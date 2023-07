Con críticas a Horacio Rodríguez Larreta y un mensaje a los “enojados”, Javier Milei presentó su película

Javier Milei presentó la película en el Teatro Gran Rivadavia (Juan Vargas)

En plena campaña presidencial, el diputado Javier Milei presentó este lunes por la noche ante un grupo de más de 300 personas, entre dirigentes y militantes de su espacio, la película que repasa su vida y su ingreso a la política, en la que se mostró material inédito de su infancia y se cuestionó duramente al oficialismo y al resto de la oposición, especialmente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es uno de sus principales rivales de cara a las elecciones.

Si bien el evento estaba convocado para las 19:30, desde un poco antes ya había gente haciendo cola en la entrada del Teatro Gran Rivadavia, ubicado al 8636 de la avenida homónima, en el barrio porteño de Floresta, donde se realizó la avant premier del documental dirigido por Santiago Oría, la persona que está a cargo de la mayoría de las producciones audiovisuales del economista.

“Hoy la casta está aterrada porque estamos en una situación que, en rigor, es de equilibrio de cuartos, en la que uno de esos cuartos es el kirchnerismo, el otro cuarto es del kirchnerismo de buenos modales, es decir, los socialistas demócratas, los indecisos y nosotros. Es decir, que limpiando a los indecisos, estamos en un equilibrio de tercios, y los indecisos, en general, suelen estar bastante enojados. Por lo tanto, estamos en condiciones de entrar a un balotaje y si entramos en un balotaje, recuerden esta charla, porque habrán estado frente al próximo Presidente de la Nación”, exclamó el líder de La Libertad Avanza.

Entre el público ya estaban sentados los principales referentes del partido, incluida su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, que llegó junto a su pareja, Guillermo Montenegro, que ocupa el tercer lugar en la lista de legisladores bonaerenses; Carolina Píparo, que competirá por la gobernación bonaerense, y Ramiro Marra, que hará lo propio en la ciudad.

Ramiro Marra junto a dirigentes de La Libertad Avanza, en la entrada del teatro

En el lugar también estaban varios de los que integran las boletas a diputado en distintos distritos, como Marcela Pagano, Diana Mondino y Bertie Benegas Lynch, además de su armador nacional, Carlos “Chino” Kikuchi, las autoridades de algunas de las agrupaciones que integran el frente, como Oscar Zago, del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo).

Asimismo, asistieron algunos influencers vinculados al mundo del liberalismo, como Mariano Pérez, que conduce el canal de Youtube Break Point, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y los economistas Miguel Boggiano y Manuel Adorni, todos ellos con mucha actividad en las redes sociales.

En la puerta del teatro, el propio Oría, con una pila grande de entradas, las iba repartiendo a los dirigentes y familiares que se acercaban por la puerta central, mientras que a los costados, unas 200 personas, en su gran mayoría, jóvenes, hacían la fila para ingresar por el sector del público general, ocupando poco más de una cuadra de cada lado.

“Vine por Javier, porque es una persona que, aunque venga de afuera de la política, a mí me hizo interesarme mucho en la política, si no fuera por él, yo no habría visto nada de política. Más que como un dirigente, yo lo siento como un ídolo, es una persona segura y que quiere algo mejor para el país”, expresó Tobías, un chico de 16 años que estaba esperando para ver el film.

Rock, militancia y algunos abucheos

Apenas unos minutos antes de las 19:30, un auto se estacionó frente al lugar y tanto la prensa como los dirigentes que estaban en el sector VIP se amontonaron al escuchar que “estaba llegando Javier”, sin embargo, cuando se abrió la puerta del vehículo, quien bajó fue su hermana y jefa de campaña, Karina Milei.

De manera sorpresiva y sin que nadie lo esperara, detrás suyo apareció un impactante Cadillac De Ville color negro, del año 1959, que con el ruido de su motor silenció el bullicio frente al teatro y cuando estacionó, se bajó, ahora sí, el líder libertario, que fue recibido con gritos y aplausos por la multitud.

El economista se abrazó, primero, con su hermana, y luego con Marra y con Oría, quienes lo estaban esperando para ingresar todos juntos a la sala donde se proyectaría el documental que narra la campaña del 2021, que marcó su inicio en la política y su primera elección, en la que logró una banca en el Congreso.

Ramiro Marra, Javier Milei, Santiago Oría y Karina Milei

“Estoy muy contento con el trabajo que se hizo, que es el de recordar lo que fue la campaña del 2021, en la que gente nueva, con un espacio nuevo, sacamos un resultado inesperado para todos los que venían haciendo política, aunque para nosotros no fue sorpresa, porque sabíamos que hacía falta un espacio liberal. Estamos acostumbrados al movimiento de masas, acá no hay colectivos, la gente acá viene sola”, destacó el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Una vez adentro, el primero en tomar la palabra fue el director del documental, quien le agradeció a su familia por el apoyo y deseó que, una vez finalizada la proyección, la militancia saliera del lugar “motivada y con mucha fuerza para hacer la tremenda campaña que hay que hacer de acá a las PASO”.

Luego de un breve discurso, el cineasta le pidió a la organización del evento que pusiera la canción “Panic Show”, de La Renga, con la que, como es habitual, ingresó al salón Milei, que se había metido en uno de los camarines del teatro a esperar que el público terminara de entrar.

La fórmula presidencial de La Libertad Avanza

“Llevamos 100 años de decadencia por este continuo abrazo a las ideas socialistas, es el típico caso de la rana en el agua a la que ponen a hervir, pero hoy tenemos la oportunidad de salir de eso. La Argentina tiene 45% de pobres, produce alimentos para 400 millones seres humanos, pero con una presión fiscal del 70% sobre el sector agropecuario, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Si no cambiamos este de modelo decadente, lo único que nos queda es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Tengan claro que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. ¡Viva la libertad, carajo!”, instó el líder de La Libertad Avanza, antes de dar comienzo a la película.

El film en cuestión está contado en primera persona por Oría, quien tiene el rol de relator principal y va contando cómo fue el ingreso del economista, que al principio aparecía solamente en la televisión, al mundo de la política y todo lo que fue su primera campaña electoral.

Además de mostrar fotos de la infancia del ahora dirigente opositor, tanto de niño como su adolescencia como arquero de Chacarita y, más tarde, como estudiante de economía en la universidad, el documental cuenta con una serie de entrevistas a los principales referentes del espacio.

El precandidato presidencial fue el principal orador de la jornada

Los protagonistas están claros: además del propio Milei, gran parte de la poco más de una hora y 50 minutos que dura la obra, son dedicados a su hermana, Karina, quien es mostrada como la principal armadora de un espacio que se construyó desde cero y siempre en torno al economista.

En muchas ocasiones, la película es una crítica directa a Rodríguez Larreta, quien fue fuertemente abucheado por el público cuando apareció en pantalla la primera vez, al igual que lo fueron también algunos periodistas, aunque también tiene momentos de tensión en los que, con la ayuda de la música de fondo y del guion, presenta la idea de que hay una revolución a punto de estallar.

En una escena, por ejemplo, esto se ve claramente cuando la cámara pasa por una calle desolada en medio de la noche, cruza entre el humo y los autos, y entra a un galpón en el que hay afiches de Karl Marx y John Maynard Keynes, a los cuales les tacharon la cara con un aerosol rojo, y una multitud con banderas de Argentina entra en el plano y de entre la gente surge Milei, mirando fijamente al espectador.

Milei junto a Marra y Villarruel

Además, el director se esforzó en cuestionar al jefe de Gobierno porteño, al recordar varias de las entrevistas que dio y que son intercaladas en la película con discursos de algunos integrantes del oficialismo, como Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof, con el objetivo de mostrar la similitud en el discurso de todos ellos en lo que se refiere, principalmente, a la economía.

También hay un espacio del documental dedicado a María Eugenia Vidal y a Ricardo López Murphy, quienes fueron los adversarios del ahora precandidato presidencial en las elecciones del 2021. Antes de que comenzara la proyección, Milei calificó al ex ministro de Economía como “un traidor y un mentiroso”.

Una vez terminada la película, las luces del teatro se volvieron a encender y la gente se levantó de sus butacas para aplaudir al dirigente opositor, que estaba sentado junto a su hermana y a Villarruel, y también se puso de pie y comenzó a sacarse fotos con todos los presentes que, con el correr de los minutos, comenzaron a retirarse de la sala, siendo ya casi las 23.

