamos que venir que nosotros para que ustedes se den cuenta de que estamos en un terrible problema”, comenzó diciendo el hombre, ante la atenta mirada de los presentes en el recinto.

Luego, con evidente molestia, continuó: “Primero la pandemia, después en la casa y este año con todos los paros. ¿Y el año qué viene? El director de la escuela de mi hijo me dijo: ‘¿El año que viene te parece que no va a haber paros con el cambio de Gobierno?’. Hoy peronistas, mañana radicales… Yo hice una propuesta y le dije: ¿No pueden tomar otro tipo de medida de fuerza? Por qué no nos convocan y vamos nosotros todos juntos a acompañar a todos los trabajadores de ATE a la plaza. Sin cortar ninguna calle, sin ninguna batería política, sin ningún bombo. Y mañana a la mañana vamos nosotros, y los que no podemos ir pondremos un peso para comprarle un trapo de piso para que trabajen dignamente. Pero que no se caguen tanto en mis hijos. Lo tuve que sacar a mi hijo de la Escuela 6 porque cada vez que iba le decía a la maestra: ¿Por qué no tiene actividad el nene mío en la carpeta? Y él me decía: ‘Papi, hacemos actividad en clase’. Todes me ponía. Igualdad no es hablar con X, igualdad es que los chicos tengan clases todo el año”.

El reclamo del padre ante el Consejo Escolar de Bahía Blanca.

“¡No es para aplaudir, es para llorar! Yo estoy pagando la Inmaculada para que mi hijo en la primaria vaya a la escuela, no para que le enseñen cuatro idiomas. Estoy pagando para que tenga clases, señora”, completó el padre, en medio de una ovación.

Ante este reclamo, Viviana Marfil, secretaria general de ATE en Bahía Blanca, aseguró en declaraciones recogidas por Infocielo que está prohibido autorizar el ingreso de los padres a las escuelas porque “corre riesgo el trabajo de la dirección de la escuela” y, además, recordó que “son los auxiliares los generadores sanitarios del establecimiento”.

Por su parte Verónica Reisvig, secretaria de finanzas del sindicato de estatales, celebró la manifestación de los padres y, al mismo tiempo, admitió que son conscientes de las consecuencias que pueden traer sus paros. “También celebramos que los padres tomen voz y expresen sus decisiones. También que los hayan recibido bien en el Consejo Escolar, y que peleen por lo que nosotros manifestamos en las situaciones. De hecho, esto es una consecuencia de los paros que veníamos haciendo anteriormente. Que el último paro lo levantamos porque llegamos a un consenso”, dijo en diálogo con Telefé Bahía.

Raúl Ayude, miembro del Consejo Escolar bahiense, se expresó en sintonía con las autoridades de ATE y también advirtió que los padres no pueden ingresar a las escuelas porque “las directoras tienen una responsabilidad civil”.

“Me parece que hay una preocupación por la educación pública y en eso estamos todos de acuerdo. Eso es lo que tenemos que defender entre todos como para buscar una solución y encontrar canales de diálogo y encuentro que nos permitan acompañar la defensa de la educación pública, y, por otro lado, que los chicos tengan clases”, destacó durante una entrevista para el citado medio.

Mientras tanto, las familias convocaron a una marcha por la educación para el próximo sábado, desde las 11 de la mañana, en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca.

