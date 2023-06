En una votación con un lento escrutinio, el voto en blanco fue la tercera opción más elegida por los chaqueños

Este domingo Chaco celebró sus elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para definir sus candidatos a gobernador

Quizás sea una consecuencia del caso Cecilia Strzyzowski y su relación con la organización liderada por Emerenciano Sena; o una muestra de la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, lo cierto es que en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del Chaco el voto en blanco fue la tercera opción más elegida por los votantes.

Habilitados para votar este domingo estaban habilitados 998.377 chaqueños de los cuales solo votó el 31,47%. En efecto, 314.221 emitieron su voto mientras que 684.156 (68,53%) decidieron no asistir a la jornada electoral. La abstención fue impactante.

Del universo de personas que se presentaron en las 2.951 mesas, hubo 26.793 que en la categoría gobernador votaron en blanco. En efecto, después de Jorge Capitanich (111.739) y de los candidatos de Juntos por el Cambio Leandro Zdero (62.568) y Juan Carlos Polini (60.620), el voto en blanco se impuso por encima del resto de los precandidatos que se postularon.

En la categoría diputados provinciales, el voto en blanco escaló a 31.264.

Durante la conferencia de prensa que dio Capitanich en la sede del Partido Justicialista, donde se adjudicó el triunfo en la interna y se reconoció como el candidato más votado, el gobernador había advertido que el escrutinio sería lento y que había “muchas impugnaciones”.

Pasadas las 2 y media de la madrugada del lunes el escrutinio alcanzaba el 57%. Por momentos la web oficial para chequear los datos oficiales se cayó. A paso lento, al 60% de abstención hay que sumarle los 2.819 votos nulos; los 209 recurridos y los 65 impugnados.

A última hora de la noche del domingo Capitanich ratificó su triunfo en la interna del Frente Chaqueño ante Ismael Espinoza: “Nuestras PASO están absolutamente definidas con más del 99,6% de los votos. Como viene ocurriendo históricamente en mi caso, desde 1999 he ganado todas las internas y primarias, esta no ha sido la excepción”.

El gobernador destacó además que a nivel individual su lista fue “la más votada respecto a los otros candidatos, superándolo por el doble”. “El resultado final si se acumulan otras listas de Juntos por el Cambio no se cómo va a ser porque todavía no hicimos la proyección y no hemos podido cargar todos los datos provisorios, se dirimirá en las próximas horas”, aclaró Capitanich.

En tanto, cerca de las 2 de la madrugada de este lunes, con el 50% de las mesas escrutadas y por menos de 800 votos de diferencia, Zdero se imponía en las PASO de la oposición ante Polini. Pese a la escasa diferencia, Polini reconoció el triunfo de su adversario: “Felicitaciones Leandro por el triunfo dentro de Juntos Por El Cambio. Desde nuestro espacio, estamos para aportar ideas y trabajo en pos de una provincia mejor. ¡Hoy ganó la democracia y en septiembre, vamos todos con Leandro Zdero!”, indicó en un tuit.

El resto de los votos se los repartieron la Corriente de Expresión Renovada (CER) que llevó al actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez; Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien se presentó con el Frente Integrador; Alfredo Rodríguez por La Libertad Avanza; el actual embajador argentino en Paraguay y exgobernador Domingo Peppo por el Frente Unidos por la Gente; Rubén Galassi, que encabezó la lista de Libertarios en Acción; y César Báez por el Partido del Obrero.

