El 44% de las MYPE en El Salvador subió sus precios en el primer trimestre de 2026 por presión de costos, según informe

El Observatorio MYPE de FUSAI indicó que el 44% de los dueños elevó los valores de venta en el primer trimestre de 2026, en un contexto de mayores gastos operativos y consumo más prudente (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Las MYPE de El Salvador comenzaron 2026 con más presión sobre precios y costos: el 44% de los empresarios dijo que el valor de sus productos subió en el primer trimestre, el nivel más alto desde 2022, según el Informe Dinámica Empresarial MYPE del Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI).

Esa presión convive con una confianza empresarial alta. El Índice de Confianza Empresarial MYPE cerró el trimestre en 106.5 puntos, 2.4 puntos por debajo del período anterior, aunque fue el registro más alto para un primer trimestre desde que comenzó la medición, según el Observatorio.

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Los negocios mantienen una perspectiva favorable sobre su desempeño, pero ajustan sus expectativas de corto plazo por costos al alza, una demanda más cautelosa y un entorno internacional inestable, de acuerdo con el informe.

¿Cómo impactó el alza de combustibles en insumos y abastecimiento?

Una de las señales más claras apareció en la cadena de suministro. El 17% de las MYPE informó escasez de mercadería en el primer trimestre y, dentro de ese grupo, el 64% atribuyó esa situación al encarecimiento de insumos clave, según el Observatorio MYPE de FUSAI.

El golpe de los combustibles ya se siente en las MYPE: suben los insumos y aparece la escasez (Foto cortesía Centro Juvenil El Salvador Corea Ahuachapán)

Según el informe, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente alteraron rutas de suministro de petróleo y elevaron los costos energéticos globales. En El Salvador, ese movimiento se reflejó en aumentos de entre USD 0.83 y USD 1.02 por galón entre la primera semana de enero y la primera semana de junio de 2026, de acuerdo con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

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En la zona central del país, la gasolina superior pasó de USD 3.83 a USD 4.74, la regular de USD 3.55 a USD 4.41 y el diésel de USD 3.42 a USD 4.44, según esa dependencia. Esas variaciones no explican por sí solas todo el repunte de precios, pero muestran por qué transportar, abastecerse y operar cuesta más para una parte amplia de las MYPE.

¿Qué cambios hacen las empresas para sostener márgenes?

Cuando los costos suben, pero aumentar precios pone en riesgo las ventas, los negocios reorganizan compras, revisan el modelo de negocio y negocian con proveedores antes de trasladar el alza al consumidor, según el informe y testimonios recogidos por País MYPE.

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El impacto ya tiene efectos concretos en talleres y pequeñas industrias. Para Roxana Girón, coach de la Escuela LID de FUSAI, dijo a País MYPE que las MYPE necesitan pasar de una gestión reactiva a una visión estratégica de costos y abastecimiento.

El indicador del Observatorio MYPE de FUSAI bajó 2,4 puntos frente al período previo, pero se mantuvo en niveles elevados pese al encarecimiento operativo, la cautela de la demanda y la inestabilidad internacional. ( Foto EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

“Internamente siempre hay que revisar el modelo de negocio para identificar dónde invertir a menor costo para mantener los mismos precios o, si es necesario, realizar ajustes graduales”, señaló Girón a País MYPE. Antes de eso, agregó, conviene evaluar compras anticipadas o mayores volúmenes si esa escala reduce el costo unitario.

¿Cómo cambia el consumo y qué recomiendan los sectores?

Girón advirtió que la presión no termina en la estructura de costos del negocio. Cuando los hogares pagan más por transporte y servicios básicos, reordenan su presupuesto, postergan compras o reducen la frecuencia de consumo, y esa caída de demanda puede afectar a las MYPE incluso antes de un ajuste formal de precios.

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Por eso recomendó revisar la oferta de manera permanente, buscar opciones más accesibles para clientes con menor capacidad de compra y fortalecer la relación con proveedores para negociar mejores plazos de pago. Esa estrategia permite ganar liquidez sin trasladar de inmediato todo el aumento al consumidor final.