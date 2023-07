La UCR porteña oficializó el pedido ante la Junta Electoral para que Franco Rinaldi no sea precandidato a legislador

Jorge Macri y Franco Rinaldi

A través de un escrito presentado este viernes ante la Junta Electoral, la UCR porteña hizo oficial su pedido para que Franco Rinaldi renuncie a su precandidatura a diputado por la lista de Jorge Macri. La solicitud fue realizada por la presidenta del partido centenario en la ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, quien cuestionó al experto en aviación por las declaraciones racistas y homofóbicas que trascendieron en las últimas horas.

La iniciativa ya había sido adelantada por la auditora general de CABA durante el jueves y contaba con el apoyo de Martín Lousteau, el líder de Evolución y precandidato a jefe de Gobierno, que también se expresó en contra de los dichos de quien tiene grandes posibilidades de ingresar a la Legislatura a través del sistema D’Hondt.

En el documento presentado, solicitaron a las autoridades que le exijan la renuncia a Rinaldi o, en su defecto, que se proceda a excluirlo de la lista “Vayamos por Más”, encabezada por el actual ministro de Gobierno de la Ciudad.

“Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Presidenta de la Unión Cívica Radical y miembro del Órgano de Gobierno de Juntos por el Cambio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitarles que se le requiera la renuncia como precandidato en primer término a diputado de la Legislatura de esta Ciudad al Sr. Franco Victorio Rinaldi Torres”, se lee al comienzo del texto.

Y continúa: “En caso de que no se presente la dimisión, que se proceda a excluirlo de la lista “Vayamos por Más”, por no representar los valores de quienes integramos Juntos por el Cambio y que se encuentran plasmados en nuestra plataforma electoral”.

Las declaraciones más polémicas de Franco Rinaldi

En este sentido, alegaron que no pueden “compartir el mismo espacio con alguien que hace apología a la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en los barrios de emergencia”. Se refiere a las declaraciones que de archivo que Rinaldi había hecho en una de sus habituales transmisiones en vivo por YouTube o Twitch tiempo atrás.

“En efecto, con posterioridad al vencimiento del plazo para formular impugnaciones a las listas de precandidatos, se han hecho públicas declaraciones y manifestaciones del Sr. Rinaldi Torre -de las que recién tomo conocimiento— que lo inhabilitan para postularse como precandidato de Juntos por el Cambio”, señaló Coletta en el pedido.

Y concluye: “Por todo lo expuesto y dada la gravedad del asunto planteado, solicito a la Junta Electoral que se corra traslado de esta presentación a la lista “Vayamos por Más” y, por su intermedio, al Sr. Franco Victorio Rinaldi Torres; como así también a los restantes miembros del Órgano de Gobierno para que se expidan sobre esta petición”.

En los últimos días, Rinaldi también había protagonizado una polémica cuando cuestionó el sistema de la educación pública al considerar que es injusto y, como solución, propuso arancelar las universidades estatales. “Por empezar, creo que la universidad, como cualquier proceso educativo, no es gratis, porque los docentes tienen que cobrar, la luz hay que pagarla, los alquileres de los edificios hay que pagarlos, el alumbrado hay que pagarlo. Es decir, gratis, my ass. No existe que sea gratis”, expresó, exponiéndose a diferentes cuestionamientos al respecto.

