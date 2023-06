En medio de rumores sobre reuniones, Cristina Kirchner acelera los contactos y busca definir los candidatos (Archivo Franco Fafasuli)

Cristina Kirchner regresó a Buenos Aires del fin de semana largo que pasó en el sur. Luego de un acto de gobierno en la que tuvo palabras de elogios hacia el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, se recluyó en su vivienda en Río Gallegos desde donde mantuvo contactos telefónicos y por telegram con referentes dentro de Unión por la Patria.

Si hoy alguien revisara el teléfono de la Vicepresidenta seguramente vería que entre los contactos más frecuentes están Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Axel Kicillof y Sergio Massa. Estos son los cuatro dirigentes con los que CFK intercambia opiniones y, probablemente, salga de estos cuatro nombres el pre candidato a Presidente por el kirchnerismo dentro de UP. Aún no hay definiciones.

En las últimas horas circuló la versión de un encuentro el lunes a la noche entre el ministro de Economía Massa, el diputado Máximo Kirchner y la Vicepresidenta. Diferentes fuentes consultadas por Infobae lo niegan, y dicen que el ministro de Economía cenó en familia.

Pero el encuentro personal no suplanta la relación virtual. “Massa y Cristina hablan todo el tiempo”, señaló una fuente a este medio. “Lo mismo entre Massa y Máximo”, agregan. “Lo más probable es que se sepa el candidato de este sector entre hoy y mañana, y seguramente se hará por redes sociales”, agregaron.

En esos contactos también lo que se acordó es cerrar filas en contra del embajador y pre candidato a Presidente, Daniel Scioli. La cara visible del enfrentamiento es Máximo, pero el massismo se sumará a esa pelea a través de diferentes “espadas”.

En el medio de esto un grupo de intendentes bonaerenses de UP emitieron un comunicado en donde piden una lista de unidad y le reclaman al pre candidato Scioli que desista de su candidatura. “De no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y no iremos en ambas”.

Los plazos se acortan y Cristina Kirchner mantiene su imperturbable silencio. Su decisión de no participar de ningún cargo desató una carrera interna y desordenada por suceder a Alberto Fernández. Y todos entienden que sólo Cristina Kirchner lo puede ordenar.

“El ordenador será el anuncio, si es que eso funciona como ordenador”, explica un legislador massista que sigue de cerca los movimientos del líder del Frente Renovador.

Cristina Kirchner no da señales. Por lo menos hacia afuera. sigue recibiendo dirigentes y conversando con aquellos de su íntima confianza. La falta de anuncio tiene que ver con el no convencimiento más que con la falta de un candidato.

La Vicepesidenta sigue analizando los datos y números que le acercan mientras en paralelo interncambia opiones. Con el que no tiene ningún tipo de contacto es con el presidente Alberto Fernández. “Ya no se discute quien llama primero a quien, sino cuál sería la utilidad de hacerlo. Alberto juega con Scioli y aunque Cristina en un primer momento le dio el visto bueno, la falta de encuadre a la estrategia hoy dificulta el trato con el emajador en Brasil. Pero, lo peor de todo, es que vayan a la justicia a decir que se los proscribe”.

Mientras busca una solución a la interna, la titular del Senado no se olvida de participar de la discusión pública. Y así lo hizo al criticar la represión que lleva adelante el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y que tiene un centenar de heridos y detenidos. Y lo hace a través de su cuenta en la red social twitter, la más elegida por la Vicepresidenta para comunicar sus posicionamiento.

Ahora se espera el anuncio. Quien tiene el rol de los acuerdos, el gobernador Gildo Insfran, anunciará mañana jueves los candidatos a cargos nacionales de Formosa —diputados y senadores— ya que el viernes entran en veda electoral y se vota el domingo. La expectativa es que en paralelo se conozca el candidato a Presidente de la Nación y a gobernador de la provincia de Buenos Aires por este sector de Unidos por la Patria.

