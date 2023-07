Franco Rinaldi: “La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista”

“Quiero aclarar lo que pienso sobre la controversia de los últimos días, porque evidentemente me vengo explicando mal”, empieza diciendo Franco Rinaldi en su descargo. El experto en aviación, que encabeza la lista de precandidatos a legisladores porteños por la lista de Jorge Macri -que disputará la candidatura a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio en las PASO del 13 de agosto próximo-, quedó envuelto en una polémica cuando se difundieron videos en los que volcaba expresiones que fueron juzgadas homofóbicas en un caso y racistas en otro. Estos dichos de Rinaldi motivaron varios pedidos de renuncia en el seno mismo de la coalición que integran el PRO y la UCR entre otros, e incluso una presentación formal ante la Junta electoral de JxC para que se excluya a Rinaldi de la lista de Macri.

El precandidato dio explicaciones en varios medios e incluso en un caso apareció junto a Jorge Macri quien lo defendió y sostuvo su postulación.

Evidentemente, no fue suficiente y por eso ahora publicó un comunicado en su cuenta de Twitter. “Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas”, escribió Rinaldi.

Sin embargo insistió en que “aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección”. Ese fue también el argumento de quienes, dentro de Juntos por el Cambio, lo defendieron, como Sabrina Ajchemet, diputada nacional. La legisladora bullrichista escribió una columna en la revista Seúl, en defensa de Rinaldi: “Prefiero vivir en una sociedad donde las personas se sienten libres de decir cualquier cosa (incluso cosas que están mal) a una sociedad donde reina un clima de autocensura o de censura”, argumentó.

Pero Rinaldi admite haber ido demasiado lejos en esa búsqueda experimental: “Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí.”

También señaló que por la posición que ocupa ahora, debe cuidar más sus expresiones, y que éstas pueden afectar a la coalición que representa: “Aclaro esto porque entiendo que ahora tengo una responsabilidad política, no me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten”.

“Eso exige una conducta distinta”, insistió. “En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación”, declaró.

Ahora bien, pese a todo, Rinaldi no se privó de replicar a quienes lo criticaron y pidieron su salida: “Creo que la decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política”.

Y argumentó: “Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable”.

Resta ver ahora si esta nueva explicación, con pedido de disculpas incluido, bastará para calmar los ánimos en el interior de Juntos por el Cambio y para que la UCR porteña y su precandidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau, desistan de su pedido de renuncia para el cabeza de lista de legisladores de su rival Jorge Macri.

Las declaraciones más polémicas de Franco Rinaldi

