El enigma Milei que inquieta a la política: ¿cae en las encuestas o resiste a pesar de todo?

Milei, un enigma para la política en tiempo de campaña para las PASO (foto Adrián Escandar)

“Yo al loco lo tengo en 29 puntos. Y no baja. Ojo, tampoco sube”. La reflexión pertenece a un dirigente que va a participar de las elecciones del domingo próximo en Santa Fe. Pide reserva de identidad y no comparte la encuesta, sólo la cuenta y la muestra. “El loco” es Javier Milei, el líder libertario que pretende ser presidente y enfrentó en las últimas semanas un huracán de denuncias mediáticas y un proceso judicial iniciado de oficio.

A contrapelo de esa confesión santafesina, el consenso generalizado de encuestadores, analistas y políticos es que el precandidato presidencial por La Libertad Avanza registró en las últimas semanas una fuerte caída en imagen e intención de voto, que se aceleró al ritmo de las denuncias de ex socios que quedaron marginados de las listas sobre un presunto loteo de candidaturas, un mercado persa de cargos electivos.

Según esa interpretación, las acusaciones actuaban como el tiro de gracia a una ola negativa que venía sufriendo el proyecto político de Milei por la acumulación de fracasos provinciales. Ningún candidato autoproclamado libertario en el interior del país -incluso los que fueron apoyados de manera personal, como el riojano Martín Menem o el tucumano Ricardo Bussi- pudo mostrar competitividad. La mayoría cosechó entre 1% y 3% de los votos, aunque sus boletas llevaran la cara del economista, los colores negro y amarillo y la marca del león.

Pero en simultáneo a la confesión santafesina y pese al consenso del “círculo rojo” de un declive, el encuestador Gustavo Córdoba (Zuban Córdoba) publicó este domingo la primera encuesta presencial realizada después del cierre de listas que dejó varios datos significativos: primero, que Sergio Massa está liderando la intención de voto; segundo, que Milei se mantiene al tope y está a menos de un punto de distancia del ministro de Economía; y en tercer lugar, que Horacio Rodríguez Larreta le gana, por poco, a Patricia Bullrich la interna de Juntos por el Cambio.

En simultáneo, Infobae accedió a un interesante informe elaborado por el equipo de “Argentina Futura” -un programa que depende del gobierno de Alberto Fernández y dirige el sociólogo, abogado y docente de la UBA Nahuel Sosa- que confirma que el economista libertario mantiene una preeminencia sin equivalencias entre los jóvenes, incluso por encima de Cristina Kirchner.

“Entre los jóvenes prevalece mayoritariamente una desconfianza hacia los principales dirigentes políticos, en la medida en que 4 de cada 10 no siente que ningún político los represente. Dentro de los mencionados, el más valorado fue Javier Milei, con un 26%”, resalta el informe “Proyecto La percepción democrática de las juventudes”. En ese trabajo, CFK es elegida “sólo” por el 12,8%, menos de la mitad.

¿Por qué es importante el dato de la juventud? Porque es el público que motorizó desde las redes sociales -y sobre todo en tiempos de pandemia- la identificación de Milei como agente de ruptura y cambio. Es un electorado que, según el trabajo que hicieron Argentina Futura y FLACSO, no parece haber cambiado hasta ahora de identificación.

Jaime Durán Barba, el antiguo asesor de Macri que sigue mirando con atención la realidad política argentina

En su columna dominical, Jaime Durán Barba, el consultor que supo detectar con destreza las señales menos evidentes de los tiempos políticos, planteó una mirada coincidente en su columna dominical: “Es probable que Milei sea el candidato con más votos individuales en las PASO (...) Para la población que podría votar por el outsider, la prensa y los académicos están también en la lista del establecimiento y su oposición abierta no hará más que fortalecerlo. Existe un divorcio entre las élites politizadas y con valores modernos, con un amplio grupo de electores poco informados y de mentalidad tradicional para los que el individualismo, los derechos humanos y la democracia tienen otros sentidos”.

Pero para no confundir vamos por partes.

Una dinámica repetida

El chisme de Santa Fe del arranque de este comentario es pertinente porque en la boleta única que se usará este domingo para elegir candidatos, La Libertad Avanza brillará otra vez por su ausencia. Sólo habrá un “mileista blue”, con la marca Viva la Libertad. “Más allá de que ahora su nombre no va a estar, en las PASO de agosto los números que tenemos indican que Milei puede ser en Santa Fe el candidato más votado”, confió la fuente.

Si es así, se repetiría la misma dinámica que se registró en los comicios previos: en elección provincial, agenda provincial; en elección nacional, agenda nacional. Y en la agenda nacional, se imponen temas como la inflación, la caída del poder adquisitivo, la pobreza, y el castigo a la “casta política”, ideales para el discurso flamígero de Javier Milei.

Por eso la interpretación de que las denuncias de venta de candidaturas por 30, 40 o 50 mil dólares -si no hay una confirmación judicial- podrían terminar favoreciéndolo ante un electorado que esté decidido, más que a un cambio de gobierno, a reemplazar a un régimen político, económico y social. Ninguna de las acusaciones previas a las elecciones del 2021 -con un electorado informado, como el porteño- impidieron que el caudillo libertario quedara en tercer lugar, con 17% de los votos. Si la Justicia no detecta pruebas, Milei podrá declararse “víctima de la casta”.

Milei estuvo en Chile llevando su campaña presidencial

Sin candidatos locales con el sello oficial libertario, el precandidato presidencial de la Libertad Avanza volverá a tomar distancia de los resultados, para preservar su potencialidad para el 13 de agosto, cuando irá con su boleta presidencial, que tendrá, además, postulantes para la Cámara de Diputados, como Romina Diez y Nicolás Mayoraz.

Números nuevos

En este contexto es que aparece la encuesta de Zuban Córdoba y Asociados. “El escenario de tercios para las primarias del 2023 es una tesis que goza al día de la fecha de buena salud. Intentar expedir un certificado de fallecimiento prematuro de cualquier candidato puede ser una mala idea”. Y resalta que “en nuestra nueva encuesta domiciliaria la sumatoria de JxC obtiene un 29,7% de la intención de voto, seguida por UxP con un 27,1% y la Libertad Avanza con 24,5%. Tercios consolidados”.

Esa hipótesis la había impulsado Cristina Kirchner hace dos meses, antes de que se confirmaran las fórmulas de Sergio Massa-Agustín Rossi; Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales; Patricia Bullrich-Luis Petri; y Milei-Victoria Villarruel, entre otras. Y que los malos resultados provinciales, así como las últimas denuncias de compra-venta de candidaturas parecían haber puesto en dudas.

“La candidatura de Milei no parece haber sufrido demasiado luego de las semanas de escándalos internos y externos. Su tercio no disminuyó, aunque sí se puede decir que ha dejado de crecer. Vemos en su espacio electoral un núcleo duro identitario que no debería ser subestimado en los análisis”, destacó el trabajo de la consultora que encabeza Gustavo Córdoba.

Y puso ejemplos: “Durante las campañas presidenciales que llevaron al poder a Trump y Bolsonaro, ambas candidaturas sufrieron episodios muy agresivos de escándalos que, si bien lograron negativizarlos en gran parte de la opinión pública, no lograron hacer mella en su base electoral. Por el contrario, contribuyeron a fidelizarla y a solidificar sus núcleos duros”.

A estos dos ejemplos se puede sumar el que contó Durán Barba en su nota dominical, del que fue testigo privilegiado por haber integrado el equipo político que fue derrotado: En Ecuador, Abdalá Bucaram, ganó en 1996 la presidencia con un discurso estrafalario, frente a un candidato más prolijo.

Lo cierto es que la encuesta presencial arrojó como resultado que la fórmula Massa-Rossi tiene el 25,1% de intención de voto; Milei-Villarruel 24,5%; Larreta-Morales 16,4% y Bullrich-Petri 13,3%. Como frentes, Juntos por el Cambio gana con el 29,7%, luego Unión por la Patria, con 27,1%, y los libertarios 24,5%.

Cuando Zuban Córdoba ajusta el zoom a la provincia de Buenos Aires, los números cambian sensiblemente: Massa aumenta a 32,2%; llega a Milei 19,2%, Larreta 19% y Bullrich 15,2%.

Milei y la juventud

Al dato Santa Fe y la encuesta de Zuban se le puede superponer las conclusiones del informe “La percepción democrática de las juventudes”, que se realizó con encuestas cualitativas y cuantitativas. Tiene valor para iluminar la incógnita Milei porque surge de un espacio político, institucional y académico que observa el fenómeno libertario con ojos críticos. Sin embargo, no esconde que se trata de un dato insoslayable.

“La emergencia de la figura de Javier Milei se manifiesta notablemente en los discursos de las y los jóvenes”, destaca el trabajo. En diálogo con Infobae, Nahuel Sosa destacó que la observación “rompió el mito de que los que votan a Milei son jóvenes de derecha y que su agenda es totalmente de derecha. Lo que uno ve es que más bien no hay un voto ideológico duro, sino que hay malestar, una desilusión que se puede volcar sobre ese candidato”.

El informe de "Argentina Futura" sobre la identificación política de los jóvenes

“Muchos de los jóvenes que votan a Milei pueden estar a favor del aborto, pueden estar a favor de que el Estado intervenga y esto a priori, puede parecer contradictorio, pero cuando uno indaga no lo es, porque justamente lo que está expresando es un malestar en un momento”, explicó el titular del programa Argentina Futura.

Pero más allá de la visión cualitativa, el estudio confirmó que Milei es quien para los jóvenes “mejor defiende sus intereses”, con el 26,7%. Detrás de él, muy lejos, aparece Cristina Kirchner, que tiene “sólo” el 12,8%. Entre los atributos que se le reconoce a Milei se destaca que es “un político que sabe de economía, es alguien que ‘tiene un plan’ para bajar la inflación y que va a resolver cuestiones como la falta de empleo o la precariedad”.

Son los temas que pueden volver a instalarse si la economía pierde la estabilidad que, por ahora, tiene. A horas del inicio formal de la campaña electoral, la potencialidad electoral de Milei es el enigma decisivo para la suerte de los candidatos de las dos coaliciones que organizan la política argentina.

