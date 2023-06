El primer precandidato a legislador porteño de Jorge Macri pidió arancelar la universidad pública

El precandidato a legislador consideró que hay que modificar el sistema de educación gratuita

El primer precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio de la lista que lidera Jorge Macri, Franco Rinaldi, cuestionó duramente el sistema de la educación pública al considerar que es injusto y, como solución, propuso arancelar las universidades estatales.

“Por empezar, creo que la universidad, como cualquier proceso educativo, no es gratis, porque los docentes tienen que cobrar, la luz hay que pagarla, los alquileres de los edificios hay que pagarlos, el alumbrado hay que pagarlo. Es decir, gratis, my ass. No existe que sea gratis”, comenzó diciendo el dirigente.

La opinión en cuestión corresponde a una entrevista que Rinaldi brindó para el programa El método Rebord, que conduce el periodista Tomás Rebord, y que se volvió a viralizar en las últimas horas a partir de la confirmación de su candidatura.

En la conversación sobre la educación estatal, el precandidato de Juntos por el Cambio remarcó que, en realidad, “es alguien que la está poniendo (a la plata para los gastos), para que sea gratis para el (estudiante) que va”.

Rinaldi junto a Jorge Macri

“Incluso en muchos casos se ha convertido en una gran playa de estacionamiento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para las clases medias que no saben mucho qué hacer y que dicen ‘bueno, ¿qué hago? Bueno, me meto al CBC (Ciclo Básico Común), hago un añito de esta carreta, un añito de esta otra carrera, total es gratis’”, agregó.

En este sentido, Rinaldi sostuvo que su planteo “no es solo que hay que arancelar” la universidad pública, sino que “el sistema, como está planteado hoy, es injusto”.

El dirigente es el primer candidato a legislador porteño por la lista que lleva para jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri, la cual competirá en la interna de Juntos por el Cambio contra la que lidera Martín Lousteau, en las elecciones primarias del próximo 13 de agosto.

Para confirmar el acuerdo electoral con Rinaldi, Jorge Macri difundió una foto de ellos juntos luego de firmar ante la Justicia las precandidaturas porteñas.

Por otra parte, en las redes sociales también comenzaron a circular en estos días otros fragmentos de videos que lo tienen como protagonista a Rinaldi en los que expone opiniones polémicas o que podrían ser consideradas como discurso de odio.

Por ejemplo, apareció uno en el que habla despectivamente de “un hombre trans que tuvo un hijo”, otro en el que cuestiona “el discurso ese de los 30 mil desaparecidos” y “el atropello de la ginecocracia”, y uno en la que se refiere al movimiento por los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos como “el black lies matters (la mentira de los negros importa)”.

